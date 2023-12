Putins Hagelschauer wird zur „frittierten Zwiebel“: Video zeigt Zerstörung – „Hoffe, die Crew war drin“

Panzer und Raketenwerfer werden im Ukraine-Krieg reihenweise zerstört. Ein Vorfall in Putins Armee sorgt nun aber für Aufsehen – und kreative Kommentare.

Moskau – Die Wucht der Explosion hat das Metall fast bis zur Unkenntlichkeit deformiert, Teile sind schwarz gebrannt und offenbar mit Rost bedeckt. Gegenwärtig kursiert im Internet ein Video aus dem Ukraine-Krieg, das die vollständige Zerstörung eines Raketenwerfers aus Russlands Armee zeigen soll. Dass Panzer aus Putins Armee bei den Kämpfen außer Gefecht gesetzt werden, ist eigentlich keine Seltenheit – auch die Ukraine verzeichnet regelmäßig Verluste. Doch der zerstörte Raketenwerfer könnte nun doch als eine Besonderheit angesehen werden, da die Explosion sprichwörtlich moderne Kunst geschaffen hat.

Zerstörter Raketenwerfer im Ukraine-Krieg: Putin setzt weiter auf Russlands Kampfkraft

Nach mittlerweile über 650 Tage Ukraine-Krieg setzt Russland gegenwärtig im Kampf gegen die Verteidiger auf eine neue Taktik. Nachdem die ukrainische Gegenoffensive in diesem Jahr mit einer großen Enttäuschung geendet ist, versucht Russlands Militär mit verstärkten Angriffen in der Ostukraine, die Ukrainer in die Defensive zu drängen: Nachts werden Drohnen für Luftangriffe angesetzt, tagsüber kämpfen Infanterie und Artillerie. Inzwischen hat sich der Ukraine-Krieg zu einer Materialschlacht entwickelt, die für beide Seiten massiv kostenintensiv ist.

Die Kosten für den Ukraine-Krieg dürften inzwischen weit über 600 Milliarden Euro liegen. Im Sommer analysierte der Stern bereits, dass der Wiederaufbau der Ukraine und die laufenden Militärausgaben 370 Milliarden sowie 250 Milliarden Euro übersteigen würden. Dennoch setzt Wladimir Putin weiter auf schwere Angriffe. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, waren zuletzt die Gefechte besonders intensiv im östlichen Donezker Gebiet.

„Frittierte Zwiebel“: Raketenwerfer „Hagelschauer“ komplett zerstört – Video zeigt Ausmaß

Dass es bei den Gefechten im Ukraine-Krieg immer wieder zu großen Verlusten auf beiden Seiten kommt, zeigt nun auch das Video, über das Newsweek berichtet. Mitunter sind die Zerstörungen aber nicht auf feindlichen Beschuss zurückzuführen, sondern auf technisches Versagen – so auch in diesem Fall. Das von der Sowjetunion entworfene BM-21 Grad, auch bekannt als Hagelschauer, ist durch eine Explosion vollständig beschädigt und Teile bis zur Unkenntlichkeit deformiert. Dass Russlands Armee im Krieg in der Ukraine Patzer unterlaufen, kommt tatsächlich immer wieder vor: Mal weisen Panzer Schwachstellen auf oder russische Soldaten beschießen ihre eigen Kameraden. Auch Russlands Luftfahrt leidet derzeit unter einer Pannenserie.

Das jetzige Video reiht sich also in die Verkettung unglücklicher Ereignisse ein. Der Wahrheitsgehalt der Aufnahme kann nicht unabhängig überprüft werden, aber der Nutzer selbst gibt an, dass er für eine US-Organisation in der Ukraine Nachforschungen vorantreibt. In den Sozialen Medien ist das Video ein voller Erfolg. Tausende Menschen haben es gesehen und geteilt. Für Russlands Streitkräfte mit großer Wahrscheinlichkeit ein herber Dämpfer.

„Ich hoffe, die Crew war drin“: Kameramann filmt Russlands zerstörten Raketenwerfer im Ukraine-Krieg

Im Video ist zu hören, wie der russischsprachige Kameramann seinen Fund kommentiert: „Alles ist morsch, das passiert. Bei diesem Wetter verrottet alles schnell. Sieht aus, als wäre man bei der Explosion voll beladen gewesen.“ Gleichzeitig fügt er hinzu: „Ich hoffe, die Crew war drin.“ Newsweek schreibt, dass unklar ist, ob der Mann ein russischer Saboteur oder Überläufer war. Auch nicht ausgeschlossen wird, dass es sich beim Sprecher um einen russischsprachigen Ukrainer handelt. Bisherige Nachfragen beim russischen Außenministerium und dem ukrainischen Verteidigungsministerium blieben unbeantwortet.

Für die Beobachter des Videos ist das zerstörte Raketensystem aber ein gefundenes Fressen und die Beschreibungen der Zerstörung reichen von einer frittierten Zwiebelblüte bis hin zu sogenannten Fächerkartoffeln. Andere sprachen von modernen Metallskulpturen. Einige scherzten, dass der Schaden leicht repariert werden könne. „Es ist nur ein Kratzer, polieren Sie ihn, dann ist er wie neu“. (fbu)