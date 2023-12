Papst Franziskus warnt Israel: „Verboten, auf Terror mit Terror zu antworten“

Papst Franziskus. © IPA/ABACA/Imago

Die Worte des Papstes zum Israel-Gaza-Konflikt lösen einen Aufschrei von pro-israelischen Gruppen aus.

Rom – Als Ende Oktober Bomben fielen und Panzer tief in den Gazastreifen eindrangen, führte der israelische Präsident Isaac Herzog ein Telefongespräch mit Papst Franziskus. Das israelische Staatsoberhaupt schilderte das Entsetzen seines Landes über den Angriff der Hamas am 7. Oktober, als der Papst eine unverblümte Erwiderung gab.

Es sei „verboten, auf Terror mit Terror zu antworten“, sagte Franziskus, so ein hoher israelischer Beamter, der mit dem Telefonat vertraut war, über das zuvor nicht berichtet worden war.

Herzog protestierte und wiederholte den Standpunkt, dass die israelische Regierung in Gaza tue, was nötig sei, um die eigene Bevölkerung zu verteidigen. Der Papst fuhr fort und sagte, dass die Verantwortlichen in der Tat zur Rechenschaft gezogen werden sollten, aber nicht die Zivilisten.

Dieser private Aufruf sollte die israelischen Interpretationen von Franziskus‘ polemischer Aussage bei seiner Generalaudienz am 22. November auf dem Petersplatz beeinflussen, dass der Konflikt „über den Krieg hinausgegangen“ sei. „Das ist Terrorismus“. Zusammen mit dem diplomatischen Austausch – der von den Israelis als so „schlecht“ angesehen wurde, dass sie ihn nicht veröffentlichten – schien die Implikation klar: Der Papst bezeichnete ihre Kampagne in Gaza als einen Akt des Terrorismus.

„Wie sonst könnte man es interpretieren“, sagte der hochrangige Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um eine sensible Angelegenheit zu besprechen.

Der Vatikan lehnte es ab, zu klären, ob der Papst die israelischen Aktionen in Gaza öffentlich oder privat als „Terrorismus“ bezeichnete. In einer Erklärung gegenüber der Washington Post bestätigte er jedoch ein Telefonat zwischen dem Papst und Herzog. „Das Telefonat, wie auch andere in diesen Tagen, findet im Kontext der Bemühungen des Heiligen Vaters statt, die Schwere und das Ausmaß der Konfliktsituation im Heiligen Land einzudämmen“, hieß es in der Erklärung.

Ein Sprecher des israelischen Präsidenten lehnte einen Kommentar ab und sagte: „Wir sind nicht geneigt, auf private Gespräche Bezug zu nehmen.

Die öffentlichen Worte des Papstes haben jedoch einen Aufschrei von pro-israelischen Gruppen wie dem American Jewish Committee ausgelöst und historische Spannungen zwischen einigen jüdischen Führern und dem Vatikan wieder aufleben lassen.

In gewisser Weise kristallisierte sich in den Äußerungen des Papstes das wachsende weltweite Entsetzen über den Verlust von Zivilisten in Gaza heraus. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dort seit Beginn der israelischen Militäraktion Anfang Oktober mehr als 13.300 Menschen getötet. Franziskus schien ähnlich zu reagieren wie humanitäre Gruppen und andere führende Politiker der Welt.

Einige israelfreundliche Organisationen sind jedoch besorgt, dass Franziskus, auch wenn der Vatikan weniger moralischen Einfluss hat als früher, ein größeres Potenzial als die meisten politischen Führer hat, die globale Stimmung zu beeinflussen.

„Ich denke, das Risiko ist beträchtlich“, sagte Karma Ben Johanan, ein Wissenschaftler für jüdisch-christliche Beziehungen an der Hebräischen Universität Jerusalem. „Der Papst hat selbst in unserer halbsäkularen Welt eine moralische Statur, und seine geistliche Führung wird sehr geschätzt. Wenn die Implikation lautet, dass Israel kein Recht hat, sich selbst zu verteidigen, besteht die Gefahr, dass dies zu einer populären Meinung wird. Es wird schwieriger für die jüdisch-katholischen Beziehungen.“

Einblicke in die Treffen des Papstes mit palästinensischen und israelischen Familien

Am 22. November, in den Stunden vor seiner Generalaudienz und seiner Äußerung zum „Terrorismus“, hielt Franziskus zwei emotionale Treffen ab: eines mit Angehörigen von Menschen, die im Gazastreifen getötet wurden, und das andere mit Familien von Geiseln, die von der Hamas entführt wurden.

In der Sitzung mit den Palästinensern weinte der Papst, als sie über die hohe Zahl der Todesopfer sprachen, sagte Shireen Hilal, eine Professorin, die zwei Familienmitglieder verloren hat. Sie und andere Anwesende sagten, Franziskus habe das Wort „Völkermord“ auf Englisch benutzt.

„Er wusste genau, was passierte, wie schwer es ist, in Gaza zu leben“, sagte sie. „Er kannte alle Umstände. Er wusste, dass es keinen Strom, kein Gas, keinen Treibstoff, kein richtiges, gutes Wasser und keine medizinische Versorgung gibt. Er wusste auch, dass die Kirche in Gaza leidet.“

Ein Sprecher des Vatikans sagte Reportern, soweit er wisse, habe der Papst nicht von „Völkermord“ gesprochen, aber er schließe es nicht kategorisch aus. Der Papst hat regelmäßig vor dem Leid in Gaza gewarnt und zu mehr humanitärer Hilfe und einem dauerhaften Waffenstillstand aufgerufen. Nach Angaben des Vatikans steht er auch in täglichem Kontakt mit einer katholischen Kirche in Gaza, die 700 Palästinenser beherbergt.

