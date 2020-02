Politischer Aschermittwoch: CSU hat „Ökosozialist“ Habeck im Blick - Merz spricht in Thüringen

Es darf wieder vom Leder gezogen werden: Der politischer Aschermittwoch 2020 ist da. Die Blicke gehen in diesem Jahr aber auch nach Thüringen - dort spricht Friedrich Merz.

Auch 2020 wird beim politischen Aschermittwoch vom Leder gezogen.

Mit Markus Söder, Saskia Esken und Robert Habeck sprechen vier Chefs großer Bundesparteien in Bayern.

Der Blick geht auch in andere Bundesländer: In der CDU-Krise tritt AKK in Demmin, Armin Laschet im Sauerland und Friedrich Merz in Thüringen auf.

Update vom 26. Februar 2020 um 9.14 Uhr: Beim politischen Aschermittwoch wird es dieses Jahr wohl besonders spannend. Nur knapp 24 Stunden, nachdem Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CDU-Vize Armin Laschet offiziell ihre Kampfkandidaturen für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, teilen heute die Spitzen aller Parteien erwartungsgemäß wieder einige Seitenhiebe aus. Um 10 Uhr treten CSU-Chef Markus Söder in Passau und Grünen-Vorsitzender Robert Habeck in Landshut auf. Außerdem spricht SPD-Chefin Saskia Esken in Vilshofen ebenfalls um 10 Uhr.

Am späten Nachmittag gegen 17 Uhr werden dann die scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, sowie NRW-Ministerpräsident Laschet ihre Reden halten. Um 18 Uhr soll der Ex-Unionsfraktionsvorsitzende Merz sprechen.

Erstmeldung vom 25. Februar 2020:

Passau/Vilshofen - Für so manche ist er unterhaltsamer als die Faschingssaison, die wenige Stunden zuvor zu Ende gegangen ist: Beim politischen Aschermittwoch teilen Deutschlands Spitzenpolitiker in Niederbayern traditionell heftig aus.

In diesem Jahr könnten die Aschermittwochs-Reden besonders heftig ausfallen. Denn die jüngsten Ereignisse in der politischen Sphäre Deutschlands polarisierten stark: Die CDU sucht nicht nur nach einem neuen Parteichef, sondern nebenbei wohl auch um eine Richtungsentscheidung. Und die gründlich missglückte Thüringer Ministerpräsidentenwahl bietet breite Angriffsfläche für markige Ansagen in Bierzeltatmosphäre.

Politischer Aschermittwoch: Söder, Esken und Habeck in Niederbayern

Antreten werden bei den bayerischen Aschermittwochs-Veranstaltungen 2020 unter anderem Markus Söder, Saskia Esken und Robert Habeck, die Parteichefs von CSU, SPD und Grünen. Sie werden sich wohl ein echtes Fernduell liefern. Während Habeck und Söder schon Aschermittwochsreden halten durften, feiert Esken in Vilshofen ihre Premiere. Verglichen mit Martin Schulz 2017 ist die Ausgangslage für sie aber deutlich schwieriger - die SPD steckt seit Jahren bundesweit in einer Krise, kämpft mit konstant schlechten Umfragewerten.

Aber auch außerhalb Bayerns wird der Aschermittwoch zelebriert, etwa im Mecklenburgischen Örtchen Demmin, wo Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet wird. Oder im Sauerland beziehungsweise im thüringischen Apolda, wo mit CDU-Vize Armin Laschet und Friedrich Merz zwei der potenziellen Nachfolger die Bühne nutzen wollen.

Politischer Aschermittwoch: „Philosophiestunde in Ökosozialismus“? CSU beobachtet Grüne genau

Schon vor Monaten hatte Esken erklärt, am politischen Aschermittwoch die „notwendigen Botschaften“ ein Stück humorvoll rüberbringen zu wollen. „Ob ich so etwas kann, werden wir sehen. Spaß habe ich auf jeden Fall dran an solchen Formaten“, sagte sie. Solche Gedanken machen sich Söder und Habeck definitiv nicht, stehen ihre Parteien im Vergleich zu den Sozialdemokraten doch überaus stabil da. Doch auch für die Grünen im Langzeithoch und die CSU gilt: Keiner darf sich bei dem Rede-Fernduell einen Fehltritt erlauben.

+ Grüner mit Steingut: Robert Habeck beim politischen Aschermittwoch 2018. © dpa / Andreas Gebert

Wie groß längst auch bei der CSU der Respekt vor den Grünen ist, zeigte sich schon im Vorfeld. Generalsekretär Markus Blume sagte jüngst, die CSU sei „gespannt“, was sie bei ihrer Veranstaltung in Passau von Habecks „Philosophiestunde in Ökosozialismus“ hören werde - die Grünen treffen sich in Landshut. Früher schielte die CSU an dem Tag lieber zur SPD, doch auch Söder hatte zuletzt immer wieder betont, er erwarte bei der nächsten Bundestagswahl das Duell Grün gegen Schwarz. Bayerns Ministerpräsident hat sich nach eigenen Angaben bereits am Rosenmontag (handschriftlich) bestens vorbereitet:

Was man am Rosenmontag eben so macht ... 20 Seiten Rede für den Politischen Aschermittwoch - natürlich handschriftlich #csu #passau pic.twitter.com/BgmwGGFqmh — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 24, 2020

Politischer Aschermittwoch: FDP, Freie Wähler, AfD und Linke ebenfalls im Einsatz

Schwer tun, dem Tag etwas Lustiges abzugewinnen, könnte sich die FDP. Für die Liberalen reist Generalsekretärin Linda Teuteberg an. Die FDP hat nicht nur in Thüringen eine mehr als problematische Rolle gespielt, sondern auch in Hamburg eine bittere Wahlschlappe erlitten - und ist in den bayerischen Umfragen drastisch im Sinkflug, wie Merkur.de* berichtet.

Weitere Aschermittwochs-Schauplätze sind zudem Deggendorf, wo Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger auftritt und das österreichische Linz - dort spricht Linke-Ikone Gregor Gysi auf einem Donau-Schiff. Die AfD trifft sich im niederbayerischen Osterhofen. Hauptredner ist der streitbare Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. Aiwanger hatte sich zuletzt schon warmgelaufen und im Interview mit dem Münchner Merkur* die Bundesregierung kritisiert.

Politischer Aschermittwoch: Nach Hanau - Fingerspitzengefühl ist gefragt

So oder so wird von den prominenten Bierzeltrednern auch Fingerspitzengefühl gefragt sein. In den Reden dürften auch die Nachlese der Bürgerschaftswahl in Hamburg und die mutmaßlich rechtsextreme und rassistische Gewalttat von Hanau in der vergangenen Woche mit elf Toten eine Rolle spielen. Ein verglichen damit eher harmloses Thema dürfte die in Bayern anstehende Kommunalwahl am 15. März werden. Über alle wichtigen Aussagen halten wir Sie in diesem News-Ticker auf dem Laufenden.

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr übrigens seinen 101. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten.

