Plagiatsvorwürfe gegen AfD-Chefin Weidel – Plagiatsjäger wollen aus Angst anonym bleiben

Von: Florian Dörr

Alice Weidel © Fabian Sommer /dpa

AfD-Bundeschefin Alice Weidel sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Die Universität Bayreuth prüft die Doktorarbeit. Weidel weist Vorwürfe zurück.

Bayreuth/Berlin – Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, sieht sich mit Plagiatsanschuldigungen in Bezug auf ihre Doktorarbeit konfrontiert. Am Freitag (15. Dezember) gab die Universität Bayreuth auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass sie einen „Plagiatsverdacht“ untersucht. In einem Video auf der Plattform X (ehemals Twitter) wies Weidel die Anschuldigungen zurück. Sie bezeichnete sie als persönliche Kampagne gegen sich, auch vor dem Hintergrund relativ hoher Umfragewerte für die AfD.

Die Süddeutsche Zeitung (SZ) hatte zuvor berichtet, dass zwei Plagiatsdetektive die Universität Bayreuth kontaktiert hätten. Laut Bericht beschuldigen sie Weidel, in ihrer mit „Summa cum laude“ bewerteten Doktorarbeit aus dem Jahr 2011, bei einzelnen übernommenen Passagen, zusammenhängenden Sätze oder Satzfragmenten die Quellen nicht oder unzureichend gekennzeichnet zu haben. Der Zeitung liegt der eingereichte Text vor.

Universität Bayreuth prüft Doktorarbeit von Alice Weidel nach Plagiatsvorwürfen

Die Universität Bayreuth gab bekannt: „Das Plagiatsverdachtsgutachten wurde mittlerweile der Kommission für wissenschaftliche Integrität der Universität Bayreuth vorgelegt. Sie entscheidet, ob es zu einem förmlichen Untersuchungsverfahren kommt.“ Mit einer Entscheidung wird nicht vor Ende Januar gerechnet.

Die SZ zitierte den Hauptautor des bei der Universität eingereichten Textes: „Wir sehen in der Dissertation von Frau Weidel zwar keine großflächigen Plagiate, aber viele kleine Plagiatsfragmente. Hier besteht ein Plagiatsverdacht.“ Beide Autoren möchten laut Zeitung anonym bleiben - aus Furcht vor möglichen Gefahren für sich und ihre Familien. Sie seien der Zeitung jedoch bekannt.

Alice Weidel (AfD) sieht weiteren Entwicklungen nach Plagiatsvorwürfen gelassen entgegen

In ihrem Video erklärte Weidel: „Meine Doktorarbeit dürfte schon von Dutzenden von Plagiatsprüfern ebenso detailreich und aufmerksam wie ergebnislos geprüft worden sein. Nun haben aber Unbekannte der „Süddeutschen Zeitung“ ein anonymes Gutachten zukommen lassen, in dem zwar auch keine klassischen Plagiate, wohl aber Zitierfehler entdeckt worden sein sollen, die zu Plagiaten aufgeblasen wurden.“ Die „politische Motivation“ sei offensichtlich. „Ich habe unterdessen um eine unabhängige Stellungnahme eines Wissenschaftlers gebeten, der zu dem Schluss kommt, ich zitiere, ‚dass die Vorwürfe als abwegig zurückgewiesen und die Plagiatsvorwürfe als haltlos erachtet werden‘.“ Laut SZ handelt es sich bei dem Wissenschaftler um einen der Autoren, bei denen Weidel sich regelwidrig bedient haben soll. Sie selbst gab an, der weiteren Entwicklung gelassen entgegenzusehen.

Weidel ist auch Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag. In bundesweiten Umfragen liegt die Partei derzeit bei 20 bis 23 Prozent und damit auf dem zweiten Platz nach der Union und vor der SPD und den Grünen. (fd/dpa)

