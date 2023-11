Ahed Tamimi in Israel verhaftet: „Wir werden euer Blut trinken“

Von: Kilian Beck

Das israelische Militär nimmt Ahed Tamimi fest. Die aus Palästina stammende Jugendliche drohte israelischen Siedlern, ihr „Blut zu trinken“.

Tel Aviv - Israels Militär hat die bekannte Palästinenserin Ahed Tamimi nach Drohungen gegen israelische Siedler festgenommen. Sie werde verdächtigt, „zu Gewalttaten aufzurufen und zu terroristischen Aktivitäten zu verleiten“, teilte die Armee auf Nachfrage am Montag, 6. November, mit. Die junge Frau sei nach der Festnahme am Morgen zur weiteren Befragung den israelischen Sicherheitskräften überstellt worden.

Ahed Tamimi bei einer Pro-Palästina-Demonstration in London 2019. © DANIEL LEAL/afp

Ahed Tamimi drohte israelischen Siedlern: „Wir werden euer Blut trinken“

Israelischen Medienberichten zufolge soll Tamimi vor rund einer Woche auf Instagram zum Mord an israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland aufgerufen haben. In einer Instagram-Story schrieb die Palästinenserin demnach: „Wir warten auf euch in allen Städten des Westjordanlands, von Hebron bis Dschenin - wir werden euch abschlachten und ihr werdet sagen, dass das, was Hitler euch angetan hat, ein Witz war, wir werden euer Blut trinken und eure Schädel essen, kommt schon, wir warten auf euch.“

Tamimi gilt im arabischen Raum als Symbolfigur des Widerstands gegen die israelische Besatzung im Westjordanland. Israel sieht sie seit Jahren als Provokateurin. 2018 war die damals 16-Jährige zu acht Monaten Haft verurteilt worden, nachdem sie einem israelischen Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen hatte. Nach ihrer Freilassung erklärte Tamimi auf Al-Jazeera, sie wolle nicht nur die Siedlung, gegen sie damals protestierte, beenden. Ihr „Ziel“ sei es, „die große Siedlung Israel zu beenden“.

Ahed Tamimi soll seine Kinder instrumentalisieren

Ahed Tamimis Vater Bassem Tamimi kämpft seit Jahren – teilweise gewalttätig – gegen die israelische Besatzung des Westjordanlandes. 2012 verurteilte ihn ein israelisches Militärgericht wegen Anstiftung zu Steinwürfen auf Soldaten zu 13 Monaten Gefängnis. 2015 behauptete er laut der in den USA ansässigen NGO „Anti-Defamation League“, das israelische Militär würde „die Organe von Kindern stehlen“.

Bassem Tamimi mit seiner Tocher Ahed und seiner Ehepartnerin Nariman vor einem Treffen mit dem tunesischen Präsidenten 2018. © FETHI BELAID/afp

Die ADL verurteilte das damals als „jahrhundertealte antisemitische Verleumdung“. Amnesty International bezeichnete die Familie Tamimi bis vor kurzem als „Basisaktivisten“. In einem Porträt seiner Tochter in der Jüdischen Allgemeinen wurde dem Vater 2018 zudem vorgeworfen, seine Kinder zu „instrumentalisieren“. So habe er auch seinen damals 12-jährigen Sohn Muhammad 2012 zum Steinewerfen geschickt. Ein Video seiner Festnahme, auf dem Ahed einem IDF-Soldaten in die Hand biss, ging damals um die Welt.

Palästinensisches Gesundheitsministerium meldet 150 Tote in der West-Bank

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Kriegs in Israel gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas am 7. Oktober noch weiter verschärft. Bei Einsätzen des israelischen Militärs sowie Konfrontationen mit israelischen Siedlern wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums aus dem Westjordanland seither fast 150 Palästinenser getötet. Das Ministerium befindet sich im Westjordanland unter der Kontrolle der Fatah. Die Angaben über Tote lassen sich nicht unabhängig prüfen. Unabhängig davon bezeichnen mehrere Menschenrechtsorganisationen das Jahr 2023 bereits jetzt als das tödlichste Jahr in der Region seit rund 15 Jahren. (kb mit dpa)