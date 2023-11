„Projekt 2025“: Trump will sich nach seiner Wiederwahl an der Justiz rächen

Trump spricht mit Mitarbeitern hinter der Bühne nach einer Wahlkampfveranstaltung im Kingswood Arts Center am 9. Oktober in Wolfeboro, NH. © Jabin Botsford/The Washington Post

Donald Trump bereitet schon jetzt seine zweite Amtszeit in den USA vor. Dann will er gegen all die vorgehen, die sich gegen ihn gestellt haben.

Washington, D.C. – Donald Trump und seine Verbündeten haben damit begonnen, konkrete Pläne für den Einsatz der Bundesregierung zur Bestrafung von Kritikern und Gegnern zu entwerfen, sollte er ein zweites Mal gewählt werden. Der ehemalige Präsident hat Personen genannt, gegen die er ermitteln oder die er strafrechtlich verfolgen will; und seine Mitarbeiter haben Pläne ausgearbeitet, die es ihm ermöglichen würden, am ersten Tag seiner Amtszeit den Insurrection Act (Aufstandsgesetz) anzurufen, der es ihm erlauben würde, das Militär gegen zivile Demonstrationen einzusetzen.

Unter vier Augen hat Trump in den letzten Monaten gegenüber Beratern und Freunden geäußert, er wolle, dass das Justizministerium gegen ehemalige Beamte und Verbündete ermittelt, die seiner Amtszeit kritisch gegenüberstehen, darunter sein ehemaliger Stabschef John Kelly und der ehemalige Generalstaatsanwalt William P. Barr sowie sein Ex-Anwalt Ty Cobb und der ehemalige Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Mark A. Milley. Trump hat auch davon gesprochen, Beamte des FBI und des Justizministeriums strafrechtlich zu verfolgen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.



In der Öffentlichkeit hat Trump geschworen, einen Sonderstaatsanwalt zu ernennen, der Präsident Biden und seine Familie „verfolgt“. Der ehemalige Präsident hat häufig Korruptionsvorwürfe gegen sie erhoben, für die es keine Beweise gibt.



Um Trump die Möglichkeit zu geben, das Vorgehen des Justizministeriums zu steuern, haben seine Mitarbeiter Pläne ausgearbeitet, um 50 Jahre Politik und Praxis abzuschaffen, die darauf abzielen, die Strafverfolgung vor politischen Erwägungen zu schützen. Kritiker haben solche Ideen als gefährlich und verfassungswidrig bezeichnet.



„Es käme einer Bananenrepublik gleich, wenn Leute ins Amt kämen und einfach so gegen ihre Gegner vorgingen“, sagte Saikrishna Prakash, ein Verfassungsrechtsprofessor an der Universität von Virginia, der sich mit der Macht der Exekutive beschäftigt. „Das ist kaum etwas, das wir anstreben sollten.



Trump-Team entwickelt „Projekt 2025“

Ein Großteil der Planungen für eine zweite Amtszeit wurde inoffiziell an eine Partnerschaft rechtsgerichteter Denkfabriken in Washington ausgelagert. Unter dem Namen „Projekt 2025“ entwickelt die Gruppe einen Plan, der auch Entwürfe für Durchführungsverordnungen umfasst, die den Einsatz des Militärs im Inland auf der Grundlage des Aufstandsgesetzes vorsehen, so eine Person, die an diesen Gesprächen beteiligt war, sowie interne Mitteilungen, die von der Washington Post eingesehen wurden. Das Gesetz, das zuletzt 1871 aktualisiert wurde, ermächtigt den Präsidenten, das Militär zur Strafverfolgung im Inland einzusetzen.



Der Vorschlag wurde in internen Diskussionen als unmittelbare Priorität bezeichnet, wie aus den Mitteilungen hervorgeht. Im letzten Jahr seiner Präsidentschaft drängten einige von Trumps Anhängern darauf, sich auf das Aufstandsgesetz zu berufen, um die Unruhen nach der Ermordung von George Floyd im Sommer 2020 niederzuschlagen, aber er tat es nicht. Trump hat öffentlich sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass er nicht mehr Bundeskräfte eingesetzt hat, und sagte, er würde nicht zögern, dies in Zukunft zu tun.



