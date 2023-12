Blick von außen: Löst ein AfD-Verbot das deutsche Rechtsextremismus-Problem?

Von: Foreign Policy

Die AfD ist weiter auf dem Vormarsch. Angestrengt wird nach einem Mittel gegen den Rechtsruck gesucht. Aber ist ein Verbot die richtige Variante?

In Europa sind rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch. In Deutschland feiert vor allem die hart-rechte AfD Umfrage- und Wahlerfolge.

Doch was tun, um die Demokratie zu schützen? Auch ein AfD-Verbot ist im Gespräch.

Der US-amerikanische Journalist Paul Hockenos richtet in dieser Analyse einen Blick von außen auf die Problematik. er warnt vor mehrerlei Gefahren.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 13. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Dresden – Sachsens Verfassungsschutz hat den Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) in einem dramatischen Schritt als Gefahr für die Demokratie eingestuft – ein möglicher erster Schritt, um die Partei als verfassungswidrig komplett zu verbieten. „An der rechtsextremen Ausrichtung dieser Partei kann es keinen Zweifel geben“, erklärte Dirk-Martin Christian, Präsident des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz.

AfD in Meinungsumfragen die mit Abstand stärkste Partei in Ostdeutschland

Zwar hat Deutschland in der Vergangenheit im Namen der inneren Sicherheit von verfassungsrechtlichen Befugnissen Gebrauch gemacht, um rechtsextreme (und linksradikale) Kräfte im Zaum zu halten. Doch handelte es sich dabei um marginale neonazistische Parteien und Vereinigungen, die keine Chance hatten, an die Macht zu kommen - auch nicht auf kommunaler Ebene oder in Koalitionsregierungen.

Eine Demonstration der AfD am 28. Oktober 2023 in Erfurt. Unterstützung kommt auch von der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA). Die JA gilt gemäß dem Verfassungsschutz in einigen Bundesländern als „gesichert rechtsextrem“. © Imago

Bei der AfD ist das anders. Meinungsumfragen zeigen, dass die AfD heute die mit Abstand stärkste Partei in Ostdeutschland ist; sie reitet auf einer mächtigen Welle der Anti-Immigranten-Stimmung, hat auch bei westdeutschen Landtagswahlen Rekordergebnisse erzielt und ist auf dem besten Weg, 2024 die meisten Stimmen im Osten des Landes zu gewinnen.

Es ist denkbar, dass sie die Exekutivgewalt ausübt, wenn die Konservativen - wie die Christlich-Demokratische Union (CDU) oder die wirtschaftsfreundliche Freie Demokratische Partei (FDP) - es in ihrem Interesse sehen, die rechtsextreme Partei als legitimen Ausdruck des Volkswillens zu behandeln.

CDU und FDP kooperieren in Thüringen gelegentlich mit der AfD

Auch wenn beide Parteien sagen, dass sie dies ausschließen, ist die Option nicht so weit hergeholt: In der gesamten EU haben konservative Parteien rechtsextreme Parteien zu Koalitionspartnern gemacht, unter anderem in Österreich, Kroatien, Dänemark, Finnland, Italien und der Slowakei.

Im deutschen Bundesland Thüringen tun sich CDU, FDP und AfD, die alle in der Opposition sind, aber über eine Mehrheit verfügen, nun gelegentlich zusammen, um die linke Minderheitsregierung zu umgehen.

Plötzlich sehen die Deutschen Bilder des politischen Chaos der Weimarer Republik der Zwischenkriegszeit vor ihrem geistigen Auge aufblitzen – jener Republik, die 1933 mit dem Sieg der Nazi-Partei und der Machtübernahme durch Adolf Hitler schmachvoll endete.

Mit Verboten gegen den europaweiten Aufschwung der extremen Rechten vorgehen?

Deshalb stellen sich Beobachter angesichts der Entscheidung der Behörde und einer möglichen einstweiligen Verfügung gegen die AfD – letztere eine höchst umstrittene und riskante Option, die dennoch im gesamten politischen Spektrum Deutschlands Anhänger findet – die Frage, ob der europaweite Aufschwung der extremen Rechten durch rechtliche Maßnahmen gestoppt oder verlangsamt werden kann.

