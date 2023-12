Scholz plant auf COP28 große Rede zum Kampf gegen die Klimakatastrophe

Von: Daniel Dillmann

Zum Abschluss seines Besuches in Dubai wird Scholz eine Rede halten. In Deutschland warten unangenheme Verhandlungen auf den Kanzler.

Dubai - Am Samstag endet die COP28 in Dubai. Mit dabei sein wird dann auch Olaf Scholz. Der Bundeskanzler plant zum Abschluss seines zweitägigen Aufenthalts im Wüstenstaat offenbar noch eine große Abschlussrede. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa von der Weltklimakonferenz.

Scholz wolle er in die Rede Deutschlands Position im Kampf gegen den Klimawandel darlegen. Außerdem stehen für den Kanzler noch mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Dabei soll es um die zukünftige Zusammenarbeit ärmeren Ländern vor allem in Afrika gehen, die auf erneuerbare Energien umsteigen wollen. Auf der COP28 wird Scholz zudem einer Bestandsaufnahme der acht Jahre seit dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens bewohnen. Damals hatte sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Olaf Scholz auf dem Weg nach Dubai. Dort wird der Kanzler eine Rede auf der COP28 halten und über Deutschlands Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel sprechen. © Soeren Stache/dpa

Kanzler Scholz verkündet Gründung des Klimaklubs

Dieses Ziel ist zuletzt aber in weite Ferne gerückt. Das weiß auch Kanzler Olaf Scholz. Dem macht zu Hause die historische Entscheidung des Bundesverfassungserichts zu schaffen. Die Richter in Karlsruhe hatten die Haushaltspraxis der Ampel-Koalition für verfassungswidrig erklärt. Dadurch war ein Haushaltsloch von 17 Milliarden Euro entstanden. Finanzierungen für Projekte zum Kampf gegen den Klimawandel musste eingefroren werden.

Um das Klima doch noch zu retten, hatte Olaf Scholz am Freitag die Gründung des sogenannten Klimaklubs bekannt gegeben. „Der Klimaklub vereint Entwicklungsländer, Schwellenländer sowie neue und alte Industrieländer“, so der Kanzler auf der COP28 in Dubai am Freitag. Die Vereinigung besteht aktuell aus 36 Mitgliedern. Ihr Ziel ist es, Anstrengungen im Kampf um das Klima vergleichbar zu machen und so mögliche Verteilungskämpfe zwischen den Ländern zu vermeiden. Er hoffe darauf, dass sich schon bald weitere Länder dem Klimaklub anschließen würden, so Deutschlands Regierungschef.

Olaf Scholz reist frühzeitig von COP28 in Dubai nach Berlin

Am Mittag fliegt Kanzler Olaf Scholz früher als ursprünglich geplant von der COP28 in Dubai wieder zurück nach Berlin. In der Bundeshauptstadt trifft der SPD-Politiker mit Vertretern der Koalitionspartner FDP und Grüne zusammen. Dann soll weiter darüber verhandelt und beratschlagt werden, wie die Milliardenlücke gestopft werden kann, was ohne Einsparungen im Haushalt kaum möglich sein dürfte. Die könnten dann wiederum auch Deutschlands Engagement im Kampf fürs Klima prägen. (dil/dpa)