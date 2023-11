Kuriose Polit-Show in Polen: Präsident Duda vereidigt „Zwei-Wochen-Kabinett“

Von: Stephanie Munk

Die Menschen in Polen haben eine 180-Grand-Wende gewählt. Doch Präsident Duda verdrängt das Ergebnis und vereidigte jetzt eine Regierung ohne Mehrheit.

Warschau – Polens Präsident Andrzej Duda ignoriert weiterhin das Ergebnis der Polen-Wahl vor rund sechs Wochen: Er vereidigte am Montag (27. November) das neue Kabinett des bisherigen nationalkonservativen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, obwohl dessen Partei PiS keine Regierungsmehrheit im Parlament hat.

Er freue sich über den hohen Anteil an Frauen und die vielen jüngeren Mitglieder des Kabinetts, sagte Duda bei der Zeremonie im Warschauer Präsidentenpalast – ungeachtet der Tatsache, dass die Regierung wohl nur eine Überlebensdauer von zwei Wochen hat.

Kuriose Zeremonie für eine Regierung ohne Mehrheit: Polens Präsident Andrzej Duda vereidigte Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei als Ministerpräsident. © Wojciech Olkusnik/Imago

PiS hat in Polen keine Aussicht auf eine Koalition

Die PiS hatte bei der Wahl in Polen am 15. Oktober zwar die meisten Stimmen bekommen, verpasste aber die absolute Mehrheit und hat keine Aussicht auf die Bildung einer Koalition. Die PiS-Regierungsbildung gilt deshalb als reine politische Show. In Morawieckis neuem Kabinett finden sich außer ihm selbst und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak keine prominenten PiS-Politiker, sondern viele bislang unbekannte Gesichter.

Bei der Parlamentswahl am 15. Oktober hatten drei proeuropäische Parteien der bisherigen Opposition unter Führung unter Donald Tusk eine klare Mehrheit errungen. Ein Koalitionsvertrag ist bereits unterschrieben. Dessen ungeachtet hatte Präsident Duda, der selbst aus den Reihen der PiS stammt, den bisherigen Regierungschef Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. Vertreter der Opposition werfen Duda vor, er wolle so die politische Wende über Wochen verhindern.

Morawiecki muss in Polen Vertrauensfrage stellen – dann erst kommt Tusk zum Zug

Morawiecki muss nun innerhalb von 14 Tagen die Vertrauensfrage im Parlament stellen, weshalb die jetzt vereidigte Regierung auch als „Zwei-Wochen-Kabinett“ bezeichnet werden kann. Im polnischen Parlament hat Morawiecki keine Mehrheit und es gilt als sicher, dass er damit scheitern wird. Anschließend wäre es an Oppositionsführer Donald Tusk, eine Regierung zu bilden.

Die liberalkonservative Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Tusk und ihre beiden Koalitionspartner – das Mitte-Bündnis Dritter Weg und die Linken – verfügen mit 248 Parlamentssitzen über eine Mehrheit im Parlament. Donald Tusk steht für einen proeuropäischen Kurs und eine versöhnliche Haltung gegenüber Deutschland. Er war bereits von 2007 bis 2014 Polens Ministerpräsident und anschließend bis 2019 EU-Ratspräsident. (dpa/AFP)

