Precht im Mittelpunkt: SPD-Mann attackiert Philosophen

Von: Niklas Noack

Richard David Precht ist in die Kritik geraten. © dpa/Rolf Vennenbernd

Wie sehr ist der Antisemitismus in der Gesellschaft angekommen? Bei einer Debatte im Landtag wurde unter anderem Richard David Precht kritisiert.

Orthodoxe Jüdinnen und Juden dürften gar nicht arbeiten, „ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte, ausgenommen.“ Mit dieser Falschaussage bediente der in Medien bekannte Philosoph Richard David Precht in einem ZDF-Podcast, den er gemeinsam mit Markus Lanz produziert, uralte antisemitische Klischees und sorgte damit für mächtig Aufruhr.

Im Anschluss hat das ZDF die betroffene Passage allerdings gelöscht. Bei der Stellungnahme des Senders hieß es: „Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von „Lanz & Precht“ Kritik ausgelöst hat. An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte.“