„Perfektes Ziel für Streumunition“: Putins Propagandisten reißen Witze über Angriff auf Nato-Staat

Der russische Moderator Vladimir Solowjow. (Archivfoto) © IMAGO/Pavel Bednyakov

Russische Propagandisten scherzen im TV, man könne die Niederlande mit Streumunition angreifen – genauer: Ölraffinerien.

Den Haag/Kiew/Moskau - „Achtung, Niederlande“, warnt der ukrainische Berater des Innenministeriums, Anton Gerashchenko, im Netzwerk X (früher Twitter). Russische Propagandisten würden damit drohen, niederländische Ölraffinerien mit Streumunition anzugreifen. Was steckt dahinter?

Russland: Staats-TV sendet Geplänkel über Angriff auf die Niederlande

Gerashchenko teilte am Mittwoch einen etwa 40-sekündigen Ausschnitt aus einer russischen TV-Sendung. Darin zu sehen: Eine Talkshow, an der laut Newsweek die Kreml-Propagandisten und Putin-Vertrauten Wladimir Solowjow sowie Andrej Guruljow teilnahmen. Im Ausschnitt ist zu sehen, wie Solowjow über die Pipeline Nordstream spricht und dann sagt: „Ich verstehe, dass es in jedem Land und im selben Europa, im selben Europa Probleme mit der Energiesicherheit gibt …“ Und er meint: „Es ist schwierig, ohne Gas zu überleben.“

„Und während ich an der Generalstabsakademie studiere, beschäftige ich mich auch mit dem europäischen Kriegsschauplatz“, fährt er fort. „Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass fast 50 Prozent der Ölraffinerien in den Niederlanden stehen, sehr dicht beieinander.“ Daraufhin wirft Solowjow ein: „Ein perfekter Ort für einen Angriff mit Streumunition.“ Und die beiden lachen, bevor sie fortfahren und der Ausschnitt endet.

Ukraine-Krieg: Wollen Kreml-Propagandisten dem Nato-Staat drohen?

Ob das Gespräch als Drohung eingestuft werden kann, ist schwer zu sagen. Der Post auf X stammt allerdings immerhin von einem Kenner russischer Propaganda der Ukraine – der ihn als Warnung für die Niederlande veröffentlicht.

Gegen eine ernsthafte Bedrohung sprechen aber viele andere Gründe: Dass Russland wohl kaum leichtfertig ein NATO-Land angreifen würde, dass die Idee von der Streumunition dem Augenschein nach spontan während eines Geplänkels entsteht, und dass russische Propagandisten häufig mit Säbelrasseln auffallen. Auch Wladimir Putin sprach kürzlich erneut von neuen Atomwaffen. Zudem: Der TV-Ausschnitt ist kurz, der Kontext lässt sich nicht feststellen.