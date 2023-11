Oxfam legt Beschwerde gegen Rewe und Edeka ein – wegen Bananen

Vor dem Verpacken werden Bananen mit einem Reifehemmer besprüht. © Ute Grabowsky/Image

Die Hilfsorganisation Oxfam prangert Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen an. Dabei geht es um viel mehr als ein paar Früchte. Edeka und Rewe wiegeln ab.

Arbeit im giftigen Pestizidnebel, Hungerlöhne, Niederschlagung von Gewerkschaften: Es sind heftige Vorwürfe, welche die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam erhebt. Es geht um Bananenplantagen in Ecuador und Costa Rica, deren Produkte auch in deutschen Supermärkten liegen. Oxfam will das nicht länger hinnehmen und beruft sich dafür auf das deutsche Lieferkettengesetz, das seit Anfang 2023 in Kraft ist und dafür sorgen soll, dass Menschenrechte auch bei globalen Produktionsketten gewahrt werden. Praktische Anwendungsfälle gibt es bislang kaum, weswegen Oxfam die ganze Causa gleich mal zum Lackmustest ausruft: Wie gut ist das deutsche Lieferkettengesetz?

Am Donnerstag hatte Oxfam Beschwerde gegen Rewe und Edeka beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingereicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gehe um insgesamt vier Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf Bananen- und Ananasplantagen bei ihren Zulieferern in Ecuador und Costa Rica. „Arbeiter*innen berichten von Hungerlöhnen zum Teil weit unter dem Mindestlohn. Sie müssen auf den Plantagen bleiben, während die Pestizidflugzeuge ihr Gift sprühen, oder werden danach viel zu schnell wieder zur Arbeit zurückgeschickt. Gewerkschaftsmitglieder werden brutal drangsaliert oder unter fadenscheinigen Vorwänden entlassen“, so Oxfam.

Vermeintliche Kontrollen, manipulierte Siegel: Oxfam greift Rewe und Edeka an

Dass es „nur“ Rewe und Edeka trifft, hat eine Vorgeschichte. Denn auch Aldi und Lidl arbeiten laut Oxfam mit den entsprechenden Plantagen zusammen, hätten sich nach den Vorwürfen allerdings verhandlungsbereit gezeigt und direkten Kontakt zur Gewerkschaft in Costa Rica aufgenommen. Rewe und Edeka würden sich hingegen weiter auf Zertifizierungen und Siegel berufen. Die Kritik daran: „Oxfams Recherchen zeigen: Viele vermeintlich unabhängige Kontrollen für Siegel werden manipuliert, indem Plantagenbesitzer vorher auswählen, welche Arbeiter*innen befragt werden und was sie sagen – nur Gutes natürlich.“

Edeka erklärte auf Anfrage von Ippen.Media, dass man die Vorwürfe nicht nachvollziehen könne. Den von Oxfam gemeldeten Hinweisen sei man selbstverständlich nachgegangen. Die Vorwürfe hätten sich aber nicht bestätigt. Der Edeka-Verbund habe im Übrigen Prozesse und Strukturen verankert, um dem Lieferkettengesetz gerecht zu werden. Auch Rewe weist die Vorwürfe zurück.

Supermarkt-Experte Thilo Bode: „Verantwortung übernehmen auf Gutsherrenart“

Thilo Bode ist von der Oxfam-Aktion beeindruckt. Jahrelang kämpfte der Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch für mehr Transparenz im Supermarkt. – und rannte oft gegen Wände. „Für mein letztes Buch hat Edeka nicht mal mit mir gesprochen“, sagt Bode unserer Redaktion. Seine Einschätzung: „Das Lieferkettengesetz ist ein guter Anfang, aber jetzt wird sich zeigen, wie gut es wirklich ist. Die Konzerne sagen zwar, sie wollen Verantwortung übernehmen, allerdings eher auf Gutsherrenart – das heißt Verantwortung ja, Haftung nein.“

In der Praxis dürfe die Beschwerde nur ein Anfang dafür sein, dass auch geschädigte Menschen außerhalb der EU zivilrechtliche Ansprüche in Deutschland geltend machen können. „Man denke nur an den verheerenden Brand einer Textilfabrik in Pakistan 2012 oder den Einsturz einer der Textilfabrik 2013 in Bangladesch. Damals wurden alle Zivilklagen gegen deutsche Unternehmen, die wichtige Abnehmer der Textilien waren, abgelehnt, weil die Rechtsgrundlagen dafür fehlten“, sagt Bode.

Neues Lieferkettengesetz soll EU-weit gelten

Nicht alle sind glücklich mit dem Lieferkettengesetz. Viele Wirtschaftsbetriebe in Deutschland sehen sich aufgrund der Dokumentationspflichten bereits jetzt am Anschlag. Bislang fallen nur Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern unter das Gesetz. Ab Januar 2024 soll das auch für Betriebe ab 100 Mitarbeitern gelten. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nennt das „bürokratischen Wahnsinn“.

Das Lieferkettengesetz gilt bislang nur in Deutschland. Doch dabei soll es nicht bleiben. Die EU diskutiert über ein Gesetz, das bis Ende des Jahres beschlossen werden soll. Aktuell verhandeln Kommission, Rat und Parlament über die konkrete Ausgestaltung. Gestritten wird vor allem über den Schwellenwert, ab welcher Mitarbeiteranzahl ein Betrieb betroffen ist. Im Raum steht die Forderung nach einem sehr scharfen Instrument, das die Unternehmen verpflichtet, ihre Lieferkette bis ins letzte Glied zu durchleuchten. Wird dabei etwas übersehen, drohen Bußen und Schadenersatzforderungen.