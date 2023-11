Tumulte und Rufe nach Militär-Putsch in Spanien: Sánchez‘ Amnestieplan erhitzt die Gemüter

Von: Lisa Mariella Löw

Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht sich seit Tagen Protesten ausgesetzt. Droht jetzt eine Neuwahl?

Madrid - Weit mehr als 100.000 Menschen haben in Spaniens Hauptstadt Madrid gegen Amnestie-Pläne für katalanische Separatisten demonstriert: Ministerpräsident Pedro Sánchez steht bereits kurz nach seiner Wiederwahl unter Druck – geglückt war sie ihm dank der Unterstützung zweier katalanischer Parteien. Sánchez hatte die Amnestie im Gegenzug zugesagt. Auch die EU hegt Zweifel an Sánchez Plänen, wie die tagesschau.de schrieb. Damit nicht genug: Frühere Militärs scheinen sogar einen Putsch zu planen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.

Am Madrider Cibeles-Platz versammelten sich am Samstag, 18. November, nach Behördenangaben 170.000 Demonstranten. Das waren fast doppelt so viele wie am vergangenen Wochen­ende, als laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in Madrid gut 80.000 Menschen gegen das Amnestiegesetz protestierten.

Auf Transparenten stand „Sánchez ins Gefängnis“, „Sánchez Vaterlandsverräter“ und „Pedro Sánchez, der Judas des XXI. Jahrhunderts“, wie im öffentlich-rechtlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Vom Zentrum zog ein Teil der Demonstranten am Samstag vor die Parteizentrale der Präsidentenpartei PSOE. Eine andere Gruppe versuchte vor dem Regierungssitz im Moncloa-Palast zu lärmen und blockierte dort eine Autobahn.

Wegen Wahl von Pedro Sánchez in Spanien: Opposition will Militär-Putsch

Die konservative Volkspartei (PP) war aus der Wahl am 23. Juli zwar als stärkste Kraft hervorgegangen, Parteichef Alberto Núñez Feijóo hatte aber keine Parlamentsmehrheit zusammenbekommen. Das lag auch an seiner Absicht, mit der rechtspopulistischen Vox-Partei zu koalieren. Letztlich wurde Sánchez zum Ministerpräsidenten gewählt.

Die rechten Oppositionspartner gehen unterdessen bei den Protesten getrennte Wege. Während der Demonstration sei Feijóo Vox-Parteichef Santiago Abascal absichtlich ausgewichen. Abascal, der der Regierung vorwirft, sie wolle eine Diktatur errichten, forderte die PP vergeblich auf, die Aktionen gegen das Amnestiegesetz zu koordinieren. Die PP fordert eine Neuwahl.

Doch Feijóo hält die politische Distanz zu den Rechtspopulisten aufrecht Allerdings hätte er die Partei im Parlament für eine Regierungsmehrheit gebraucht. Er warf Sánchez am Samstag vor, er habe die Wähler betrogen, weil er vor der Wahl eine Amnestie ausgeschlossen habe. Der sozialistische Fraktionsvorsitzende Patxi López erhob ihrerseits Vorwürfe gegen die Opposition. Laut López gilt deren Protest in Wirklichkeit nicht der Amnestie, sondern vielmehr ihrer Wahlniederlage im Juli.

Tumult in Spanien: Seit 15 Nächten Protest gegen Pedro Sánchez

Zuvor hatten gut 50 pensionierte Militärs ihre aktiven Kameraden zu einem Staatsstreich gegen die Linksregierung aufgerufen, wie die FAZ berichtete. Zu den Unterzeichnern eines Manifests der „Vereinigung des spanischen Militärs“ gehörten demnach zahlreiche Offiziere und Generale. Ende 2020 hatten die pensionierten Militärs in einem privaten Chat schon einmal über die Notwendigkeit ei­nes Putsches gegen die „sozialkommunistische Regierung“ von Sánchez geschrieben. Andernfalls müsse man damit beginnen, „26 Millionen Hurensöhne zu erschießen“. Gemeint waren linke Spanier.

