Paris: Messerattacke nahe des alten „Charlie Hebdo“-Büros - Täter auf der Flucht - es gibt Verletzte

Nahe der früheren Redaktionsräume der Satirezeitschrift Charlie Hebdo ist eine Messer-Attacke verübt worden. Vier Menschen sind verletzt, zwei lebensbedrohlich.

Paris - Bei einem Stichwaffen-Angriff in der Nähe der früheren „Charlie Hebdo“-Redaktionsräume in Paris sind mindestens vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Die beiden mutmaßlichen Täter seien auf der Flucht, teilte die Pariser Polizeipräfektur am Freitag mit.

Messerattacke in Paris nahe der früheren Charlie-Hebdo-Büros - war es ein Anschlag?

Die Polizei hat die Bevölkerung aufgefordert, den Bereich um den mutmaßlichen Tatort zu meiden, wie unter anderem die Zeitung Le Monde online berichtet. Eine Spezialeinheit sei mobilisiert worden. Berichten zufolge hat sich die Tat nahe einer Stelle ereignet, an der der Opfer des fünf Jahren zurückliegenden Anschlags gedacht wird. Ob es sich erneut um einen Terror-Akt handelt ist allerdings gegenwärtig unklar.

Bei einem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitung im Januar 2015 waren zwölf Menschen getötet worden; seit September läuft ein Prozess gegen mutmaßliche Helfer der islamistischen Attentäter. (AFP/fn)

