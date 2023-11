Unfall bei der Bundeswehr: Erneuter Panzer-Crash sorgt für Rätselraten

Von: Lisa Mariella Löw

Es ist der zweite Panzer-Unfall bei der Bundeswehr in diesem Jahr: Zwölf Soldaten mussten nach einem Zusammenstoß geborgen werden. Unfallursache? Unklar.

Bad Salzungen – Zwölf Bundeswehrsoldaten haben sich bei einer Panzerübung verletzt. Zwei Marder-Panzer seien auf einem Übungsplatz der Werratalkaserne in Bad Salzungen (Wartburgkreis) frontal zusammengestoßen, wie ein Bundeswehrsprecher berichtete. Die Verletzten wurden seinen Angaben zufolge teilweise ins Krankenhaus gebracht. Wie der Unfall passieren konnte, war auch noch am Mittwoch (29. November) ein Rätsel.

Die Panzer des Typs Marder waren am Montag während einer Ausbildungsübung in Thüringen gegeneinander gekracht. Das hügelige und zum Teil bewaldete Gelände wird unter anderem zur Gefechtsausbildung und zum Schießtraining genutzt. Der Unfall habe sich im Rahmen einer normalen „truppendienstlichen Ausbildung“ ereignet, hieß es. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Sichtverhältnisse schlecht, weshalb die Panzer in einer Talsenke seitlich versetzt gegeneinander stießen.

Nach Panzerunfall bei Bundeswehr: Rettungskette funktionierte schnell

Mit dem Schützenpanzer Marder 1 bekämpfen Panzergrenadiere feindliche Infanterie und – mittels Panzerabwehrwaffen – auch Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge. Der Marder dient im Gefecht als geschütztes Transportfahrzeug für den aufgesessenen Trupp sowie als Waffe. Er ist mit einer Maschinenkanone des Kalibers 20 Millimeter ausgestattet. Er wird nach Angaben der Bundeswehr mit neun Personen besetzt und kann bis zu 65 Kilometer pro Stunde fahren.

Ursache und Sachschaden nach Panzerunfall der Bundeswehr unbekannt

Bereits im Februar dieses Jahres gab es einen Panzerunfall bei einer Übung der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt, bei dem ebenfalls zwölf Soldaten verletzt wurden. Die Unfallursache wurde dabei ebenfalls nicht bekannt gegeben. Auch bei dem aktuellen Zusammenstoß der Panzer hält sich die Bundeswehr mit dem Grund zurück. Angaben zum entstandenen Sachschaden wurden auch nicht gemacht.