Deutsche Bundesregierung finanziert Organisation hinter dem „österreichischen Guantánamo“

Von: Kilian Beck

Das Flüchtlingslager Lipa vor dem Umbau im Januar 2021. © Armin Durgut/imago

Die Wiener Organisation „ICMPD“ ist eng verwoben mit der EU-Migrationspolitik. In Wien fällt ein beachtliches Urteil. Es gibt Verbindungen nach Bayern und zu Jan Marsalek.

Wien – Illegale Machenschaften an der europäischen Außengrenze haben das Handelsgericht in der österreichischen Hauptstadt Wien beschäftigt. Der Prozess reicht weit über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus: Zentral geht es um das EU-Außengrenzregime. Der Hafttrakt im bosnischen Flüchtlingslager Lipa darf als „österreichisches Guantánamo“ bezeichnet werden. Das urteilte das Handelsgericht Wien am Dienstag (7. November). Die Beschreibung sei als Vergleich mit einem rechtsfreien Raum, in dem Menschen strandeten, „im Kern treffend“ und „nicht zu beanstanden“.

Vorangegangen war eine medienrechtliche Auseinandersetzung zwischen der Betreiberorganisation des Camps Lipa „International Center for Migration Policy Development“ (ICMPD) und der österreichischen Flüchtlingshilfeorganisation „SOS Balkanroute“. Das Wiener Verfahren drehte sich um die Vorgänge im Flüchtlingslager Lipa seit der Eröffnung 2021. Das ICMPD errichtete dort im Auftrag der EU – finanziert von österreichischen Steuergeldern – einen in das Lager integrierten Hafttrakt. Dieser ist für Bewohner des Lagers vorgesehen, die abgeschoben werden sollen. Die EU betont, rechtsstaatliche Regeln seien dabei einzuhalten.

„International Center for Migration Policy Development“ (ICMPD) Das ICMPD ist eine internationale Organisation mit inzwischen 20 Mitgliedsstaaten – hauptsächlich aus der Europäischen Union und vom Westbalkan – und wird auch aus Deutschland finanziert. Letzteres belegen Recherchen des Portals „Frag den Staat“ aus dem Mai 2023 sowie Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Linken. Generaldirektor ist der ehemalige österreichische Vizekanzler Michael Spindelegger von der konservativen ÖVP. Deutschland ist seit 2020 Mitglied der in den 1990er-Jahren gegründeten Organisation. Die Organisation berät Regierungen bei der Umsetzung von Migrationspolitik. „Frag den Staat“ kritisiert, dass sie kaum EU-Transparenzregeln unterliege.

Unklarheit über Zuständigkeit für Hafttrakt im bosnischen Flüchtlingslager Lipa

Eröffnet wurde der Hafttrakt bisher nicht und ob das je geschieht, ist unklar: Der bosnische Menschenrechtsminister Sevlid Hurtić sah im Juni „überhaupt keine Rechtsgrundlage“ dafür, Flüchtlinge zu „internieren“. Ewa Ernst-Dziedzic, Nationalratsabgeordnete der österreichischen Grünen, besuchte das Lager nach einem ersten öffentlichen Aufschrei im April 2023. Sie schilderte den „Hafttrakt“ gegenüber den Salzburger Nachrichten als „fensterlose Container“, die noch einmal zusätzlich umzäunt seien. Nicht mal der Leiter des Flüchtlingscamps habe einen Schlüssel. Nur das ICMPD habe ständig Zugang, der Zugang des bosnischen Innenministeriums sei eingeschränkt.

Michael Spindelegger in seiner Regierungszeit auf einem EU-Gipfel. © JANERIK HENRIKSSON/AFP

Haftcontainer im bosnischen Flüchtlingslager Lipa ohne jede Baugenehmigung errichtet

Bernhard Schrangl, Sprecher des ICMPD, sagte dem österreichischen Fernsehsender Puls24 im Juni, die Organisation sei lediglich für den Bau verantwortlich gewesen, die Nutzung obliege den lokalen Behörden. Man habe im Mai die Schlüssel übergeben. Ende Juli war laut der Tageszeitung Standard unklar, wer in Bosnien-Herzegowina die Verantwortung trage. Weiter berichtete die Zeitung unter Berufung auf die zuständige Baubehörde in der Kantonshauptstadt Bihać, der Hafttrakt sei illegal errichtet worden: Eigentlich hätte an der Stelle ein Sportplatz entstehen sollen. Die „Errichtung einer Hafteinheit“ sei „auf dem Gebiet des gesamten Lagers nicht vorgesehen“. Davon will man beim ICMPD nichts gewusst haben. Verantwortlich sei das Innenministerium.