Die von der politischen Klasse verfolgten Strategien haben bisher nicht gefruchtet - im Gegenteil, die AfD boomt - und es gibt eine lange Geschichte des Verbots extremistischer Parteien und Vereinigungen in Europa, nicht zuletzt in Deutschland.

Seit Mitte 2022 haben sowohl Deutschland als auch Frankreich Mitglieder rechtsextremer Organisationen verhaftet, die an der Planung von Terroranschlägen beteiligt waren. Unter seinem autokratischen Führer Viktor Orbán wurden Ungarn wie auch dem autoritär regierten Polen Mittel der Europäischen Union verweigert, und 2019 wurde Orbáns Partei Fidesz aus der konservativen Europäischen Volkspartei ausgeschlossen.

Aber der Ausschluss von Fidesz war kein Verbot, und die Extremisten in Frankreich und Deutschland gehörten nicht zu Parteien mit Vertretern im nationalen Parlament. Tatsächlich ist die AfD nach den Christdemokraten (und ihrem bayerischen Pendant, der CSU) die zweitgrößte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, und sie sagt, dass sie an die Macht kommen will – auf demokratischem Wege, durch die Wahlurne.

Rechtsruck in Europa als Risiko für die Europäische Union

Mit dem Urteil ist Sachsen der dritte Landesverband der AfD, der auf diese Weise überwacht wird, was Maßnahmen wie die verdeckte Beobachtung und sogar die Unterwanderung der Partei durch den deutschen Geheimdienst umfassen kann.

Alle drei Landesverbände – Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – sind ostdeutsche Bundesländer, in denen im nächsten Jahr Wahlen anstehen. (Mitte April wurde auch die bundesweite Jugendorganisation der AfD als Bedrohung für die demokratische Ordnung eingestuft und unter Beobachtung gestellt).

Nach dem Sieg der rechtsextremen Partei für die Freiheit von Geert Wilders in den Niederlanden im November wird zudem erwartet, dass gleichgesinnte Kandidaten in ganz Europa, darunter auch die AfD, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni besser abschneiden als je zuvor - ein Ereignis, das bedrohliche Auswirkungen auf die Europäische Union hätte – und darüber hinaus.

AfD-Landesverband Sachsen vertrete „typisch völkisch-nationalistische Positionen“

Ähnlich wie bei den Urteilen zu Sachsen-Anhalt und Thüringen erklärte der Bundesnachrichtendienst, dass führende Mitglieder und Funktionäre der sächsischen AfD regelmäßig rassistische, islamfeindliche und antisemitische Äußerungen tätigen.

Der Verfassungsschutz bezeichnete den Landesverband als einen mit „typisch völkisch-nationalistischen Positionen“ und erklärte, dass sowohl er als auch sein Landesjugendverband mit bekannten neonazistischen und offiziell verbotenen Bewegungen wie der Reichsbürgerbewegung zusammenarbeiten.

Björn Höcke präge den Charakter der AfD

Der sächsische Landesverband habe eine vielfältige Mitgliedschaft, so der Verfassungsschutz, aber die Parteiführung halte sich an die Ideologie ihres „geistigen Vaters und Führers“, des „Rechtsextremisten Björn Höcke, der inzwischen den Charakter der gesamten Landespartei prägt und dominiert“.

Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen, auf einer Kundgebung der AfD im September 2023. Der ehemalige Gymnasiallehrer wird vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. © Daniel Lakomski/Jan Huebner/ Imago

Höcke, der profilierte und freimütige Parteivorsitzende der AfD in Thüringen, gehörte jahrelang zum rechtsextremen Randbereich der Partei. Aber die Partei ist so weit nach rechts gedriftet, dass ihr Spitzenkandidat jetzt der 51-jährige Höcke ist, ein Demagoge, der öffentlich revisionistische Theorien über die deutsche Nazi-Vergangenheit vertritt und rassistische Parolen gegen Einwanderer verwendet.