Der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, beantwortete keine Fragen zu konkreten Maßnahmen, die zur Diskussion stehen. „Präsident Trump konzentriert sich darauf, seine Gegner in den Vorwahlen zu vernichten und dann den korrupten Joe Biden zu schlagen“, sagte Cheung. „Präsident Trump hat immer für Recht und Ordnung und den Schutz der Verfassung gestanden.“

Die laufenden Diskussionen spiegeln Trumps Entschlossenheit wider, die Macht der Präsidentschaft zu nutzen, um sich an denjenigen zu rächen, die ihn herausgefordert oder kritisiert haben, falls er ins Weiße Haus zurückkehrt. Der ehemalige Präsident hat häufig damit gedroht, Strafmaßnahmen gegen seine vermeintlichen Feinde zu ergreifen, mit dem Argument, dass dies durch die laufenden Strafverfahren gegen ihn gerechtfertigt wäre. Trump hat ohne Beweise behauptet, dass die strafrechtlichen Anklagen gegen ihn – insgesamt 91 in vier Bundesstaaten und auf Bundesebene – erfunden wurden, um ihm politisch zu schaden.

„Das ist wie in einem Drittweltland: ‚Verhafte deinen Gegner‘“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in New Hampshire im Oktober. „Und das bedeutet, dass ich das auch tun kann.“



Der Sonderberater Jack Smith, Generalstaatsanwalt Merrick Garland und Biden haben alle erklärt, dass Smiths Entscheidungen zur Strafverfolgung unabhängig vom Weißen Haus und in Übereinstimmung mit den Regeln des Ministeriums für Sonderberater getroffen wurden.



Trump, der in den Umfragen eindeutig an der Spitze des GOP-Rennens liegt, hat „Vergeltung“ zu einem zentralen Thema seiner Kampagne gemacht und versucht, seine eigene juristische Verteidigung mit dem Ruf nach Vergeltung für empfundene Kränkungen und Beleidigungen rechtsgerichteter Amerikaner zu verknüpfen. Er erklärt seinen Anhängern wiederholt, dass er in ihrem Namen verfolgt wird, und stellt einen Sieg im Jahr 2024 als eine gemeinsame Erlösung auf Kosten ihrer Feinde in Aussicht.



Trump wird gegen Leute vorgehen, die sich gegen ihn gewandt haben

Es ist unklar, welche angeblichen Verbrechen oder Beweise Trump vorbringen würde, um eine Untersuchung gegen die von ihm genannten Personen zu rechtfertigen.



Der damalige Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, hört zu, als der damalige Präsident Donald Trump 2018 ein Arbeitsessen mit Gouverneuren im Weißen Haus leitet. © Jabin Botsford/The Washington Post

Kelly sagte, er würde erwarten, dass Trump gegen ihn ermittelt, weil er Trump seit dem Ende seiner Amtszeit als Stabschef öffentlich kritisiert hat, unter anderem mit der Behauptung, er habe tote Mitglieder des Militärs „Lutscher“ genannt. Kelly fügte hinzu: „Es steht für mich außer Frage, dass er gegen Leute vorgehen wird, die sich gegen ihn gestellt haben.“



Barr, ein weiterer von Trump ernannter Kritiker, hat den falschen Behauptungen des ehemaligen Präsidenten über die Wahl 2020 widersprochen und ihn als „sehr kleinliches Individuum bezeichnet, das seine Interessen immer über die des Landes stellen wird.“ Auf die Frage, ob Trump daran interessiert sei, ihn strafrechtlich zu verfolgen, antwortete Barr lapidar: „Ich zittere in meinen Stiefeln.“



„Trump selbst wird eher im Gefängnis verrotten als irgendjemand auf seiner angeblichen Liste“, sagte Cobb, der Trump vorwarf, „die Wahrheit zu unterdrücken, Drohungen auszusprechen und Schwächlinge einzuschüchtern, damit sie nach seiner Pfeife tanzen.“



Milley gab keinen Kommentar ab.



Andere moderne Präsidenten seit dem Watergate-Skandal – als Richard M. Nixon versuchte, die Ermittlungen des FBI über die Spionage und Sabotage seiner Kampagne gegen die Demokraten zu unterdrücken – haben versucht, Politik und Strafverfolgung zu trennen. Präsidenten beider Parteien haben eine Politik des Weißen Hauses durchgesetzt, die die Kommunikation mit Staatsanwälten einschränkt. Ein Versuch unter der Regierung von George W. Bush, US-Staatsanwälte aus politischen Gründen zu entlassen, führte zu Rücktritten auf hoher Ebene und einer strafrechtlichen Untersuchung.

