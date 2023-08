Paukenschlag in Georgia: Giuliani erleidet kostspielige Niederlage vor Gericht

Teilen

Rudy Giuliani spricht zu den Medien, nachdem er letzte Woche im Gefängnis von Fulton County festgenommen wurde. © Elijah Nouvelage/The Washington Post

Eine Richterin entscheidet in Georgia gegen Rudy Giuliani. Nun muss der frühere Trump-Anwalt zwei Wahlhelferinnen eine „erhebliche“ Summe zahlen.

Atlanta - Die Talfahrt des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani hat sich am Mittwoch beschleunigt, als das erste große Gerichtsurteil gegen ihn wegen seiner bizarren Bemühungen, die Wahlniederlage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020 zu kippen, gefällt wurde.

US-Richterin Beryl A. Howell entschied, dass Giuliani für die Verleumdung zweier Wahlhelferinnen in Georgia haftbar ist, die er fälschlicherweise der Wahlmanipulation beschuldigt hatte.

Die Entscheidung erging nur eine Woche, nachdem sich Giuliani in Fulton County (Georgia) gestellt hatte, um auf eine Anklage zu antworten, die auch Trump und 17 weitere Personen betraf.

Entscheidung gegen Giuliani ohne Gerichtsverhandlung

Howell unternahm den außergewöhnlichen Schritt, gegen Giuliani zu entscheiden, ohne dass es zu einer Gerichtsverhandlung kam, und erklärte, er habe sich absichtlich seiner Verpflichtung entzogen, entscheidendes Untersuchungsmaterial in dem Fall auszuhändigen.

In der 57-seitigen Stellungnahme vertrat sie die Ansicht, dass Giuliani mit der Nichtübergabe von Unterlagen nicht nur die Haftung in der Verleumdungsklage, sondern auch in der Fulton-County-Sache vermeiden wollte. Sie sagte, Giulianis Verhalten habe ihr keine andere Wahl gelassen, weil den Wahlhelferinnen Ruby Freeman und Wandrea ArShaye „Shaye“ Moss Materialien vorenthalten worden seien, die sie für ihre Argumentation benötigten.

Wir wissen noch nicht, wie viel Giuliani letztendlich zahlen muss, aber Howell deutete an, dass es „erheblich“ sein könnte. Howell hat ihn bereits zur Zahlung von etwa 132.000 Dollar an Sanktionen für die Nichteinhaltung von Gerichtsanordnungen verurteilt. Wie viel Giuliani Freeman und Moss an Schadensersatz schuldet, wird noch in einem Prozess geklärt werden.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Diese Entwicklung ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass ein Trump-Verbündeter direkte Konsequenzen erleidet und sogar gezwungen wird, für die Verbreitung falscher Behauptungen über Wählerbetrug zu zahlen. Das andere große Beispiel war natürlich die Einigung von Fox News mit Dominion Voting Systems über einen Vergleich in Höhe von 787,5 Millionen Dollar wegen Verleumdungsklagen. Auch in diesem Fall ging es um falsche Behauptungen über Giuliani, die Fox ausstrahlte, obwohl prominente Persönlichkeiten innerhalb des Unternehmens solche Behauptungen - und auch Giuliani persönlich - in aller Öffentlichkeit verhöhnten.

Giulianis Sprecher Ted Goodman nannte das neue Urteil „ein Paradebeispiel für die Bewaffnung unseres Rechtssystems, in dem der Prozess die Strafe ist“. Er gab auch einen Ausblick auf eine mögliche Berufung und sagte, dass das Urteil „aufgehoben werden sollte“.

Hier ist, was Howell sagte.

Richterin verwendet Giulianis juristische Laufbahn gegen ihn

Der Kern von Howells Urteil ist die Vorstellung, dass der prominente, langjährige Anwalt und ehemalige verwegene Bundesstaatsanwalt es hätte besser wissen müssen. Sie führte wiederholt Giulianis lange juristische Laufbahn an, um zu belegen, dass er sich absichtlich seiner Verantwortung für die Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen entzogen hat.

„Die Tatsache, dass Giuliani ein erfahrener Jurist ist, der nach eigenen Angaben 50 Jahre Erfahrung in Rechtsstreitigkeiten hat - einschließlich seiner Tätigkeit als US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York - unterstreicht nur seine laschen Bemühungen um die Aufbewahrung“, schrieb sie.

In diesem Zusammenhang wies sie auch Giulianis Ausrede zurück, dass er aufgrund der Beschlagnahme seiner Geräte durch die Regierung nicht in der Lage sei, Dokumente herauszugeben.

„Angesichts Giulianis viel gerühmter Erfahrung als Anwalt hätte er es einfach besser wissen müssen, und hätte er vor oder sogar nach der Beschlagnahmung seiner Geräte durch das FBI die richtigen Schritte unternommen, hätten seine potenziell relevanten [elektronisch gespeicherten Informationen] aufbewahrt werden können“, sagte Howell.

Sie fügte hinzu, dass Giuliani trotz seiner 50-jährigen Erfahrung als Anwalt wiederholt seine Offenlegungspflichten missachtet hat“.