Im Juni wurde er angeklagt, auf AfD-Kundgebungen Nazi-Parolen verwendet zu haben - eine Straftat in Deutschland, wo die Verwendung von Parolen, Propaganda und Symbolik, die mit „verfassungsfeindlichen“ Organisationen in Verbindung stehen, verboten ist.

AfD im Fokus: Verfassungsgericht verbot die NPD aufgrund ihrer wenigen Mitglieder nicht

Das deutsche Recht gibt dem Verfassungsgericht die Befugnis, eine politische Partei zu verbieten, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und in der Lage ist, diese Ziele zu erreichen.

Im Jahr 2017 entschied das höchste deutsche Gericht, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), eine durch und durch neonazistische Partei, sowohl im öffentlichen Profil als auch in der Programmatik, aufgrund ihrer geringen Größe nicht zu verbieten: Die 6.000 Mitglieder zählende Partei überschritt nur selten die 5-Prozent-Hürde der Bundesländer für den Einzug ins Parlament und kam daher nie in die Nähe einer Regierungsbeteiligung.

Im Herbst 2023 bestätigte das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss eines ehemaligen AfD-Funktionärs als Richter an einem sächsischen Landesgericht wegen Gefährdung der Verfassungsordnung.

AfD vermutlich groß genug, um eine legitime Gefahr darzustellen

In diesem Jahr wurden erstmals Vertreter der AfD in die Ämter eines Landrats und eines Bürgermeisters (in Sachsen-Anhalt) gewählt. Vermutlich ist die AfD mit ihren jüngsten Ergebnissen bei den Wahlen in Bayern und Hessen (15 beziehungsweise 18 Prozent und damit stärkste Oppositionspartei in den Landtagen) und doppelt so hohen Umfragewerten in Ostdeutschland anders als die NPD groß genug, um eine Gefahr darzustellen.

Das zumindest behaupten immer mehr Stimmen aus allen etablierten Parteien in Deutschland. Diese Stimmen sammeln Unterstützer im Bundestag, wo eine Mehrheit erforderlich ist, um die Partei vor das Verfassungsgericht zu bringen.

AfD im Höhenflug: „Ich fürchte, ohne ein gerichtlich angeordnetes Verbot werden wir sie nicht los“

Einer von ihnen ist der sächsische Jurist und CDU-Parlamentarier Marco Wanderwitz: „Nicht umsonst gibt uns das Grundgesetz die Möglichkeit, eine Partei zu verbieten“, sagte er der taz, „denn eine wehrhafte Demokratie muss gegen ihre größten Feinde sehr scharfe Schwerter führen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die AfD jetzt zweifelsfrei rechtsradikal ist. Sie führen nichts Gutes im Schilde und meinen es ernst. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um sie zu schlagen. Ich fürchte, ohne ein gerichtlich angeordnetes Verbot werden wir sie nicht los.“

In Sachsen lebend, so Wanderwitz, beobachte er, wie die AfD und ihre noch militanteren Pendants desillusionierte Menschen anlocken und einen konfrontativen, aggressiven Ton anschlagen. „In den Parlamenten sitzt uns die AfD jeden Tag im Nacken“, sagte er.

Angeschrien und bedroht: AfD-Sympathisanten würden auf Veranstaltungen in Sachsen zur Gefahr

„Sie hat tausende Mitarbeiter, die 24 Stunden am Tag das Internet und die Parlamente mit rechtsextremen Inhalten fluten. Bei Veranstaltungen in Sachsen erlebe ich regelmäßig, dass uns brennender Hass entgegenschlägt, wir werden angeschrien und bedroht. Ich bin froh, dass vor der Tür viele Menschen zwischen uns und ihnen stehen. Das ist etwas, das sich ein bisschen so anfühlt, wie ich mir die frühen 1930er Jahre vorstelle.“

Wanderwitz fügte hinzu, er halte es für denkbar, dass die AfD bei den Ostwahlen im September 40 Prozent erreiche. „Was die Demokratie hier braucht, ist eine Verschnaufpause“, sagte er.

Was die Demokratie hier braucht, ist eine Verschnaufpause.

