Baerbock schießt bei OSZE-Treffen gegen Lawrow: „Imperialer Wahn“

Von: Nail Akkoyun

Das OSZE-Treffen steht im Zeichen von Spannungen. Die Teilnahme des russischen Außenministers Lawrow führt zu diplomatischem Widerstand – auch von Baerbock.

Skopje – War lange unklar, ob der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag am jährlichen Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), steht seine Teilnahme inzwischen fest – und hat direkt Konsequenzen nach sich gezogen.

So wird die Veranstaltung ohne die Spitzendiplomaten aus der Ukraine und den baltischen Staaten stattfinden. Aus Protest gegen die Teilnahme Lawrows hatten sie ihre Anwesenheit an der zweitägigen Konferenz im nordmazedonischen Skopje kurzfristig abgesagt. Der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Oleh Nikolenko, begründete das Fernbleiben wie folgt: „Russland hat eine existenzielle Krise in der OSZE ausgelöst und die Organisation zur Geisel seiner Launen und Aggressionen gemacht“, schrieb er am Dienstag auf Facebook.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und US-Außenminister Antony Blinken hielten hingegen an ihrer Teilnahme fest. Baerbock verteidigte ihr Teilnehmen und betonte die Bedeutung des Treffens. Es sei wichtig, sich dem „imperialen Wahn“ Russlands entgegenzustellen. Gerade jetzt brauche es mehr Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa.

Russland will sich bei OSZE-Treffen „kämpferisch entschlossen“ geben

Moskau ließ sich von den Reaktionen jedoch nicht verunsichern. „Wir werden auf der Rückkehr der OSZE zu ihren Ursprungsprinzipien, zu ihrer ursprünglichen Bestimmung bestehen“, sagte Vizeaußenminister Alexander Gruschko der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Mittwoch. Die Stimmung sei „kämpferisch entschlossen“, betonte er. Die Nichtanreise der Balten nannte Gruschko „unbedeutend“. Deren Beisein auf dem Gipfel sei für die Zukunft der OSZE nicht entscheidend.

Wie viele bilaterale Treffen Lawrow haben wird, ist noch nicht bekannt. Von russischer Seite hieß es, es gebe viele Anfragen für Gespräche – Details wurden allerdings keine genannt. Zu einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken wird es jedenfalls wohl nicht kommen. „Es wird keine geplanten Kontakte mit der Russischen Föderation geben. Ich glaube sogar, dass sich bei diesem Ministerrat die Wege für Außenminister Blinken gar nicht kreuzen werden“, zitiert die Tagesschau den OSZE-Botschafter der USA, Michael Carpenter.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) während des OSZE-Treffens in Skopje. © Sebastian Gollnow/dpa/dpa Pool

Blick auf den Ukraine-Krieg: Baerbock findet deutliche Worte gegen Putin und Lawrow

In einer Rede hat sich Baerbock indes an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. „Stoppen Sie das unsägliche Leid, das Sie über Millionen von Menschen bringen“, forderte die Grünen-Politikerin. Lawrow war zum Zeitpunkt von Baerbocks Rede nicht im Raum. Ausdrücklich sprach Baerbock an, dass Lawrow den Konferenzraum verlassen hatte und nicht zuhöre. Er sei wie bei anderen Sitzungen offensichtlich nur im Saal, „wenn er selber spricht, aber nicht, um anderen zuzuhören“. Für einen Stopp des Krieges „braucht es keine Verhandlungen, dazu braucht es schon gar keine Zugeständnisse der Ukraine“, sagte Baerbock.

Baerbock rief OSZE-Mitglieder schon zuvor auf, sich der Blockade durch Russland entgegenzustellen. Die Zusammenarbeit in der OSZE müsse weiter gestärkt werden, „auch wenn Russland der Arbeit der OSZE in den letzten anderthalb Jahren massiv Steine in den Weg gelegt hat“, sagte die Außenministerin am Rande der Konferenz. „Das perfide Spiel der russischen Regierung ist und war es eben auch, Organisationen, die auf ein friedliches Miteinander, auf Kooperation setzen, mit dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenfalls zu zerstören“, kritisierte Baerbock, die hinzufügte: „Und das lassen wir nicht zu.“

Deutschland habe im Jahr 2023 insgesamt 21 Millionen Euro dafür bereitgestellt, dass die OSZE nicht nur technisch weiter funktionieren könne, sondern dass sie auch ihre Arbeit vor Ort leisten könne, sagte Baerbock. Dass es Russland nicht gelungen sei, die OSZE zu zerstören, „ist ein wichtiger Beitrag für unsere Friedensordnung. Und diese Friedensordnung muss weitergehen.“

OSZE in der Krise: Seit dem Ukraine-Krieg geht nicht mehr viel

Die OSZE gilt als eines der wenigen Dialogforen der Sicherheits- und Demokratiepolitik, in denen westliche Vertreter mit Russland an einem Tisch sitzen. Russland hat die Organisation seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs aber durch seine Veto-Haltung weitgehend blockiert. Das gilt bislang auch für die Verlängerung der Amtszeit von OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid und anderen Spitzenpositionen in der Organisation, die in Skopje beschlossen werden sollten, bevor die entsprechenden Verträge Anfang Dezember auslaufen.

Die OSZE hatte zuletzt 57 Mitgliedstaaten und soll eigentlich Konflikte verhindern und die Demokratie stärken. Aufgrund des Kriegs steckt die Organisation allerdings in einer Krise. Grund ist unter anderem, dass für Beschlüsse der OSZE in der Regel ein Konsens aller Mitglieder erforderlich ist und sowohl die Ukraine als auch Russland Mitglieder sind.

Die tiefe Krise der Organisation ist aus Sicht von Lawrow jedoch allein die Schuld westlicher Staaten. „Die OSZE wird zu einem Anhängsel der Nato und der Europäischen Union. Die Organisation steht am Rande des Abgrunds“, sagte er bei dem Jahrestreffen in Skopje. Die „westliche Politikelite“ habe sich für die östliche Nato-Erweiterung und somit gegen die OSZE entschieden, so Lawrow. Mehrere Delegierte anderer Staaten verließen während seiner Rede den Saal. (nak/dpa)