„Die DDR-Bürger stiegen in einen Zug nach Deutschland, aber viele sind da nie angekommen“

Von: Michael Hirz

Teilen

Die kluge „Stimme des Ostens“: der Erfurter Publizist Sergej Lochthofen. © privat

Der Publizist Sergej Lochthofen hat eine klare Analyse, warum die rechtsextreme AfD in Ostdeutschland besonders gut verfängt. Erlebt der Westen das gleiche – bloß zeitversetzt?

Köln – Man hat sich dran gewöhnt: Der Westen Deutschlands ist der Motor von Entwicklungen, hier spielt die Musik, wird Wohlstand generiert, Zukunft gestaltet. Der Osten? Na ja, hinkt halt hinterher, immer davon bedroht, abgehängt zu werden. Doch in einem Bereich verzeichnen wir seit Jahren eine Schubumkehr, hier geht der Osten voran, setzt den Trend:

Mit dem wachsenden Erfolg der AfD haben die sogenannten Neuen Länder eine Lokomotivfunktion, dort ist die selbsternannte Alternative für Deutschland über weite Strecken schon Volkspartei. Gerade schickt sie sich an, im thüringischen Nordhausen ein weiteres kommunales Spitzenamt zu erobern. Wie kann das sein? Und warum vollzieht sich der Aufstieg der AfD in Ostdeutschland schneller?

Welche Teile der DDR-Bevölkerung überfordert wurden

„Vor 33 Jahren sind die damaligen DDR-Bürger in einen Zug nach Deutschland eingestiegen, aber viele sind da nie angekommen“, beschreibt Sergej Lochthofen die Entwicklung mit einem Bild. Der Erfurter Publizist und erfolgreiche Buchautor gilt als eine der wichtigsten Stimmen der neuen Bundesländer, seine Zeitdiagnosen sind gefragt. Die veränderte Wirklichkeit habe diejenigen Teile der Bevölkerung überfordert, für die Sicherheit und Überschaubarkeit vor Freiheit rangierten, die in Demokratie und offener Gesellschaft eher eine Bedrohung sähen. Ihre Prägung durch den DDR-Staat habe sie zudem anfällig für autoritäre Muster gemacht, für rechtspopulistisches und rechtsextremes Gedankengut.

► Sergej Lochthofen, geboren 1953 in der damaligen Sowjetunion, ist ein bekannter ostdeutscher Publizist – und Teil einer deutsch-sowjetischen Journalisten-Familie mit bewegter Geschichte. ► Sein Vater, Lorenz Lochthofen, ein Bergarbeiter aus Dortmund, wanderte 1930 in die Sowjetunion aus, studierte Journalistik und arbeitete als Redakteur einer deutschsprachigen Zeitung. Doch schon 1938 wurde Lochthofen Opfer der willkürlichen Säuberungen des Sowjet-Diktators Stalin und verschwand für mehrere Jahre in Arbeitslager und Verbannung. ► 1956 wurde Lorenz Lochthofen rehabilitiert und durfte zwei Jahre später mit seiner sowjetischen Frau und den beiden Söhne in die damalige DDR ausreisen. Sein Sohn Sergej studierte dort ebenfalls Journalistik und wurde noch zu DDR-Zeiten Redakteur bei der Bezirkszeitung „Das Volk“ in Erfurt. ► Nach der Wende wurde Sergej Lochtofen von seinen Kollegen zum Chefredakteur der Zeitung gewählt, die in „Thüringer Allgemeine“ umbenannt wurde und bald mehrheitlich einem westdeutschen Zeitungskonzern gehörte. Sergej Lochthofen hielt sich bis Ende 2009 als Chefredakteur der „TA“, arbeitet fortan als Publizist und Autor. Sein Sohn, Boris Lochtofen, ist beim gebührenfinanzierten MDR Direktor des Landesfunkhauses Thüringen in Erfurt. ► Eine DDR-Staatsbürgerschaft hatte Sergej Lochthofen nie – erst 1993 gab er seinen sowjetischen Pass ab und wurde Bürger der wiedervereinten Bundesrepublik Deutschland.