„Rechtsstaat darf sich nicht über die Wahl der Bevölkerung hinwegsetzen“

Andere Kommentatoren entgegnen, dass Deutschlands demokratische Kultur und die soliden Argumente seiner politischen Parteien eine populistische Partei zurückschlagen können, die haarsträubende Verschwörungstheorien spinnt, Nazi-Parolen nachahmt und aus der EU heraus will.

„Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir mit einem Verbotsverfahren den einfacheren Weg gehen, weil wir es nicht anders hinbekommen“, entgegnete der sozialdemokratische Abgeordnete Sebastian Fiedler, der dem Bundestagsunterausschuss für innere Sicherheit angehört.

„Ein gut funktionierender Rechtsstaat kann sich nicht über das Abstimmungsverhalten der eigenen Bevölkerung hinwegsetzen. Wir müssen Konzepte anbieten, die überzeugend sind: hier und jetzt. Natürlich versucht die AfD, den Staat von innen anzugreifen, aber der Rechtsstaat ist widerstandsfähig.“

Andere Mittel zur Entschärfung von rechtsextremen Parteien verfügbar

Fiedler und seine Fraktionskollegen - von denen nicht alle gegen ein Verfahren gegen die AfD sind - argumentieren, dass der Staat andere Mittel zur Verfügung hat, um rechtsextreme Parteien zu entschärfen.

Im November haben alle demokratischen Parteien des Bundestages ein Gesetz verabschiedet, das der AfD die Art von öffentlichen Geldern vorenthält, mit denen andere Parteien Stiftungen finanzieren, die in der öffentlichen Bildungsarbeit tätig sind. Sie argumentieren auch, dass es mehr Mittel für Basisprogramme geben sollte, die die Zivilgesellschaft stärken und Fake-News im Internet bekämpfen.

Wanderwitz und Fiedler – und fast alle ihre Kollegen – sind sich einig, dass es eine Katastrophe wäre, die AfD vor Gericht zu stellen und dann zu verlieren, sowie eine Bestätigung für die fadenscheinigen Behauptungen der AfD, dass die etablierten Parteien es auf sie abgesehen haben.

Verbot könnte rechtsextremen Parteien noch Auftrieb geben

Eines der stärksten Argumente gegen solche Verbote ist, dass das Verbot einer Partei ihre Anhänger nicht bekehrt, sondern ihnen manchmal sogar Auftrieb gibt. Die Deutschen brauchen nur nach Griechenland zu schauen, um zu sehen, wie das Verbot einer rechtsextremen Partei, der Goldenen Morgenröte, nichts an den Stimmengewinnen der griechischen Rechtsextremen änderte, die sich unter neuen Parteien neu organisierten.

Die Goldene Morgenröte selbst wurde von der Teilnahme an den Wahlen in diesem Jahr ausgeschlossen, nicht weil sie eine einwandererfeindliche, den Holocaust verleugnende Geißel war, sondern weil ihre Führer in kriminelle Geschäfte verwickelt waren.

Dennoch war die Partei, die 2015, als das Land wirtschaftlich gelähmt war, mehr als 6 Prozent der Stimmen erhielt, nicht mehr im Rennen. Stattdessen schafften es im Juni drei rechtsextreme Parteien in die nationale Legislative: die Spartaner, die vom inhaftierten Anführer der Goldenen Morgenröte, Ilias Kasidiaris, unterstützt werden, die prorussische Partei Griechische Lösung und die ultrachristlich-orthodoxe Niki (Victory). Sie errangen 34 der 300 Sitze und erzielten mehr als 12 Prozent der Stimmen.

Es scheint, dass Deutschland und Griechenland - und eigentlich fast ganz Europa - noch tiefer in ihre jeweiligen Rechtsordnungen und politischen Kulturen eindringen müssen, um an die „Giftstoffe“ heranzukommen, die ihre Demokratien zu gefährden drohen.

Zum Autor Paul Hockenos ist ein in Berlin lebender US-amerikanischer Journalist. Sein jüngstes Buch ist „Berlin Calling: A Story of Anarchy, Music, the Wall and the Birth of the New Berlin“ (The New Press).

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.