Rod J. Rosenstein, der von Trump ernannte stellvertretende Generalstaatsanwalt, der die Ermittlungen des Sonderermittlers Robert S. Mueller III zur Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 leitete, sagte, eine politisch angeordnete Strafverfolgung würde gegen die im 14. Diese verfassungsrechtliche Einrede sei in der Geschichte der USA selten erhoben worden, sagte Rosenstein.

„Für die Demokratie ist es unerlässlich, dass staatsanwaltschaftliche Entscheidungen unparteiisch getroffen werden“, sagte Rosenstein. „Das Weiße Haus sollte sich nicht aus politischen Gründen in einzelne Fälle einmischen“.



Doch Trump-Verbündete wie Russ Vought, sein ehemaliger Haushaltsdirektor, der jetzt das Center for Renewing America leitet, lehnen die moderne Tradition eines gewissen Maßes an Unabhängigkeit des Justizministeriums aktiv ab und argumentieren, dass eine solche Unabhängigkeit weder im Gesetz noch in der Verfassung begründet ist. Vought steht in regelmäßigem Kontakt mit Trump und dürfte auch in einer zweiten Amtszeit eine wichtige Position innehaben.



„Man braucht überhaupt keine Gesetzesänderung, man braucht einen Mentalitätswandel“, sagte Vought in einem Interview. „Man braucht einen Generalstaatsanwalt und ein White House Counsel‘s Office, die sich nicht so verstehen, dass sie versuchen, das Ministerium vor dem Präsidenten zu schützen.“



Eine Fixierung auf die Verfolgung von Feinden

Als Präsident, so Kelly, würde Trump oft vorschlagen, seine politischen Feinde strafrechtlich zu verfolgen oder zumindest das FBI gegen sie ermitteln zu lassen. Kelly sagte, er würde die Anfragen nicht an das Justizministerium weiterleiten, sondern das Büro des Rechtsberaters des Weißen Hauses alarmieren. In der Regel würden sie die Anweisungen ignorieren und darauf warten, dass Trump weitermache, sagte er. In einer zweiten Amtszeit könnten Trumps Berater anders auf solche Anfragen reagieren, sagte er.



„Die Lektion, die der frühere Präsident aus seiner ersten Amtszeit gelernt hat, ist, dass man Typen wie mich nicht in diese Jobs stecken sollte“, sagte Kelly. „Die Lektion, die er gelernt hat, war, Kriecher zu finden“.



Obwohl Helfer an Plänen für einige andere Behörden gearbeitet haben, hat Trump ein besonderes Interesse am Justizministerium gezeigt. In Gesprächen über eine mögliche zweite Amtszeit hat Trump die Wahl des Justizministers zu seiner obersten Priorität gemacht, so ein Trump-Berater.



„In Anbetracht seiner jüngsten Irrungen und Wirrungen sollte man meinen, dass er erst den Plan für das Justizministerium in die Hand nimmt, bevor er ein 500-seitiges Weißbuch über die Reform der EPA liest“, sagte Matt Mowers, ein ehemaliger Berater von Trump im Weißen Haus.



Jeffrey Clark, ein Mitarbeiter von Vought‘s Think Tank, leitet die Arbeit am Insurrection Act im Rahmen des Projekts 2025. Die Post hat berichtet, dass Clark einer von sechs ungenannten Mitverschwörern ist, deren Handlungen in Trumps Anklageschrift im Fall der Bundeswahlbeeinflussung beschrieben werden.



Clark wurde in Fulton County, Georgia, auch wegen Verstoßes gegen das staatliche Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und wegen des Versuchs einer Falschaussage angeklagt, als Teil der Anklage der Staatsanwaltschaft, die Trump und Mitverschwörer der Einmischung in die Wahl 2020 beschuldigt. Clark hat auf „nicht schuldig“ plädiert. Als Beamter des Justizministeriums nach der Wahl 2020 übte Clark Druck auf Vorgesetzte aus, um nicht existierende Wahlverbrechen zu untersuchen und Staatsbeamte zu ermutigen, dem Wahlkollegium gefälschte Bescheinigungen vorzulegen, so die Anklageschrift.