Die Verhältnisse im Flüchtlingslager Lipa Das Flüchtlingslager in Lipa bietet laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) Unterkunft für 1.500 Menschen. Es ist ein umzäuntes Containerdorf in der bosnischen Einöde. Finanziert wird es maßgeblich von der EU, betrieben von der IOM. Kurz vor der kroatischen EU-Außengrenze gilt das Flüchtlingslager im bosnischen Lipa als „Drehscheibe“, wo sich Menschen nur einige Tage aufhalten sollen. So fasst es Nationalratsabgeordnete Ernst-Dziedzic zusammen. Das englischsprachige Portal „InfoMigrants“ berichtete unter Berufung auf ehemalige Bewohner von „schlechten hygienischen Bedingungen“ und fehlender Privatsphäre. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder von schwersten Gewalttaten kroatischer Grenzer gegen Geflüchtete auf der kroatischen Seite der nahegelegenen EU-Außengrenze.

ICMPD-Interna: Rassismus, Zusammenarbeit mit Tunesien, der libyschen „Küstenwache“ und Wirecard

Auch in Deutschland ist das ICMPD umtriebig: Aus einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Linken-Bundestagsabgeordneten Heidi Reichinek an die Bundesregierung geht hervor: Die Bundesregierung hat seit dem Beitritt zur Organisation mindestens neun Projekte unterstützt: Die reichen von Flüchtlingslagern in Armenien, über Unterstützung ukrainischer Geflüchteter bis zur Ausbildung tunesischer Grenzer. In Tunesien greift die staatliche Gewalt gegen Geflüchtete seit Monaten zunehmend um sich. Tunesien und die EU verhandeln seit Wochen über ein Migrationsabkommen. Das Land soll sich verpflichten, Geflüchtete von der Überfahrt über das Mittelmeer abzuhalten.

Ein von „Frag den Staat“ veröffentlichter ICMPD-interner „Diversitätsbericht“ von 2019 zeigt: Es komme intern immer wieder zu „rassistischen Kommentaren gegenüber Menschen aus Afrika“. Auch zu solchen, die sich gegen „Leute aus subsahara-afrikanischen Ländern“ richteten, „in denen ICMPD arbeitet“. Das ICMPD ist, den Recherchen nach, an der Ausbildung der sogenannten libyschen „Küstenwache“ durch Deutschland und andere EU-Staaten beteiligt. Die Vereinten Nationen werfen diesen parastaatlichen Kräften schwerste Menschenrechtsverletzungen vor.

Fliehende auf einem Schlauchboot im offenen Meer vor der lybischen Küste. © ANNE CHAON/AFP

Marsalek, ICMPD und bayerisches Innenministerium planten Bezahlkarte für Asylsuchende

„Frag den Staat“ hat zudem interne E-Mails veröffentlicht, ins Auge sticht ein Name: Jan Marsalek – im August 2019, weniger als ein Jahr vor seiner Flucht nach Russland, arbeitete der mutmaßliche Wirtschaftskriminelle und Spion sowie Ex-Wirecard-Manager mit dem ICMPD zusammen. In seiner Funktion beim inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard.

Im November 2019 wollte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine Sachleistungsbezahlkarte für Geflüchtete einführen. Laut interner ICMPD-„Projektbeschreibung“ sollte es mit dieser Karte möglich sein, „Zahlungsverkehr auf bestimmte Geografien“ zu beschränken. ICMPD wollte das gemeinsam mit Wirecard umsetzen. Marsalek soll bereits sehr früh persönlich eingebunden gewesen sein. Im Oktober 2020 schreib Herrmann in einem Brief an den damaligen Innenminister Horst Seehofer (CSU): Er wolle das „neue Bezahlsystem mit Spindelegger und ICMPD implementieren“. Wirecard war da schon nicht mehr.

Bezahlkarte kommt, ein Zahlungsdienstleister wird noch gesucht

Die aufgeheizte Debatte um Flucht und Migration blieb, und mit ihr die Sachleistungskarte: Diese Woche beschlossen Bund und Länder eine Bezahlkarte für Asylbewerber. Bayern möchte diese laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks auch bald einführen. So hatten es Freie Wähler und CSU auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Demnach soll bald eine Ausschreibung starten: Man braucht noch einen Zahlungsdienstleister. (kibe)