Sie merkte auch an, dass Giuliani angedeutet hatte, dass er wusste, dass er wahrscheinlich mit einem Rechtsstreit wegen seiner Betrugsvorwürfe konfrontiert werden würde, was den Gedanken verstärkt, dass er darauf hätte vorbereitet sein müssen, Materialien aufzubewahren.

Richterin deutet an, dass Giuliani mit anderen Fällen im Hinterkopf gehandelt hat

Aufgrund der Abstammung Giulianis und seiner früheren Äußerungen bezeichnete Howell Giulianis Handeln als offensichtlich vorsätzlich. Darüber hinaus lieferte sie eine mögliche Motivation: Giulianis weitreichende rechtliche Verpflichtungen, die nun eine Anklage beinhalten.

„Giulianis Vorliebe könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, aus der er keinen Hehl gemacht hat, dass er in anderen Ermittlungen und Zivilklagen sowohl zivil- als auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird“, schrieb Howell.

Sie fügte hinzu, dass Giuliani „vielleicht ... die Berechnung gemacht hat, dass seine gesamten Prozessrisiken minimiert werden, indem er seinen Offenlegungspflichten in diesem Fall nicht nachkommt.“

Richterin stellt klar: „Giulianis Behauptungen haben mehr Löcher als Schweizer Käse“

Howell behielt sich einige ihrer schärfsten Vorwürfe für Giulianis Versuche vor, die Offenlegungspflicht zu umgehen, indem er vor kurzem den rechtlichen Punkt einräumte, dass er Freeman und Moss verleumdet habe.

Giuliani versuchte dies in zwei getrennten Erklärungen an das Gericht, den sogenannten „stipulations“. Doch während er rechtlich einräumte, dass seine Behauptungen über die Wahlhelferinnen falsch und sogar diffamierend waren, versuchte er gleichzeitig zu behaupten, dass sie als geschützte Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz verteidigt werden könnten.

Howell bezeichnete dies als verzweifeltes und durchsichtiges Manöver.

„Giulianis Behauptungen haben mehr Löcher als Schweizer Käse“, schrieb sie. Sie fügte hinzu, dass sein Versuch, die Nadel einzufädeln, deutlich mache, dass es sein Ziel sei, „eine faire Abrechnung zu verzögern, indem er seine Chancen in der Berufung nutzt, basierend auf der verkürzten Akte, die er den Klägern aufgezwungen hat.“

Nachdem Giuliani gebeten wurde, seine erste Vereinbarung zu erläutern, schrieb Howell, sei seine neue Vereinbarung „fast so rätselhaft wie seine erste“.

Sie sagte, die Vereinbarungen machten „kristallklar seine Entscheidung, keine weiteren Erkenntnisse zu liefern“, was ihrer Meinung nach ihre Entscheidung rechtfertigte.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Richterin zweifelt an Giulianis Behauptungen über seine Armut

Giuliani hat es bereits versäumt, Freeman und Moss 89.000 Dollar zu zahlen, zu deren Rückerstattung er aufgefordert wurde. Aber Howell deutete an, dass sie seine Behauptungen, er könne das nicht, nicht glaubt.

Sie wies darauf hin, dass Giuliani um einen Zahlungsaufschub gebeten hat, aber bisher noch keinen Antrag gestellt hat, in dem er seine Argumente für einen solchen Aufschub darlegt, und dass er auch keine Angaben zu seinen Finanzen gemacht hat.

„Giulianis Behauptung, er könne es sich nicht leisten, den Klägern die Kosten zu erstatten, ist besonders zweifelhaft“, sagte sie, weil er vor kurzem geschätzte 320.000 Dollar Schulden bei einer Firma, die seine elektronischen Aufzeichnungen beherbergt, tilgen konnte. Sie bezeichnete es auch deshalb als zweifelhaft, weil „er offenbar vor kurzem seine Wohnung mit drei Schlafzimmern in New York City für 6,5 Millionen Dollar aufgelistet hat“.

Sie schlug auch vor, dass Giulianis Unternehmen in der Lage sein könnten, Freeman und Moss zu entschädigen, weil sein Podcast „auf der Grundlage von Werbung auf einer ‚Pro-View-Basis‘ vergütet wird und die Reichweite dieses Podcasts laut Giuliani ‚über eine Million Menschen‘ beträgt.“

Die Tatsache, dass Giuliani derartige Einnahmen aus genau den Behauptungen erzielt haben könnte, für die er jetzt haftbar gemacht wird, spricht laut Howell für einen „erheblichen“ Schadenersatz in dem bevorstehenden Prozess.

„Die Informationen über Giulianis Zuschauerzahlen und Einnahmen, insbesondere für Episoden, die falsche Aussagen über die Kläger enthalten, können zeigen, dass Giuliani absichtlich falsche Behauptungen über die Kläger verbreitet hat, um sich selbst zu bereichern“, schrieb Howell, „was auf die Art von unerhörtem Verhalten hindeutet, das eine beträchtliche Zuerkennung von Strafschadenersatz rechtfertigen würde.“

Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 31. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.