Erlebt der Westen gerade die gleiche Verunsicherung?

Möglicherweise erleben wir im Westen gerade – zeitverzögert – auch eine große Verunsicherung. Die Welt, wie wir sie vielleicht in der Kindheit wahrgenommen haben, löst sich auf. Das Straßenbild ist bunter, was nicht alle Menschen als Bereicherung empfinden, Mitgliedschaften in Kirchengemeinden, Sportvereinen, Gewerkschaften und Chören gelten als uncool, Erfahrungen haben für die Arbeits- und Lebenswelt von heute nur noch eine randständige Bedeutung.

Da kommt ein politisches Angebot wie das der AfD gerade recht, verspricht es doch, eine unrealistisch verklärte Vergangenheit wieder herzustellen: Ohne Globalisierung und Migration, hierarchisch geordnet, sozial gesichert. Schon ein flüchtiger Blick in Archive zeigt, dass es eine solche Vergangenheit nie gab – außer in Bullerbü.

Sergej Lochthofen erkennt deutliche Versäumnisse beim Thema Zuwanderung

Spricht man mit Sergej Lochthofen über dieses Thema, sieht er bei den demokratischen Parteien auch Fehler und Versäumnisse. Beim großen Angst-Thema Zuwanderung erkennt er deutliche Versäumnisse („zu viel Reagieren, zu wenig gestaltendes Handeln“), auch seien notwendige Entscheidungen immer wieder geschoben worden – etwa beim Klimaschutz – mit dem Ergebnis, dass Probleme sich irgendwann stapeln. Dass dann viele Wählerinnen und Wähler von solchen Parteien keine Lösungen mehr erwarten, versteht sich von selbst.

Aber: „Wir haben insgesamt als Gesellschaft eine Stimmung zugelassen, als wäre Deutschland in einem Zustand wie Afghanistan. Das ist natürlich kompletter Blödsinn.“ Das treibe dann nicht der Opposition in Berlin Stimmen zu, sondern sei Wasser auf die Mühlen der Ewiggestrigen, der Systemgegner, der Demokratiefeinde, der Frustrierten, ist Lochthofen überzeugt.

Friedrich Merz wollte die Zustimmung für die AfD halbieren, passiert ist das Gegenteil

Diese These scheint richtig zu sein: Bislang verfängt der Versuch von Teilen der CDU/CSU nicht, mit den Themen Gendern und Wokeness zu punkten. Die Umfragewerte der Union stagnieren, die Sympathien für Oppositionsführer Friedrich Merz liegen unter denen ungeliebter Ampel-Politiker, obwohl – oder weil? – er der konservative Frontmann im Kulturkampf ist. Sein Versprechen, als Vorsitzender der CDU die Zustimmungswerte der AfD zu halbieren, ist er schuldig geblieben. Im Gegenteil, sie sind heute bundesweit doppelt so hoch. Vielleicht ist die deutlichere Abgrenzung zu den AfD-Positionen zielführender, wie sie der smarte Hendrik Wüst in Düsseldorf pflegt, der dem hyperventilierenden Kulturkampf wenig abgewinnen kann, wie der NRW-Ministerpräsident vor Kurzem im Kölner Presseclub bekannte.

Die Immunisierung der Gesellschaft gegen rechtspopulistisches, teilweise rechtsextremes Gedankengut, so lernen wir, scheint schwieriger zu sein als die Entwicklung eines wirksamen Impfschutzes gegen das lebensgefährliche Corona-Virus. (mh/IDZRNRW)

► 24RHEIN-Gastautor Michael Hirz war u.a. Programm-Geschäftsführer und Moderator beim Politik-Senders Phoenix. Jetzt ist Michael Hirz freier Journalist, Kommunikationsberater und sitzt im Vorstand des Kölner Presseclub. Dieser Beitrag stammt aus dem Presseclub-Newsletter, den Sie hier abonnieren können.