Jüdische Kritiker des Papstes beklagen, dass er sich allgemein auf die Notlage in Gaza konzentriert und sie häufig erwähnt hat, ohne sich in gleichem Maße über die Verluste an Menschenleben in Israel zu empören - was von offizieller Seite des Vatikans bestritten wird. Seine Kritiker werfen ihm auch vor, dass er es versäumt hat, Äußerungen des ägyptischen Scheichs Ahmed el-Tayeb, des Großimams der Al-Azhar-Moschee in Kairo, zu dem Franziskus herzliche Beziehungen aufgebaut hatte, ausdrücklich zu verurteilen, die sie als antisemitisch ansehen.

Alfonso Pedatzur Arbib, der Oberrabbiner von Mailand, äußerte sich bestürzt darüber, dass der Vatikan ein Treffen mit Israelis und Palästinensern am selben Tag arrangiert hat, als ob die Israelis kein Recht auf „exklusive Solidarität“ hätten. Die israelischen Familien hatten sich nachdrücklich für ein Treffen eingesetzt, das erst nach schwierigen Verhandlungen zustande kam, bei denen der Vatikan versuchte, eine politische Botschaft zu vermeiden. Die Israelis drängten jedoch weiter, in der Hoffnung, dass das Ansehen des Papstes ihnen helfen würde.

Nach der Begegnung brachten sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und bezeichneten den Papst als mitfühlend. Einige sagten jedoch, sie seien enttäuscht über die Kürze der Audienz - weniger als 20 Minuten - und darüber, dass nur so wenige von ihnen zu Wort kommen konnten.

Einige waren auch von den Äußerungen von Franziskus einige Stunden später überrascht, als er das israelische Vorgehen in Gaza mit Terrorismus gleichzusetzen schien.

„In Rom hatten wir das Gefühl, dass er bei uns war, aber vor der Weltöffentlichkeit fühlte es sich ein wenig anders an“, sagte Romi Cohen, 19, deren Zwillingsbruder in Gaza als Geisel festgehalten wird. Sie fügte hinzu: „Ich persönlich finde, dass man die beiden Seiten nicht miteinander vergleichen sollte, wenn man über Terror spricht.“

Kontroverse über die „Terrorismus“-Behauptung des Papstes

„Der Papst, weil er der Papst ist, muss an seinen Worten gemessen werden“, sagte der amerikanische Rabbiner Abraham Cooper, Direktor für globale soziale Aktionen des Simon-Wiesenthal-Zentrums, der sich dreimal mit Franziskus getroffen hat. „Mitgefühl für die Palästinenser zu zeigen, die in Gaza Angehörige verloren haben, ist eine anständige Sache, die man tun sollte. Aber was der Papst anstrebte, und ich hoffe, dass er nicht dazu kam, war eine moralische Gleichsetzung der mittelalterlichen Schlächterei [des Hamas-Angriffs] mit den Taten eines demokratischen Landes.“

Kardinal Matteo Zuppi, Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz und Vertrauter des Papstes, versuchte, die Bemerkung von Franziskus zu relativieren.

„Das bedeutet nicht, alle auf die gleiche Stufe zu stellen“, sagte Zuppi letzte Woche vor Reportern. „Der 7. Oktober war eine Tragödie, Punkt. Es war eine Tragödie.“

Dennoch gingen die Rückschläge weiter. Kritiker warfen dem Papst vor, die Hamas nicht ausdrücklich zu verurteilen. Einige jüdische Führer meinten, Franziskus habe die Verantwortung, nicht nur für Israel einzutreten, sondern auch gegen den alarmierenden Anstieg des Antisemitismus Stellung zu beziehen.

Zu den Autoren Louisa Loveluck ist die Leiterin des Büros in Bagdad. Zuvor war sie für die Post in Beirut tätig und arbeitete als Kairo-Korrespondentin für den Daily Telegraph. Stefano Pitrelli ist Reporter im Rom-Büro der Washington Post. Anthony Faiola ist Büroleiter in Rom für die Washington Post. Seit seinem Eintritt in die Zeitung im Jahr 1994 war er als Büroleiter in Miami, Berlin, London, Tokio, Buenos Aires und New York tätig und arbeitete außerdem als Korrespondent im Ausland.

„Was im Moment passiert, ist eine Rückkehr zur Bosheit und Dämonisierung der Juden“, sagte Pedatzur Arbib. „Es gibt erstaunliche Umfragen, die besagen, dass die meisten italienischen Studenten denken, dass Israel mit den Nazis verglichen werden kann. Es geschieht etwas Großes … alle Hemmungen werden fallen gelassen. Ich würde eine eindeutige Aktion von der Kirche erwarten, die ich aber noch nicht gesehen habe.“

Israelische Beamte - wenn nicht sogar Rabbiner und jüdische Gruppen - haben sich mit einer öffentlichen Verurteilung des Papstes zurückgehalten.

Die Regierung hat sich schnell gegen andere Kritik an ihrer militärischen Reaktion verteidigt. Sie hat sich unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres, dem irischen Premierminister Leo Varadkar, dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez und dem belgischen Premierminister Alexander De Croo einen Krieg der Worte geliefert.

Der Unterschied im Fall des Papstes ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Gespräch mit Herzog vertraulich war, so israelische Insider. Aber die Regierung könnte auch befürchten, dass sich ein öffentlicher Streit mit Franziskus - mit seinem Potenzial, bis zu 1,3 Milliarden Katholiken zu beeinflussen - als noch schädlicher erweisen könnte als die Bemerkung zum Terrorismus.

Faiola und Pitrelli berichteten aus Rom und Loveluck aus Jerusalem. Miriam Berger in Jerusalem und Lior Soroka in Tel Aviv trugen zu diesem Bericht bei.

