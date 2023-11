Einzige Option für Gaza nach dem Krieg? Mahmoud Abbas bekommt seine letzte Chance

Von: Foreign Policy

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde könnte die einzige Option für den Nachkriegs-Gazastreifen sein – doch seine Position ist immens geschwächt.

Während die Vereinigten Staaten versuchen, sich auf den Tag vorzubereiten, an dem die Hamas als regierende Kraft im Gazastreifen entwurzelt ist, umwerben sie wieder einmal einen bekannten Palästinenser, der die Verantwortung für die Enklave übernehmen soll. Das Problem ist nur, dass der Möchtegern-Retter auch äußerst unbeliebt ist.

US-Außenminister Antony Blinken (links) hofft, dass der palästinensische Präsident Mahmud Abbas eine zentrale Rolle bei der Lösung des Israel-Gaza-Konflikts spielen kann. © JONATHAN ERNST/afp

Bei einem Besuch in Ramallah in der vergangenen Woche sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) eine zentrale Rolle bei der Zukunft des Gazastreifens spielen müsse, und er hoffte, dass ihr Präsident Mahmoud Abbas jedem künftigen Plan Legitimität verleihen würde.

Der 87-jährige Abbas erklärte, die Palästinensische Autonomiebehörde sei bereit, einzugreifen, aber nur „im Rahmen einer umfassenden politischen Lösung“ – einer Lösung, die seiner Meinung nach die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates voraussetzt, der das gesamte besetzte Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem umfasst.

Noch immer hofft Israel, auf Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde zählen zu können

Der Westen kennt Abbas und glaubt, dass er sich auf ihn als Mann des Friedens verlassen kann. Seine Glaubwürdigkeit wurde inmitten der zweiten Intifada unter Beweis gestellt, als er den Mut hatte, seinen feurigen Chef, Jassir Arafat, vor der Anstiftung zur Gewalt zu warnen. (Obwohl Abbas damals bekanntlich eher pragmatische Erwägungen als moralische Überzeugungen anführte, indem er sagte: „Wir verlieren die Kontrolle über die Straße.“) In den fast drei Jahrzehnten als Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde hat er sich konsequent gegen einen bewaffneten Aufstand als Mittel zur Erzwingung der Staatlichkeit Israels und des Westens gewehrt – aber er hat auch versagt, wenn es darum ging, einen dauerhaften Frieden zu sichern, auch in den Gebieten, die er beaufsichtigt.

Am Donnerstag, dem 9. November, rief ich einen Führer von Abbas‘ Partei an, der sich in Dschenin, einem unruhigen Ort im besetzten Westjordanland, aufhielt, und musste feststellen, dass er sich mitten in einer Razzia israelischer Sicherheitskräfte befand. Er sagte, er sei von Gewehren umgeben und könne nicht sprechen. „Die Situation ist sehr schlimm, die Soldaten sind überall“, konnte er noch sagen, bevor er den Hörer auflegte.

Solche Razzien sind in Teilen des Westjordanlands üblich, insbesondere in Dschenin, wo sich einige Militante aufhalten, darunter auch Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad, der Gruppen, die den Anschlag vom 7. Oktober im Süden Israels verübt haben.

Während die Palästinenser solche Razzien als Zeichen für Abbas‘ Kollusion mit Israel ansehen, betrachtet der israelische Sicherheitsapparat sie als notwendige Entschädigung für seine Unfähigkeit, den Radikalismus in den Gebieten einzudämmen, in denen er die Verantwortung trägt. Dennoch hofft Israel immer noch, dass es auf Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde zählen kann, um die Bedenken der arabischen und islamischen Welt zu zerstreuen, dass der Gazastreifen ein palästinensisches Gebiet bleiben wird. Die Hamas und die israelische extreme Rechte, die an der Spitze der israelischen Regierung steht, könnten so Abbas eine Verabredung mit dem Schicksal und eine letzte Chance verschafft haben, auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu drängen.

Hassan Jabareen, der Gründer der Nichtregierungsorganisation Adalah, einer Rechtshilfeorganisation für arabische Israelis, sagte, dass Abbas aus seiner Sicht der letzte Mann sein könnte, der noch steht. „Er denkt: ‚Ich bin jetzt die echte Karte in den Verhandlungen, der Politiker, mit dem die internationale Gemeinschaft sprechen kann.‘ Er denkt, dass er nicht die Armee der Hamas hatte, aber weil er ein friedlicher Mensch ist, der einen klaren Weg des Friedens gewählt hat, ist er der einzige, der übrig bleibt. So sieht er es“, sagte Jabareen. „Sowohl der Likud von [Israels Premierminister Benjamin] Netanjahu als auch die Hamas haben ihn geschwächt, aber die schwache Person ist jetzt wichtig geworden.“

Die Palästinenser sehen das vielleicht anders. In einem Bekleidungsgeschäft in den muslimischen Vierteln Ostjerusalems, die Treppe vom Damaskustor hinunter, das zur Altstadt führt, war der 73-jährige Yassir wütend auf Abu Mazen, ein Spitzname für Abbas.

