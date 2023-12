PiS-Posse beendet – Polen bekommt eine neue Regierung

Von: Nils Hinsberger

Polens amtierender Ministerpräsident Morawiecki stellt heute im Parlament die Vertrauensfrage. Nun schlägt die Stunde von Donald Tusk.

Warschau – Die national-konservative Partei „Recht und Gereceehtigkeit“ (PiS), hatte die Wahl in Polen nach Prozent-Punkten zwar gewonnen. Die absolute Mehrheit im Parlament verfehlte sie aber. Damit schlägt nun die Stunde für die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) – Die Partei des ehemaligen Regierungschefs von Polen, Donald Tusk.

Dreierbündnis gegen PiS-Partei in Polen

Der Koalitionsvertrag zwischen den drei Oppositionsparteien KO, dem Linksbündnis Lewica und dem christlich-konservativen Dritten Weg, wurde laut dpa-Informationen bereits vor Wochen unterschrieben. Sogar die Resortverteilung soll bereits geklärt sein. Insgesamt kommt die geplante Koalition auf 248 der insgesamt 460 Sitze im polnischen Parlament.

Donald Tusk, Chef der liberalkonservativen Oppositionspartei, könnte am 13. Dezember als neuer Regierungschef ins Amt starten. © JANEK SKARZYNSKI / AFP

Damit schlägt das Dreierbündnis die amtierende PiS, die bei den Wahlen lediglich 194 der verfügbaren Sitze erreichen konnte. Durch die fehlende Mehrheit im Parlament wird die PiS wohl an der für heute (11. Dezember) geplanten Vertrauensfrage scheitern und den Weg für den Regierungswechsel frei machen. Bereits am Abend wird das Parlament aller Voraussicht nach Donald Tusk mit der Regierungsbildung beauftragen.

Polens Wandel ohne PiS-Partei

Mit dem Regierungswechsel wird sich vermutlich auch die Ausrichtung Polens Außenpolitik, gerade in Bezug auf die EU und Deutschland, wandeln. Die vorangegangene Regierung unter der PiS habe sich wegen einer Justizreform im Zwist mit der EU befunden. Von Deutschland verlangte sie laut dpa Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro, wegen Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die geplante Koalition um Donald Tusk will diesen Kurs wohl umkehren. Sie gibt sich eher proeuropäisch und strebe eine Versöhnung mit Deutschland an.

PiS zögerte Regierungswechsel hinaus

Den Regierungswechsel hatte Polens momentaner Präsident Andrzej Duda lange herausgezögert. Die Frist von zwei Wochen nach Vereidigung, nach der die Verfassung das Stellen der Vertrauensfrage vorsieht, läuft jedoch heute aus. Damit bleibt der Regierung keine andere Wahl.

Polens amtierender Ministerpräsident Mateusz Morawiecki muss die Vertrauensfrage im Parlament stellen. © Uwe Anspach/dpa

Wenn Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit der Vertrauensfrage scheitert, kann das Parlament eine Regierung bestimmen. Die Abgeordneten des Dreierbündnisses werden vermutlich noch heute Abend den Auftrag zur Regierungsbildung an Tusk vergeben.

Weg frei für neue Regierung in Polen

Tusk habe bereits angekündigt, am Dienstag eine Regierungserklärung abzugeben, nach der er ebenfalls eine Vertrauensfrage an das Parlament stellen muss, um mit seiner Koalition die Regierung in Polen zu übernehmen. Da das Bündnis eine deutliche Mehrheit im Parlament habe, werde die neue Regierung die Vertrauensfrage wohl überstehen.

Duda kündigte an, den Weg für die neue Regierung ohne weitere Verzögerung freizumachen, damit diese kommenden Mittwoch vereidigt werden kann. Damit teilt der Präsident noch einmal gegen seinen wahrscheinlichen Nachfolger aus, da das Datum geschichtlich vorbelastet ist. Der 13. Dezember markiert den Tag, an dem das ehemals kommunistische Regime das Kriegsrecht in Polen ausrief. (nhi)