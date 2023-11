„Ja, das ist ein Scherbenhaufen“: Ramelow und Linke hoffen auf Chance beim Nach-Wagenknecht-Parteitag

Von: Stefan Krieger

Die Linke muss sich nach der Spaltung durch Wagenknecht neu erfinden. Mit neuem Programm und frischen Gesichtern will sie bei der Europawahl punkten.

Augsburg – Die Linke setzt zum Neustart an. Unter dem Eindruck der Spaltung der Bundestagsfraktion trifft sich die Partei am Freitag (17. November, Start 14.00 Uhr) zu einem Bundesparteitag in Augsburg. Der dreitägige Kongress soll der Verabschiedung des Programms für die Europawahl am 9. Juni 2024 und der Aufstellung der Kandidatenliste dienen. Martin Schirdewan, Parteichef und seit 2017 Mitglied des EU-Parlaments, dürfte als Spitzenkandidat aufgestellt werden.

Auf Platz zwei soll nach dem Willen der Parteispitze die parteilose Klima- und Menschenrechtsaktivistin Carola Rackete kandidieren, gefolgt von der Europapolitikerin und Gewerkschafterin mit kurdischen Wurzeln, Özlem Demirel, sowie dem parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert. In den Mittelpunkt des Programms für die Europawahl stellt die Partei die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung. Nach den Austritten von Sahra Wagenknecht und neun weiteren Bundestagsabgeordneten bleiben in Augsburg allerdings einige Delegiertenplätze frei.

Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Landes Thüringen, beim Landesparteitag der sächsischen Linken am 4. November. © Sebastian Willnow

Am Dienstag hatte die Partei sich dazu entschlossen, ihre Bundestagsfraktion aufzulösen. Die verbliebenen 28 Mitglieder der Linkspartei bilden nun eine parlamentarische Gruppe, die zehn Anhänger des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ formieren sich in einer anderen.

Die Linke muss sich neu erfinden

Schirdewan sieht den Bruch mit dem Flügel um Sahra Wagenknecht als Chance für eine Weiterentwicklung. „Ich hab den Eindruck, dass (…) jetzt, wo auch parteiinterne Konflikte final geklärt sind, es sich wirklich wieder lohnt, (…) gemeinsam für linke Politik in diesem Land zu streiten“, sagte Schirdewan am Freitag beim Deutschlandfunk.

Mit den Austritten und der Spaltung der Fraktion sei die Linke praktisch gezwungen, sich neu zu erfinden. Die Konflikte innerhalb der Partei seien ein maßgeblicher Teil des äußeren Erscheinungsbilds gewesen, sagte Schirdewan weiter. Die Linke habe dadurch maßgeblich an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren. Schirdewan sieht den Austritt von Wagenknecht und Co. als Möglichkeit für die Linke, wieder stärker als „eine Partei der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und des Friedens“ in Erscheinung zu treten.

Ramelow will etwas „Neues, Schönes, Gutes bauen“

Vor dem Bundesparteitag hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Partei aufgerufen, eine klare Botschaft auszusenden. Die Partei müsse deutlich machen, dass sie sich von den öffentlichen Diskussionen um die Wagenknecht-Abspaltung nicht aus dem Tritt bringen lasse, betonte Ramelow am Freitag im rbb24 Inforadio: „Ja, das ist ein Scherbenhaufen. Schön ist anders, aber auch Scherben sortieren macht Freude.“ Jetzt gehe es darum, aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, etwas „Neues, Schönes, Gutes zu bauen“.

Ramelow betonte, die Linke müsse klarmachen, dass sie „für die Schwächsten in der Gesellschaft da ist“: „Unsere Partei muss eine laute Stimme für die sein, deren Stimme gar nicht mehr gehört wird. (…) Und das ist eine Stimme, die oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde wirksam sein muss“, so Ramelow. (skr/afp/dpa)