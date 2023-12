Weil sie vorab davon wussten? Aktienhändler profitierten angeblich massiv von Hamas-Anschlag

Von: Franziska Schwarz

US-Forscher sind auf verdächtige Börsen-Transaktionen kurz vor dem Hamas-Anschlag auf Israel aufmerksam geworden. © J. David Ake/AP/dpa

Bestimmte Wetten gegen Israel sollen an der Börse Millionen eingebracht haben – das Brisante: kurz vor dem Terroranschlag der Hamas.

New York – Wenige Tage vor Beginn des Israel-Kriegs haben Unbekannte Milliardenbeträge gegen israelische Aktien gewettet – und waren erfolgreich. Diese Leerverkäufe stiegen vor dem 7. Oktober in die Höhe, berichten jetzt zwei US-Juristen und sehen darin einen Hinweis aus, dass die Personen von dem Terroranschlag der Hamas vorab wussten.

„Trading on Terror?“ ist der Artikel der Börsenexperten Robert J. Jackson, Jr. und Joshua Mitts überschrieben, der am 3. Dezember auf SRNN publiziert wurde. Die Aktien wurden an den Börsen in Tel Aviv und an der Wall Street gehandelt.

Brisante Untersuchung zum Börsenhandel kurz vor dem Israel-Krieg

Die israelische Tageszeitung Haaretz hat sich dem Forschungspapier ausführlich gewidmet. Ein Team um die beiden Börsenexperten beobachten demnach Transaktionen in EIS, einem an der New Yorker Börse gehandelten Fonds, über das Anleger Zugang zu israelischen Aktien erhalten können (MSCI Israel Exchange-Traded Fund, oder NYSE: EIS).

Das Team entdeckte nach eigenen Angaben starke Anzeichen, dass Anfang Oktober jemand in US-Börsenkreisen mit einer Katastrophe in Israel rechnete, die zu einem Absturz der Aktien führen würde, heißt es bei Haaretz, und weiter: „Tatsächlich war das Volumen der Transaktionen am 2. Oktober so groß – 227.000 Einheiten, verglichen mit ein paar Tausend an jedem beliebigen Tag.“

Verdächtige Leerverkäufe kurz vor Hamas-Terroranschlag in Israel

Das Papier von Jackson und Kollegen basiert auf Daten, die offiziell der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie gemeldet wurden. Mit Blick auf das Volumen der Transaktionen scheinen die Leerverkäufer Millionen von Dollar verdient zu haben.

Um zu bestätigen, wie ungewöhnlich diese Leerverkäufe gegen Israel waren, verglichen die Forscher sie mit Transaktionen ab 2009 zu Zeiten, in denen Israel ebenfalls durch Krisen ging. Ihr Ergebnis: Die Leerverkäufe am 2. Oktober überstiegen jene in anderen Krisenperioden „weit“ – etwa der Rezession nach der Finanzkrise 2008, dem Israel-Gaza-Krieg 2014 und der Corona-Pandemie.

Forschungspapier zum Israel-Krieg: „Handel mit dem Terror?“

Darüber hinaus stellten Jackson und Mitts keinen Anstieg der Leerverkäufe von Aktien israelischer Unternehmen fest, die in New York gehandelt werden (im Gegensatz zu Leerverkäufen des Index, der israelische Aktien abbildet). Das könnte daran liegen, dass die Anleger davon ausgingen, dass die Militärindustrie von den Kampfhandlungen zwischen der israelischen Armee und der Hamas-Miliz profitieren würden.

Sie konnten nicht feststellen, ob es einen Zusammenhang zwischen Leerverkäufen von Händlern in New York und Tel Aviv gab. Aber sie beobachteten definitiv einen Anstieg der Leerverkäufe an der Tel Aviver Börse, schreibt Haaretz. Wer waren nun die unbekannten Informanten? Die Forscher schreiben nicht expliziert, dass sie aus Kreisen der Terrororganisation Hamas kommen. Aber es ist der erste Verdacht. (frs)