Am Freitagabend (17. November) hatten wieder mehrere tausend Menschen vor der Parteizentrale von Sánchez‘ sozialistischer PSOE in Madrid demonstriert. Sie sangen unter anderem das Lied „Cara al Sol“, die Parteihymne der faschistisch orientierten Falangebewegung des 1975 gestorbenen Diktators Francisco Franco. Es war die 15. Nacht in Folge mit teilweise gewaltsamen Kundgebungen vor der Parteizentrale.

Seit knapp zwei Wochen dauern die Proteste vor der Madrider PSOE-Zentrale schon an. Sie arten immer wieder auch in Gewalt aus. In ganz Spanien wurden schon Schmierereien und andere Attacken auf mehr als hundert PSOE-Büros gemeldet. Regelmäßig sind Rechtsextreme, Neo­nazis und Anhänger der Franco-Diktatur, PP-Politiker und die Vox-Führung unter den Demonstranten.

Kritik an Amnestiegesetz von Pedro Sánchez: EU bereit über Spanien

Das Amnestie-Gesetz Das Amnestie-Gesetz ist der Auslöser der Proteste gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez, die Regierungsbildung und die Abkommen mit katalanischen Separatisten. Laut Präsidialamtsminister Félix Bolaños soll das Gesetz „die Wunden heilen und den politischen Konflikt“ in Katalonien lösen. Die spanische Verfassung schweigt sich über eine Amnestie aus. Allerdings wurde sie selbst erst dank einer Generalamnestie zusammen mit der Demokratie auf den Weg gebracht. Es bleibt also strittig, ob die Verfassung 1978 die Amnestie der Separatisten deckt oder sie wie „allgemeine Begnadigungen“ verbietet. Die geplante Amnestie würde alle Delikte aufheben, die im Namen der katalanischen Separatistenbewegung seit 1. Januar 2012 begangen wurden. Das Amnestie-Gesetz betrifft auch das spanische Strafrecht. Bislang ist dort noch kein Straferlass enthalten. 400 Personen werden wohl von Straffreiheiten oder der Einstellung juristischer Verfahren etwa wegen Veruntreuung, Aufruhr, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder Rechtsbeugung im Zusammenhang mit den beiden Unabhängigkeitsreferenden profitieren. Das betrifft Gruppen wie CDR und Tsunami Democrátic ebenso wie Lehrer beziehungsweise Schulleiter, Polizisten, Beamte und die Politiker um Carles Puigdemont, Artur Mas und Oriol Junqueras sowie alle begnadigten Separatisten. Ebenso wird auch umstrittene Law-Fare-Prinzip als Teil des Abkommens mit katalanischen Separatisten in Spanien angewendet werden. Darunter versteht man den strategischen Einsatz von Gerichtsverfahren, um einen Gegner einzuschüchtern oder zu behindern. „Dies könnte bedeuten, dass wir Entscheidungen, die in die ausschließliche Zuständigkeit unserer Gerichte fallen, einer parlamentarischen Überprüfung unterziehen müssen, die aber nach unserem Verständnis in voller Übereinstimmung mit dem damals geltenden Recht getroffen wurden“, argumentieren die spanischen Richtervereinigungen gegen das Prinzip. Sie befürchten dadurch eine Aufhebelung der Gewaltenteilung.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Amnestie gibt es auch in der EU. Das Europäische Parlament wird nach Angaben der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) kommende Woche debattieren, ob die Amnestie die Unabhängigkeit der spanischen Justiz gefährdet.

Sánchez, der am Freitag den Amtseid für seine dritte Amtszeit ablegte, hat noch keine neue Regierung vorgestellt. Bei seinem Koalitionspartner Sumar kam es zu einem heftigen Streit über die Besetzung der voraussichtlich fünf Ministerposten des Linksbündnisses. Die früher dominierende und nun mit Sumar verbündete Podemos-Partei wolle sich nicht damit abfinden, keinen Posten im neuen Kabinett mehr zu erhalten. (Lisa Mariella Löw)