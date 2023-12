Eklat im polnischen Parlament: Rechtsextremer geht rabiat gegen jüdische Tradition vor

Von: Stephanie Munk

Tumult in Polens Parlament: Ein rechtsextremer Abgeordnete gewährt seinem Hass auf Juden freie Bahn. Der Politiker verlor nicht das erste Mal die Kontrolle.

Warschau – Ein krasser Fall von Antisemitismus hat sich am Dienstag (12. Dezember) im polnischen Parlament ereignet – ausgerechnet begangen von einem Abgeordneten. „Was passiert ist, ist einfach widerlich“, erklärte Parlamentssprecher Szymon Holowina nach dem Skandal, der sich just an dem Tag ereignete, an dem die neue polnische Regierung unter Donald Tusk bestätigt wurde.

Festgehalten ist die Szene in einem Video, das in den sozialen Medien, unter anderem auf der Plattform X (vormals Twitter) kursiert. Gefilmt wurden tumultartige Szenen in der Lobby des Parlaments: Der Abgeordnete Grzegorz Braun, einer der Vorsitzenden der rechtsextremen Partei „Konföderation“ greift entschlossen einem Feuerlöscher, schreitet zu einem neunarmigen Kerzenleuchter und löscht die Kerzen mit dem Schaum des Feuerlöschers.

Eine Frau versucht im weißen Nebel des versprühten Schaums noch einzuschreiten, aber vergeblich. Braun erklärt schließlich in einige Handy-Kameras hinein, das Anzünden des Chanukka-Leuchters sei ein „Akt des Satanismus“.

Grzegorz Braun, Mitglied der extrem rechten Partei „Konföderation“, spricht nach dem Antisemitismus-Eklat im polnischen Parlament in eine Handykamera. © Beata Zawrzel/Imago

Polens Parlament lud Juden zum Chanukka-Fest ein - dann kam es zum Eklat

Der Kerzenleuchter, genannt Chanukka, war im polnischen Parlament entzündet worden, weil Vertreter einer jüdischen Gemeinde in das Parlamentsgebäude eingeladen worden waren, berichten polnische Medien. Anlass war das Chanukka-Fest, ein achttägiges jüdisches Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem.

Sein drastisches Eingreifen hat Folgen für Grzegorz Braun: Parlamentspräsident Holowina schloss ihn von der Sitzung aus und erstattete Anzeige. Donald Tusk, neuer polnischer Ministerpräsident, nannte Brauns Verhalten eine „Schande“. Der Eklat führte zu einer Verzögerung der Sitzung, in der das polnische Parlament der neuen pro-europäischen Regierung von Donald Tusk am Dienstag das Vertrauen aussprach.

Antisemitismus in Polens Parlament – Grzegorz Braun ist bekannt für radikale Aktionen

Grzegorz Braun ist in Polen bekannt für seine rabiaten und geschmacklosen Aktionen: 212 erklärte er laut einem Bericht der Deutschen Welle, man müsse jeden zehnten Journalisten der zweitgrößten überregionalen Tageszeitung und des Fernsehsenders TVN erschießen. Während der Corona-Pandemie drohte er dem polnischen Gesundheitsminister mit dem Galgen. Zudem kassierte er wegen dauerhaften Verstoßes gegen die Maskenpflicht im Parlament saftige Geldstrafen.

Zuletzt sorgte Braun im Mai 2023 für einen handfesten Skandal: Während eines Vortrags des renommierten Holocaust-Forschers Jan Grabowski stürmte er die Bühne und zerstörte Mikrofon und Lautsprecher. Dann erklärte der den geschockten Zuhörern, der Vortrag sei beendet.

Polnische Partei Konföderation ist bekannt für Judenhass und rabiate Forderungen

Die Mitglieder von Brauns ultrarechter Partei „Konföderation“ galten laut einem Bericht der Tagesschau lange als rechtsextremer Außenseiter, holten zuletzt aber bei der Parlamentswahl 7,2 Prozent. Braun gilt als eines der Sprachrohre der Partei für Judenhass und Hass gegen Homosexuelle. Die Partei fordert zudem die Liberalisierung von Schusswaffen-Besitz, die Todesstrafe für Kapitalverbrechen und den EU-Austritt Polens.

Am Tag nach dem Antisemitismus-Eklat wurde Donald Tusk am Mittwoch (13. Dezember) als neuer polnischer Ministerpräsident vereidigt. Er nimmt nun auch am EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag teil. (smu)