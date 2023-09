Pence weist Trump in Anti-Populismus-Rede scharf zurecht

Washington Post

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence rechnet mit dem Populismus à la Trump ab. Den Republikanern legt er ein anderes Vorbild ans Herz.

Washington, D.C. - Der frühere Vizepräsident Mike Pence hat am Mittwoch die Leitphilosophie seines ehemaligen Regierungspartners scharf kritisiert und behauptet, dass Donald Trump - der in den Umfragen gegenüber den anderen republikanischen Kandidaten für das Weiße Haus einen deutlichen Vorsprung hat - sich nicht mehr an den Konservatismus hält und stattdessen den Ton eines Populisten angenommen hat.

In einer Rede am New Hampshire Institute of Politics des St. Anselm College argumentierte Pence, dass der Konservatismus mit der Art von Populismus unvereinbar sei, die von Trump und den Kandidaten, die ihm nacheifern wollen, vertreten wird, wie aus den vorbereiteten Bemerkungen hervorgeht, die von Pence‘ Kampagne verbreitet wurden.



Pence hat mit Trumps Populismus nichts mehr am Hut

Darin sagte Pence, dass er und Trump vom Weißen Haus aus als Konservative regierten, der ehemalige Präsident aber keine solchen Versprechen für die Zukunft mache.



„Donald Trump und seine populistischen Anhänger und Nachahmer - von denen sich einige auch um die republikanische Präsidentschaftskandidatur bemühen - klingen oft wie ein Echo des Progressiven, den sie im Weißen Haus ersetzen würden“, so Pence.



Pence argumentiert auch, dass sich die GOP am Beispiel von Ronald Reagan orientieren sollte, nicht an der weitaus jüngeren Präsenz von Trump.



„Die Republikanische Partei hat nicht auf einer goldenen Rolltreppe im Jahr 2015 begonnen“, wollte Pence sagen und bezog sich dabei auf Trumps aufsehenerregende erste Ankündigung als Präsidentschaftskandidat im Trump Tower in New York.



Die Rede verdeutlichte die Meinungsverschiedenheiten darüber, was Pence‘ Partei in den kommenden Jahren sein wird, nachdem Trumps Aufstieg und seine Amtszeit die Frage aufgeworfen haben, was es bedeutet, Republikaner zu sein.

Die Kluft in den Ansichten über die Richtung der Partei hat sich seit der ersten republikanischen Debatte verschärft, als Kandidaten wie Pence und die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley für Steuerkonservatismus und eine muskulöse Außenpolitik eintraten, während der Unternehmer Vivek Ramaswamy versprach, die Partei in eine neue Richtung zu lenken. Die Rede von Pence war auch ein Appell an die GOP-Spender nach seinem Auftritt bei der Debatte.

Mike Pence warnt vor Populismus in den USA

Pence kandidiert als „traditioneller Konservativer“ für das Amt des Präsidenten. Er drängt auf Änderungen bei den Leistungsprogrammen, unterstützt die Militärhilfe für die Ukraine und fordert die anderen Kandidaten auf, ein nationales Abtreibungsverbot von 15 Wochen zu unterstützen. Seine Berater, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um eine Vorschau auf die Äußerungen zu geben, sagten, dass seine Rede am Mittwoch den Menschen in den USA eine Wahl über die Zukunft der Republikanischen Partei bieten sollte.

„Der Vizepräsident geht von der Erkenntnis aus, dass die Anziehungskraft des Populismus nicht nur in diesem Rennen um das Präsidentenamt zunimmt, sondern auch in den Hallen des Kongresses und in einigen der Vorzeigeinstitutionen unserer konservativen Bewegung“, sagte ein Pence-Berater. „Der ehemalige Vizepräsident würde sagen, dass es eine grundlegende Kluft zwischen dem Konservatismus mit begrenzter Regierungsgewalt und dem Populismus gibt, und diese Kluft ist unüberbrückbar.



