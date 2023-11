Trotz markiger Pistorius-Sprüche: Nato-Länder kritisieren Zustand der Bundeswehr

Von: Maximilian Kurz

Boris Pistorius muss sich für den Zustand der Bundeswehr aktuell immer öfters rechtfertigen. © IMAGO/Droese

Die deutsche Regierung hat große Pläne für ihre Verteidigungspolitik - die Umsetzung aber hinkt. Das zeigt auch die Wahrnehmung der Nato-Partner.

Berlin – Die Ampel-Regierung äußert sich entschieden zu Verteidigungsfragen, aber konkrete Umsetzungen bleiben aus. Die Bundeswehr scheint unzureichend für Verteidigungsaufgaben gerüstet, was auch von Nato-Partnern bemerkt wird. Darüber berichtet unter anderem die Welt.

Lindner: Minister plant Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen

Christian Lindner, der FDP-Chef und aktuelle Bundesfinanzminister, besuchte kürzlich das Baltikum und lobte dabei die technologischen Fortschritte und schlanken Staatsstrukturen der Staaten. Trotz Unterschieden in den Verteidigungsausgaben zwischen Deutschland und den baltischen Ländern betonte Lindner die gemeinsamen politischen Werte und die Unterstützung der Ukraine. Während die baltischen Staaten nach der russischen Annexion der Krim ihre Verteidigungsausgaben erhöhten und die Nato-Zielmarke übertrafen, kommt Deutschland wesentlich langsamer voran.

Lindner plant, das Zwei-Prozent-Ziel der NATO im nächsten Jahr zu erreichen, allerdings nur durch Einbeziehung eines schuldenfinanzierten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro. Ansonsten wäre das Ziel unerreichbar. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 sieht keine spezifische Priorisierung der Verteidigungsausgaben vor. Es fehlen etwa 30 Milliarden Euro, um das Versprechen an die NATO zu erfüllen.

Pistorius fordert Mentalitätswandel

Experten und Politiker kritisieren die Bundesregierung für ihre fehlende Klarheit und Entschlossenheit in der Sicherheitspolitik. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert einen Mentalitätswandel in Politik, Bundeswehr und Gesellschaft. Der Politiker warnt vor der Möglichkeit eines Krieges in Europa: „Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte, und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein.“

Die NATO hat bereits 2014 ihre Verteidigungsmaßnahmen gegen Russland verstärkt. Kaja Kallas, die estnische Regierungschefin, warnte vor den fatalen Folgen, sollte Wladimir Putin in der Ukraine siegen. Trotz großer Ankündigungen fehlt es Deutschland an tatsächlicher Handlungsfähigkeit in der Verteidigung. Pistorius beschrieb die Bundeswehr bereits im März als unvorbereitet auf einen großen Angriff und forderte mehr Mittel für die Rüstung. Die zehn Milliarden Euro, die der Minister verlangte, bekam er nicht.

Nato-Partner: Zeitenwende ins Trudeln geraten

Die Verbündeten Deutschlands merken bereits, dass es Probleme bei der Auf- und Nachrüstung gibt. Bei einem Treffen in Tallinn wurde Lindner von einem Journalisten nach dem langsamen Fortschritt bei den Investitionen des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens gefragt. Lindner erklärte, dass die Beschaffungsprozesse veraltet seien und der Verteidigungsminister Pistorius versuche, sie zu beschleunigen. Es gibt jedoch Meinungsverschiedenheiten darüber, wie viel schneller die Prozesse tatsächlich gemacht werden können.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Kapazität der Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung bestellt nicht genug Ausrüstung, um eine Ausweitung der Produktionskapazitäten zu rechtfertigen. Dieser Umstand verlängter die Lieferzeiten. Die Nato-Partner befürchten nun, dass die deutsche Zeitenwende ins Trudeln geraten ist.