„Ich will, dass er verschwindet – er sollte nicht Palästinenserpräsident sein“, sagte Yassir, der aus Sicherheitsgründen nur seinen Vornamen nannte. „Tausende sind in Gaza getötet worden, und was hat er getan? Er koordiniert mit Israel“, fügte Yassir hinzu und bezog sich dabei auf die Sicherheitskoordination der Palästinensischen Autonomiebehörde mit den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) in Teilen des Westjordanlandes.

Yassir war 1967 17 Jahre alt und erinnert sich lebhaft daran, wie die israelischen Streitkräfte palästinensische Männer und Jungen, darunter auch ihn, zusammengetrieben haben. Seit diesem Tag wartet er auf den Abzug der Israelis oder zumindest auf die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates, in dem er mit seinen sieben Kindern und 17 Enkelkindern leben kann, ohne häufig von Sicherheitskräften durchsucht zu werden. Er fühlt sich von Abbas im Stich gelassen, ebenso wie viele andere, die sagen, dass die israelischen Siedlungen vor ihrer Nase expandieren und dass das Recht auf Freizügigkeit und Familienzusammenführung weiterhin eingeschränkt ist, während die Friedensgespräche – die von Abbas als Allheilmittel für alle ihre Probleme verkauft wurden – nichts gebracht haben.

Ein paar Meter weiter stand der 54-jährige Riyad Deis in seinem Gewürzladen, umgeben von prall gefüllten Jutesäcken mit Zimt, Kardamom und Sternanis, und drückte seine positiven Gefühle über den Angriff der Hamas aus. Er sagte, er sei sehr stolz auf die Kühnheit des Angriffs, auch wenn er die Tötung von Zivilisten nicht unterstütze, obwohl er sich weigerte zu antworten, als er gefragt wurde, ob er den Tod von Israelis bedauere.

„Wir mögen weder die Palästinensische Autonomiebehörde noch Abbas, denn wir sehen uns als Freiheitskämpfer, und Abbas will verhandeln“, sagte Deis. (Fast die Hälfte der Palästinenser glaubt, dass sie ihre politischen Ziele mit dem Gewehrlauf und nicht durch Verhandlungen erreichen können.) In einem Spiegelbild des internen Konflikts unter den Palästinensern widersprach sich Deis dann selbst. „In gewisser Weise ist er weise – er will einen Kompromiss. Letzten Endes sagen mir sogar Menschen aus Gaza, dass sie leben, ihre Kinder lieben und neben ihren Frauen schlafen wollen. Das Problem ist, dass sein Frieden ein ungerechter Frieden ist.

Abbas‘ Versäumnisse haben ihn zu einem äußerst unpopulären palästinensischen Präsidenten gemacht

Palästinenser wie Deis befürchten, dass Abbas mehr zugestehen könnte, als sie bereit sind zu akzeptieren. In einem Fernsehinterview im Jahr 2012 schien Abbas das Recht auf Rückkehr der in der ganzen Welt verstreuten palästinensischen Flüchtlinge aufgegeben zu haben, als er sagte, er werde kein Recht auf Rückkehr in sein angestammtes Haus in Safed in Galiläa fordern, das er 1948 zusammen mit seiner Familie verlassen musste. Er wird auch dafür kritisiert, dass er sich an die Macht klammert (er wurde 2005 für eine Amtszeit gewählt, die 2009 enden sollte) und nicht zulässt, dass eine zweite Reihe von Palästinenserführern Erfahrung und Legitimität sammelt, solange er noch lebt.

Abbas‘ zahlreiche Versäumnisse haben ihn zu einem äußerst unpopulären palästinensischen Präsidenten gemacht. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des in Ramallah ansässigen Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung wünschen sich 80 Prozent der Befragten seinen Rücktritt. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde 1994 im Rahmen des Osloer Abkommens als Interimsorganisation gegründet, um den Gazastreifen und Teile des Westjordanlandes zu verwalten, bis ein unabhängiger Staat gegründet wird.

