„Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus“: Papst Franziskus sorgt mit Israel-Kommentar für Furore

Von: Nils Hinsberger

Papst Franziskus sorgt mit seinen Aussagen für Ärger. Er nennt den Krieg in Israel „Terrorismus“. Die Angriffe auf Palästina soll er „Genozid“ genannt haben.

Vatikan – Papst Franziskus traf vergangenes Wochenende Familien der von der Hamas entführten Geiseln, sowie palästinensische Familien, deren Angehörige noch immer im Gazastreifen festsitzen. Bei seiner nachfolgenden Ansprache auf dem Petersplatz sagte er: „Das ist, was Kriege tun. Aber hier sind wir über einfachen Krieg hinausgegangen. Das ist kein Krieg. Das ist Terrorismus.“ Viele sehen darin eine Gleichsetzung Israels mit der islamistischen Hamas. Jetzt gibt es massive Kritik an den Aussagen.

Stellt der Papst Israel mit dem Hamas-Terrorismus gleich?

Dass die Hamas eine terroristische Vereinigung ist, stellt für die meisten keine sehr große Überraschung mehr dar. Doch den Terror der Hamas mit dem Vorgehen der israelischen Armee gleichzusetzen, ist mindestens gewagt. Dementsprechend groß ist jetzt der Aufschrei gegenüber dem Papst, vor allem von jüdischen Organisationen.

Die in den USA ansässige jüdische Menschenrechtsorganisation Simon Wiesenthal Center schrieb auf ihrer Website, der Papst solle nicht vergessen, „dass all diejenigen, die gekommen sind, um zu ihm zu sprechen und bei ihm Trost zu suchen, all ihr Leid, all ihren Verlust den Hamas-Terroristen zu verdanken haben, die am 7. Oktober auf brutalste Weise den schlimmsten Massenmord an Juden seit der Niederlage Nazideutschlands und dem Zweiten Weltkrieg begangen haben.“

Papst-Sprecher verneint Genozid-Kommentar

Nach dem Treffen sagte eine der Palästinenserinnen auf einer Pressekonferenz, dass der Papst die Situation in Gaza während des Kriegs in Israel als Genozid beschrieben habe, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Als wir die Geschichten der getöteten Familien (in Gaza) erzählten, sagte er: ‚Ich sehe den Genozid‘“. In einem Statement verneinte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni diese Behauptung und sagte, „Mir ist nicht bekannt, dass er ein solches Wort benutzt hat.“

Anders verhält es sich mit dem Israel-Hamas-Vergleich. Das American Jewish Committee (AJC) verlangte nach der Rede, dass der Papst reagiere und das Missverständnis aufkläre. Es sei zwar gut, dass der Papst die Familien empfangen habe, aber man könne die Gräueltaten der Hamas nicht mit der Selbstverteidigung Israels gleichsetzen. Eine Reaktion aus dem Vatikan bleibt bislang aus. (nhi)