Es bleibt abzuwarten, ob diese Botschaft bei den Wahlberechtigten ankommen wird. Bislang liegt Pence in den nationalen Umfragen im einstelligen Bereich. In einer Umfrage von Washington Post, FiveThirtyEight und Ipsos vor der August-Debatte gaben 40 Prozent der republikanischen Wahlberechtigten an, dass sie eine positive Meinung von Pence haben, 48 Prozent gaben an, dass sie eine negative Meinung haben und 12 Prozent sagten, sie hätten keine Meinung.

Pence will sich von Trump distanzieren

Pence diente als Vizepräsident, während die Trump-Administration eine eher populistisch ausgerichtete Politik, einschließlich der Zölle, umsetzte. Seine Berater argumentieren, dass Pence Trumps Politik in den Bereichen Abtreibung, Militär und Steuersenkungen beeinflusst hat.



Pence hat versucht, sich von Trump abzugrenzen, indem er ihre Positionen zu Themen wie Anspruchsprogrammen und Abtreibung sowie Pence‘ Entscheidung, die Wahlergebnisse für 2020 zu bestätigen, gegenüberstellte. Im Gegensatz zu Trump hat Pence versprochen, die Zügel bei der Sozialversicherung und Medicare zu straffen. Pence unterstützt auch ein Verbot der 15-wöchigen Abtreibung, während Trump nur vage Antworten auf die Frage gegeben hat, welche Abtreibungspolitik er verfolgen würde.



Trump kandidiert nicht als Konservativer“, sagte der Pence-Berater. „Stattdessen bittet er im Grunde die Konservativen, ihm bei der Bekämpfung seiner Missstände zu helfen, und ich denke, das ist ein dramatischer Unterschied.“



In seiner Rede wollte Pence auch Ramaswamy und einen anderen Herausforderer, den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (R), kritisieren, die in nationalen Umfragen meist auf den beiden Plätzen hinter Trump landen, wegen angeblich populistischer Maßnahmen. DeSantis nutzte die Macht des Staates, um Disney für seine Haltung zu einem Gesetz zu bestrafen, das die Diskussion über Geschlechtsidentität und Sexualität in Schulen einschränkt, während Ramaswamy für eine Anhebung der Erbschaftssteuer eintrat, wie Pence sagen will.

Pence warnt vor dem Ende der Republikaner

Der ehemalige Vizepräsident plante auch, den Populismus mit dem Progressivismus zu vergleichen, als „Mitreisende auf dem gleichen Weg ins Verderben“, wie es in den vorbereiteten Bemerkungen heißt. Populismus bestehe aus „nichts anderem als persönlichen Beschwerden und performativer Empörung“, im Gegensatz zu den traditionellen Werten des Konservatismus, so Pence in seinen Ausführungen.



Pence ist mit den Anliegen des populistischen Flügels seiner Partei - unter anderem Chancenungleichheit, Einwanderung und die Opioid-Epidemie - nicht einverstanden, wollte er sagen. Aber, so wollte er argumentieren, die Antworten der Populisten auf diese Probleme seien falsch.



Der ehemalige Vizepräsident wollte den Menschen sagen, dass die Wahl der Republikanischen Partei zwischen Konservatismus und Populismus eine existenzielle sei.

„Sollte der neue Populismus der Rechten unsere Partei ergreifen und leiten, wird die GOP, wie wir sie seit langem kennen, aufhören zu existieren“, sagte Pence in den vorbereiteten Bemerkungen. „Und das Schicksal der amerikanischen Freiheit stünde in Frage.“



Zu den Autoren Marisa Iati ist Reporterin in der Abteilung für allgemeine Aufgaben bei der Washington Post. Zuvor arbeitete sie für den Star-Ledger und NJ.com in New Jersey, wo sie über kommunales Chaos, Gemeindeangelegenheiten, Bildung und Kriminalität berichtete. Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post. Scott Clement trug zu diesem Bericht bei.

