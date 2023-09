Popularitätsschub vor Polen-Wahl: Opposition wirft Regierung Preis-Manipulation vor

Von: Patrick Peltz

Polens Opposition wirft der PiS-Regierung vor, Verbraucherpreise künstlich niedrig zu halten. Dies habe es der Zentralbank ermöglicht, die Zinsen zu senken.

Warschau – In knapp zwei Wochen finden in Polen richtungsweisende Wahlen statt. Die Opposition wirft der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nun vor, die Verbraucherpreise künstlich gesenkt zu haben, um der Zentralbank eine öffentlichkeitswirksame Zinssenkung zu ermöglichen. Vor allem die Preise für Grundversorgungsgüter wie Benzin und Medikamente erschienen im Vergleich zu den Nachbarländern auffällig günstig.

Seit der Regierungsübernahme durch die PiS hat die Regierung die demokratischen Grenzen Polens mit juristischen Mitteln zurückgebaut. Die Partei Bürgerplattform des aussichtsreichen Oppositionskandidaten Donald Tusk liegt in den Umfragen zwar konstant um rund 7 Prozentpunkte zurück. Beobachter gehen aber weiterhin von einem knappen Wahlausgang aus. Die Opposition wirft der Regierung nun vor, die ohnehin ungleichen Wahlkampfbedingungen durch künstliche Preissenkungen zu manipulieren.

Zentralbankchef Polens schockte Märkte mit Leitzins-Senkung

Adam Glapiński, Gouverneur der polnischen Nationalbank, sorgte Anfang des Monats für große Aufregung an den Finanzmärkten. Er senkte den Leitzins um satte 0,75 Prozentpunkte auf 6 Prozent und begründete dies mit der Tatsache, dass die hohe Inflation in Polen endlich abkühle. Die Zinssenkung fiel deutlich aggressiver aus als von Analysten erwartet. Dies nährte den Verdacht, die Bank wolle die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angesichts der knappen Umfragewerte vor den Wahlen unterstützen.

Zuvor hatte Glapiński zudem angedeutet, dass die Bank die Zinsen erst dann senken werde, wenn die Inflation, die in Polen im vergangenen Jahr mit 18 Prozent einen Höchststand erreicht hatte, wieder im einstelligen Bereich liege. Das war nicht der Fall.

Oppositionsführer Donald Tusk bei einer Wahlkampfveranstaltung © IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Glapiński wurde von der PiS im Amt installiert – Opposition wirft ihm fehlende Unabhängigkeit vor

Einige Ökonomen hatten davor gewarnt, dass die von Glapiński geleitete Zentralbank von den Zielen der regierenden PiS beeinflusst werde, die eine dritte Amtszeit in Folge anstrebt. „Es besteht kein Zweifel daran, dass Gouverneur Glapiński eine Entscheidung getroffen hat, die den Kreditnehmern gefallen könnte, und es war kein Zufall, dass er diese Entscheidung einen Monat vor den Wahlen getroffen hat, und zwar in einem überraschenden Ausmaß“, sagte Donald Tusk, Vorsitzender der liberalen Partei Bürgerplattform Anfang des Monats.

Glapiński wurde 2010 in den geldpolitischen Rat der Bank berufen und unterhält eine langjährige persönliche Beziehung zu Parteichef Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der PiS und Vize-Regierungschef. Er wird von der Mehrheit der Ratsmitglieder unterstützt. Die Partei Bürgerplattform versprach, Glapiński für die „Zerstörung der Unabhängigkeit“ der Polnischen Nationalbank zur Rechenschaft zu ziehen, wie sie in einem am Samstag veröffentlichten Versprechenspaket für ihre erhofften ersten 100 Tage im Amt erklärte.

Hat Regierung die Preise von Verbrauchsgütern festgelegt, um Zinssenkung zu ermöglichen?

Die Opposition wirft der Regierung vor, dass ein staatlich dominierter Energiekonzern die Treibstoffpreise im Vorfeld der Parlamentswahlen absichtlich niedrig hält. Die Regierung hat auch eine Maßnahme zur Senkung der Strompreise für die Verbraucher durchgesetzt und die Zahl der Menschen, die Zugang zu kostenlosen Medikamenten haben, erhöht. All dies soll der Regierungspartei kurz vor den Wahlen einen Popularitätsschub verleihen.

„Dies ist ein politischer Preis und kein wirtschaftlicher Preis, das ist offensichtlich“, sagte der ehemalige stellvertretende Premierminister Jerzy Hausner, ein scharfer Kritiker der Regierung und ehemaliges Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank, gegenüber Politico. Preismanipulation sei etwas, das man immer öfter beobachten könne, so Hausner.

Glapiński weist Vorwürfe als unbegründet zurück

Glapiński wies den Vorwurf zurück, die Zentralbank sei politisch kompromittiert. Er argumentierte vielmehr, er habe die Zinssenkungen auf der Grundlage von Modellrechnungen durchgesetzt, die darauf hindeuteten, dass die Inflation im September unter 10 Prozent fallen würde. Ein Wert, den die Bank zuvor als Voraussetzung für den Beginn von Zinssenkungen genannt hatte, der aber von Analysten als völlig willkürlich abgetan wurde. Ökonomen weisen darauf hin, dass er diese Geschichte der Öffentlichkeit und den Medien sehr erfolgreich verkauft hat. Die meisten Analysten, so Politico, beschreiben Glapińskis Erzählung als Propagandaprojekt. (PaPel)