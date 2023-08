Überraschende Töne aus dem Kreml: Prigoschin-Absturz vielleicht doch kein Unfall

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Der Kreml äußert sich erneut zum Tod von Prigoschin und schließt eine internationale Ermittlung aus. Die Theorie eines Attentats gewinnt an Gewicht.

Moskau – Eine Woche nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin hat man sich im Kreml einmal mehr zu dessen Flugzeugabsturz geäußert. Dabei räumte Putins Sprecher Dmitri Peskow überraschend ein, dass der Privatjet vorsätzlich zu Boden gebracht worden sein könnte. „Es ist offensichtlich, dass verschiedene Versionen in Betracht gezogen werden, einschließlich der Version – Sie wissen, wovon wir sprechen – sagen wir, einer vorsätzlichen Gräueltat“, sagte Peskow gegenüber der Presse.

Der Vorfall, bei dem neben Prigoschin auch Wagner-Gründer und Kommandeur Dmitri Utkin sowie acht weitere Personen gestorben sind, werde aktuell noch untersucht. Gleichwohl betonte er, dass es sich dabei um eine russische Ermittlung handle und eine internationale Untersuchung nicht infrage komme. Er reagierte damit auf Berichte, nach denen Russland Brasilien eine Absage erteilt habe, an den Ermittlungen teilzunehmen. In Brasilien sitzt der Hersteller Embraer, dessen Maschine am 23. August abgestürzt war.

Bombe oder Raketeneinschlag: International geht man Prigoschin-Ermordung aus

Am vergangenen Sonntag (27. August) bestätigte das russische Untersuchungskomitee, dass der frühere Wagner-Chef Prigoschin unter den Todesopfern war. In einer Erklärung hieß es, dass alle Identitäten mithilfe forensicher Tests ermittelt werden konnten.

Was zu dem Absturz des Flugzeugs geführt hat, ist nach wie vor nicht bekannt. Wenige Tage nach dem Vorfall kursierten bereits Theorien über eine Bombe an Bord oder auch über einen Raketeneinschlag. Grundsätzlich gehen internationale Beobachterinnen und Beobachter davon aus, dass Prigoschin sowie die restlichen Insassinnen und Insassen ermordet worden sind. Möglicherweise wurde dem ehemaligen Söldner-Chef sein Aufstand gegen die russische Militärführung zum Verhängnis.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Peskow hatte zuvor zurückgewiesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin etwas mit dem Tod seines früheren Vertrauten zu tun haben könnte. „Lassen Sie uns auf die Ergebnisse warten“, sagte er. Ermittlerinnen und Ermitller hatten an der Absturzstelle im Gebiet Twer auch die Flugschreiber sichergestellt.

Putin nimmt nicht an Prigoschins Beerdigung teil

Prigoschins Pressedienst informierte am Dienstag (29. August) über dessen Beerdigung auf dem Friedhof Porochowskoje in St. Petersburg – im engsten Kreis. Russische Medien bezeichneten die im Geheimen abgewickelte Verabschiedung von dem Geschäftsmann als „Spezialoperation Beerdigung“, weil Trauernde mit Ablenkungsmanövern gezielt in die Irre geführt worden seien. Am Mittwoch pilgerten Anhänger Prigoschins zu dessen Grab.

Mit einem Porträtfoto und Rosen wird dem früheren Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vor einem seiner Cafés in St. Petersburg gedacht. © Artem Priakhin/Imago

Das Begräbnis unter voller Kontrolle des Sicherheitsapparates sei der Schlussakt bei der „Spezialoperation“ zur Beseitigung Prigoschins gewesen, meinte die Politologin Tatjana Stanowaja. Obschon Prigoschin den Ehrentitel „Held Russlands“ getragen habe, sei niemand von Staatsseite aus bei der Trauerfeier gewesen. Putin selbst ließ sich aufgrund seiner eigenen „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine entschuldigen.

Nach Prigoschins Tod: Mutmaßliche Wagner-Söldner drohen Moskau

Die Expertin sieht darin eine Bestätigung für die in Russland am meisten verbreitete These: Dass es sich bei dem Absturz um einen gezielten Racheakt Putins gehandelt habe. Stanowaja erwartet, dass die Wagner-Gruppe nun zerschlagen und in anderen Strukturen aufgehen wird.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten ukrainische und osteuropäische Medien, einschließlich des Nachrichtenportals Visegrad24, jedoch ein Video, das angeblich Wagner-Söldner in Belarus zeigt. Drei Wagner-Söldner posierten vor der Kamera, während im Hintergrund Fahrzeuge – vermutlich Teil eines Konvois – zu sehen sind. „Es wird jetzt viel darüber gesprochen, was die Wagner-Gruppe tun wird“, sagt einer der Kämpfer und fügt hinzu: „Wir beginnen, seid bereit für uns.“

Ob es in Russland tatsächlich zu einer Art Vergeltung für den Tod von Jewgeni Prigoschin kommen wird, bleibt abzuwarten. (nak/dpa)