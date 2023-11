Aus für Panzer-Deckel: Russland erklärt KSE-Vertrag für „Geschichte“ – Deutschland setzt Zeichen

Von: Florian Naumann

Nach Ende des Kalten Krieges sollte der KSE-Vertrag Sicherheit schaffen. Mit Russlands offiziellem Ausstieg ist das Papier wohl vor dem Aus.

Berlin/Moskau - Es sind keine Signale der Beruhigung: Russland will nicht nur aus dem Atomwaffentest-Abkommen CTBT aussteigen - am Dienstag (7. November) hat es auch offiziell den „KSE“-Vertrag verlassen. Das Papier regelte seit 1990 die Anzahl schwerer Waffensysteme in Europa, vor allem sollte es ihre Anzahl begrenzen. Auch die Bundesregierung setzte wenig später ein Zeichen. Deutschland setzt den Vertrag aus. Das teilte das Auswärtige Amt mit.

Auch die USA reagierten und suspendierten den Vertrag. Russlands Rückzug aus dem Vertrag sei ein weiterer Beweis für Moskaus „anhaltende Missachtung der Rüstungskontrolle“, erklärte das Weiße Haus. Washington versicherte zugleich, man wolle weiter „die Stabilität und Sicherheit in Europa stärken“.

Russland kehrt KSE-Vertrag den Rücken - deutliche Reaktion aus Baerbocks Ministerium

Am Nachmittag folgten nahezu im Minutentakt Meldungen weiterer Nato-Staaten, die die Vertragswirkung außer Kraft setzten, darunter etwa Dänemark, Belgien und Tschechien. Die Nato erklärte, die Entscheidung einzelner Verbündeter, den Vertrag „so lange wie nötig zu suspendieren“, werde von allen ihrer Mitgliedstaaten „voll unterstützt“.

Russlands Rücktritt aus dem Vertrag zu den „KSE“, Konventionellen Streitkräfte in Europa, sei seit Dienstag rechtswirksam, erklärte am Dienstag (7. November) ein Sprecher von Annalena Baerbocks Außenministerium zur Entscheidung. Damit zerstöre Russland „einen weiteren Pfeiler unserer europäischen Sicherheits- und Rüstungskontrollarchitektur“. Auf den Weg gebracht hatte der Kreml den Schritt schon vor Monaten.

Außenministerin Annalena Baerbock 2022 in Moskau mit Amtskollege Sergej Lawrow. Dem Aussetzen des KSE-Vertrags ging kein Treffen voraus. © Uncredited/Russian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa

Als „Konsequenz“ habe die Bundesregierung daher „in enger Abstimmung mit ihren Verbündeten in der Nato“ die Suspendierung des KSE-Vertrags beschlossen. Deutschland trete ebenso wie seine Verbündeten damit „ausdrücklich nicht“ vom KSE-Vertrag zurück, betonte das Ministerium. Sollte Russland sein Verhalten grundlegend ändern, bleibe eine erneute Umsetzung des Abkommens möglich. Besonders wahrscheinlich erscheint das aktuell aber nicht.

KSE-Vertrag regelte Höchstzahlen für Panzer und Personal - nach Russlands Rückzug nutzlos?

Den KSE-Vertrag hatten 1990 die damaligen Mitgliedstaaten der Nato und des wenig später aufgelösten Warschauer Pakts geschlossen. Russland hatte sich bereits im Jahr 2007 aus dem Vertrag zurückgezogen, seine Teilnahme an der KSE-Beratungsgruppe aber bis 2015 fortgesetzt.

Der KSE-Vertrag - oder Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa Ziel des völkerrechtlich verbindlichen Vertrages war es, in Europa ein sicheres und stabiles Gleichgewicht der konventionellen Streitkräfte zu schaffen – und die Fähigkeit zu Überraschungsangriffen und groß angelegten Offensivhandlungen zu beseitigen. Als konventionelle Waffen gelten Waffen ohne atomare, biologische oder chemische Kampfmittel. Das Papier begrenzte die Zahl schwerer konventioneller Waffensysteme wie etwa Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Kampfflugzeuge. Auch maximale Personalstärken legte es fest und richtete einen Informationsaustausch mit umfassenden Überprüfungen ein. Zielwerte waren eingangs etwa jeweils maximal 40.000 Kampfpanzer. 40.000 Artilleriewaffen oder 13.600 Kampfflugzeuge auf Seiten der beiden frühere Blöcke des Kalten Krieges. Ab 1999 wurde mit dem A-KSE-Abkommen nicht mehr in Blöcken sondern Territorialgrenzen gerechnet. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden in der Folge schon bis Mitte der 1990er-Jahre rund 60.000 schwere Waffensysteme in den Vertragsstaaten zerstört, darunter Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Kampfflugzeuge. Der KSE-Vertrag trug demnach maßgeblich zur Beendigung der Hochrüstungsphase in Europa und zur militärischen Entspannung nach dem Ende des Kalten Krieges bei.

Durch Russlands nun rechtswirksamen Rücktritt verliere die Anwendung des KSE-Vertrags den größten Teil ihres sicherheitspolitischen und rüstungskontrollpolitischen Nutzens, erklärte der Sprecher des deutschen Außenministeriums weiter. Ihr zentrales Ziel, ein ausgeglichenes Kräftepotenzial bei konventionellen Waffen in Europa sicherzustellen, sei ohne die Mitwirkung Russlands nicht zu realisieren.

Rüstungsvertrag ausgesetzt: Deutschland versichert Einsatz für Sicherheit Europas

Die Bundesregierung bleibe, ebenso wie ihre Nato-Verbündeten, der Sicherheit Europas verpflichtet, hieß es weiter. Dazu zähle auch einer der zentralen Grundgedanken des KSE-Vertrags – effektive Rüstungskontrolle für die konventionellen Streitkräfte in Europa.

Deutschland sei deshalb bereit, bestimmte Teile des KSE-Vertrags, zum Beispiel den Datenaustausch, mit interessierten europäischen Staaten fortzusetzen, hieß es aus Baerbocks Haus. Außerdem wolle die Bundesregierung die nationalen Obergrenzen für die im KSE-Vertrag erfassten Waffensysteme weiter einhalten.

Letztlich handelt es sich aber vor allem um einen symbolischen Schritt. So erklärte es der Russland-Experte Keir Giles schon im Sommer dem Sender Euronews. „Es ist eine Inszenierung, in der Praxis hat das keine konkreten Auswirkungen“, betonte der Forscher der Denkfabrik Chatham House.

Putins Russland erklärt KSE für „Geschichte“ - „ohne Reue und mit voller Zuversicht“

In einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hieß es in der Nacht auf Dienstag, der KSE-Vertrag sei inzwischen „Geschichte“. Man verlasse ihn „ohne Reue und mit voller Zuversicht“, dass dies der richtige Schritt sei. Nicht alle Verträge aus der Zeit des Kalten Krieges hätten sich „bewährt“ - wenngleich sie „zur damaligen Zeit“ „eine stabilisierende Funktion“ gehabt hätten.

Russland hat sich in den vergangenen Jahren aus fast allen internationalen Verträgen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung zurückgezogen. Im Februar hatte Russland auch seine Beteiligung am New-Start-Abkommen ausgesetzt. Der bis 2026 laufende Vertrag mit den USA zur Begrenzung der jeweiligen Atomwaffenbestände aus dem Jahr 2010 ist das letzte bilaterale Atomabkommen zwischen Moskau und Washington. (AFP/fn)