Und auch die Israelis haben kein Vertrauen in ihn. Eran Lerman, Israels stellvertretender nationaler Sicherheitsberater zwischen 2006 und 2015, wies Blinkens Bemerkung zurück, dass eine „effektive und wiederbelebte“ Palästinensische Autonomiebehörde letztlich den Streifen verwalten sollte. In einem Interview mit Foreign Policy sagte er: „Wenn Blinken eine effektive PA will, muss er sie vielleicht erfinden.“

„Die derzeitige Zusammensetzung der Palästinensischen Autonomiebehörde ist für diese Aufgabe einfach nicht geeignet. Sie kann nicht eine Woche unter Kontrolle überleben. Sie ist nicht einmal in der Lage, die Sicherheit im Gebiet A [des Westjordanlandes] ohne ständige Operationen der IDF gegen die Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad zu gewährleisten“, sagte er und bezog sich dabei auf den Radikalismus in dem Teil des Westjordanlandes, der gemäß dem Osloer Abkommen unter die vollständige zivile und sicherheitspolitische Kontrolle der PA fällt. „Ihre Fähigkeiten sind selbst im Westjordanland der Herausforderung nicht gewachsen – Gaza übersteigt einfach ihre Möglichkeiten“. fügte Lerman hinzu.

Blinken hat dies vielleicht berücksichtigt, weshalb er empfiehlt, dass internationale Institutionen für die Grundversorgung und Sicherheit in den palästinensischen Enklaven sorgen sollten.

Die Israelis sind jedoch nicht so scharf darauf, die Sicherheit den Friedenstruppen der Vereinten Nationen zu überlassen. Netanjahu hat erklärt, dass Israel „auf unbestimmte Zeit“ für die Sicherheit im Gazastreifen verantwortlich sein wird. Viele andere Israelis bezweifeln die Nützlichkeit von UN-Friedenstruppen. „Sie sind im Libanon, aber sie konnten die Hisbollah nicht davon abhalten, auf Israel zu schießen“, sagte Lerman. Er fügte hinzu, dass eine Idee darin bestünde, stattdessen eine andere multinationale Ordnungskraft zu rekrutieren, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten, nach dem Vorbild der Gruppe, die in der ägyptischen Sinai-Region tätig ist, um die Umsetzung des Abkommens von 1979 mit Israel zu gewährleisten.

Vor allem im Westen glauben viele, dass Abbas die beste Chance hat, den Konflikt friedlich zu lösen

Palästinensische Experten und Politiker halten diese Pläne jedoch für reines Wunschdenken. Ali Jarbawi, ein ehemaliger Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde und Professor für Politikwissenschaften, reagierte auf die Aussicht auf internationale Sicherheitskräfte sardonisch mit den Worten „Ahlan wa Sahlan“, was auf Arabisch „Willkommen“ bedeutet.

Jabareen, der Gründer von Adalah, sah stattdessen am Ende eine Versöhnung zwischen Hamas und PA im Namen der nationalistischen Kameradschaft voraus. „Ich denke, die Entscheidung wird lauten, dass die PA im Gazastreifen und im Westjordanland eine Behörde für ein Volk sein wird, und die Hamas wird der PA Platz machen, um ihr im Gegenzug für ihr Überleben Legitimität zu verschaffen.“

Trotz vieler seiner Versäumnisse hat Abbas den militärischen Flügel seiner Fatah-Partei aufgelöst, das Westjordanland relativ ruhig gehalten, einen weiteren Aufstand erfolgreich vermieden und wiederholt vor der Hamas gewarnt. Im Jahr 2009 zitierte er Hamas-Führer mit dem Argument, dass es ihnen egal sei, wenn „Gaza ausgelöscht wird“. Die aktuelle Lage in Gaza könnte ihm recht geben.

Einige, vor allem im Westen, sind der Meinung, dass Abbas als Hauptverantwortlicher für das Osloer Abkommen immer noch die beste Chance hat, den Konflikt friedlich zu lösen, anstatt sich in einer weiteren Runde von Aufständen und noch mehr Blutvergießen im Gazastreifen zu verstricken. Andere, darunter viele Israelis und Palästinenser, sagen, dass sie froh sind, wenn sie Abbas abwarten und mit einer neuen Führung verhandeln können, sobald diese auftaucht.

Zur Autorin Anchal Vohra ist Kolumnistin bei Foreign Policy in Brüssel und schreibt über Europa, den Nahen Osten und Südasien. Sie hat für die Times of London über den Nahen Osten berichtet und war Fernsehkorrespondentin für Al Jazeera English und die Deutsche Welle. Zuvor war sie in Beirut und Delhi tätig und hat aus über zwei Dutzend Ländern über Konflikte und Politik berichtet. Twitter (X): @anchalvohra

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.