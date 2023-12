„Schutz eigener Kräfte“: Pistorius wegen Helikopter-Deal unter Druck – Rechnungshof deckt Mängel auf

Von: Nadja Zinsmeister

Als Ersatz für marode Tiger-Kampfhubschrauber will die Regierung schnellstmöglich H145M-Hubschrauber besorgen. Doch es hagelt deutliche Kritik an Pistorius‘ Plan.

Bonn - Der Bundesrechnungshof hat offenbar Bedenken über die geplante Anschaffung von 82 H145M-Hubschraubern für die Bundeswehr geäußert. Eine unabhängige Prüfbehörde kam laut einem Bericht, der dem Portal Business Insider vorliegt, zu dem Schluss, dass zwar keine „grundsätzlichen Einwände“ gegen den Kauf sprechen. Sie kritisierte aber die technische und finanzielle Ausgestaltung des geplanten Rüstungsgeschäfts mit dem Hersteller Airbus.

Ein großer Kritikpunkt an den Plänen der Bundesregierung sei, dass sie mit dem Kauf der neuen Hubschrauber Einschränkungen „insbesondere hinsichtlich Gefechtstauglichkeit, Stehzeit, Durchsetzungsfähigkeit, Durchhaltefähigkeit und Schutz eigener Kräfte“ hinnehme. In anderen Worten: Der Rechnungshof hat Bedenken, dass die H145M-Hubschrauber technisch gesehen ein guter Ersatz für die pannenanfälligen Tiger-Kampfhubschrauber darstellen, die von 2031 an langsam reduziert werden sollen. Mit „Schutz eigener Kräfte“ ist dabei zum Beispiel konkret der Schutz der Bundeswehr-Piloten gemeint.

Pistorius plant Anschaffung von H145M-Hubschraubern – Bedenken hinsichtlich technischer Hürden

Laut Recherchen von Business Insider waren dem Bundesverteidigungsministerium all diese Mängel bereits vor „gut einem Jahr bekannt“ und damals in internen Unterlagen der Planungs-Abteilung im Ministerium formuliert worden. Die Führung habe die Pläne trotz der internen Kritik und finanzieller Bedenken vorangetrieben. Dabei sorgte das Projekt in der Vergangenheit auch bei einem US-Flugzeughersteller bereits für Bedenken.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). © IMAGO/Yevhen Kotenko / Avalon

Angesichts der aufgedeckten Mängel steht vor allem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) unter Druck. Ein großes Problem stelle die Tatsache dar, dass den H145M-Hubschrauber aktuell auch noch die nötigen Zulassungen für den militärischen Einsatz fehlen würden. Airbus soll diese beim Luftfahrtamt der Bundeswehr auftreiben. Der ganze bürokratische Aufwand hierfür kostet wiederum sehr viel Zeit, die die Regierung nicht hat. Sollten alle Erlaubnisse und Bescheinigungen nicht rechtzeitig eintreffen, hätte die Bundeswehr demnach „LKH erhalten, mit denen sie fliegen, aber noch nicht kämpfen kann.“

Rechnungshof kritisiert bei Pistorius‘ Helikopter-Deals auch die finanzielle Ausgestaltung

Weiter kritisierte der Rechnungshof offenbar die finanzielle Ausgestaltung. Der Kaufvertrag beinhalte einen festen Kaufanteil von 62 Hubschraubern und 24 Rüstansätzen für etwa 2,7 Milliarden Euro und einen zusätzlichen optionalen Anteil. Dieser beinhalte weitere 20 Hubschrauber sowie 48 Rüstsätze. Sollte sich die Bundesregierung auch für den optionalen Teil entscheiden, würden die Gesamtkosten voraussichtlich auf mehr als 4,12 Milliarden Euro steigen.

Die Kritik: Allein im Bundeswehr-Sondervermögen würden die Haushaltsmittel bei Weitem nicht für den Festanteil des Kaufs der H145M ausreichen: 714 Millionen Euro müssten aus dem herkömmlichen Verteidigungshaushalt gestemmt werden, wo die Finanzierung aber ebenfalls nicht sichergestellt ist. Für 457,5 Millionen Euro würden laut dem Bundesrechnungshof jegliche Verpflichtungsermächtigungen fehlen, berichtet Business Insider weiter. Das Verteidigungsministerium argumentiere zwar, man wolle das Geld aus „laufenden Geschäften“ auftreiben. Das sei nach Angaben des Rechnungshofs aber keine schlüssige Lösung. Dabei ist bei all den finanziellen Herausforderungen der optionale Anteil noch gar nicht mit einberechnet worden. (nz)