In einem in der Anklageschrift beschriebenen Gespräch warnte ein stellvertretender Berater des Weißen Hauses Clark, dass Trumps Weigerung, das Amt zu verlassen, zu „Unruhen in jeder größeren Stadt“ führen würde. Clark antwortete laut der Anklageschrift: „Deshalb gibt es ein Aufstandsgesetz“.



Clark aß mit Trump während eines Besuchs in seinem Golfclub in Bedminster, N.J., in diesem Sommer zu Abend. Außerdem besuchte er am Mittwoch in Mar-a-Lago eine Vorführung des neuen Films von Dinesh D‘Souza, der mit Hilfe von Unwahrheiten, irreführenden Interviews und dramatischen Darstellungen eine staatliche Verfolgung der Aufständischen vom 6. Januar und der Christen behauptet. Ebenfalls anwesend waren Verbündete am Rande der Gesellschaft wie Stephen K. Bannon, Roger Stone, Laura Loomer und Michael Flynn.



„Ich glaube, dass das angeblich unabhängige Justizministerium eine Illusion ist“, sagte Clark in einem Interview. Über eine Sprecherin antwortete er nicht auf weitere Fragen zu seiner Arbeit am Insurrection Act.



Clarks Engagement für das Projekt 2025 hat einige andere konservative Anwälte alarmiert, die ihn als unqualifizierte Wahl für eine leitende Funktion in der Behörde ansehen, so ein konservativer Anwalt, der anonym bleiben wollte, um private Gespräche zu beschreiben.



Der Direktor des Projekts 2025, Paul Dans, stellte sich in einer Erklärung hinter Clark. „Wir sind dankbar für Jeff Clarks Bereitschaft, seine Einsichten zu teilen, die er durch seine Arbeit auf hoher Ebene in der Regierung in schwierigen Zeiten gewonnen hat“, sagte er.



Wie sich eine zweite Amtszeit Trumps von der ersten unterscheiden würde

In konservativen Rechtskreisen gibt es eine hitzige Debatte darüber, wie man mit Trump als wahrscheinlichem Kandidaten umgehen soll. Viele in Trumps Umfeld haben das, was sie als institutionalistische republikanische Anwälte betrachten, verunglimpft, insbesondere diejenigen, die mit der Federalist Society verbunden sind. Einige Berater von Trump halten diese Personen für zu weich und zu nachgiebig, um die Art von Veränderungen in den Behörden vorzunehmen, die sie sich für eine zweite Trump-Administration wünschen.



Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er für eine zweite Amtszeit nach Anwälten sucht, die ihm gegenüber loyal sind. Er hat sich darüber beschwert, dass die Anwaltskanzlei des Weißen Hauses nicht bereit war, einige seiner Ideen in seiner ersten Amtszeit zu unterstützen oder ihm bei seinem Versuch zu helfen, seine Wahlniederlage von 2020 zu revidieren.



In wiederholten Kommentaren gegenüber Beratern und Anwälten in seinem Umfeld hat Trump gesagt, dass er es am meisten bedauert, Jeff Sessions und Barr zu seinen Generalstaatsanwälten ernannt zu haben und auf andere gehört zu haben - er zitiert oft die „Federalist Society“ -, die wollten, dass er Anwälte mit beeindruckenden Stammbäumen und Ivy-League-Zeugnissen zu leitenden Positionen im Justizministerium ernennt. Nach Angaben von Personen, die mit seinen Äußerungen vertraut sind, hat er mehreren Anwälten, die ihn im Fernsehen verteidigt oder Biden angegriffen haben, gesagt, dass sie ein guter Kandidat für das Amt des Generalstaatsanwalts sein würden.



Die Gesamtvision, die Trump, seine Kampagne und externe Verbündete jetzt für eine zweite Amtszeit erörtern, würde sich von seiner ersten Amtszeit darin unterscheiden, wie schnell und energisch Beamte seine Befehle ausführen würden. An der aktuellen Planung beteiligte Ehemalige machen im Allgemeinen einen langsamen Start, bürokratischen Widerstand und Rechtsstreitigkeiten dafür verantwortlich, dass die Agenda des Präsidenten in seiner ersten Amtszeit behindert wurde, und sie sind entschlossen, diese Hürden zu vermeiden, wenn sie eine zweite Chance erhalten, indem sie mehr Macht im West Wing konzentrieren und Beauftragte auswählen, die Trumps Forderungen umsetzen.



Diese Gruppen führen Gespräche mit Trumps Wahlkampfberatern und gelegentlich auch mit dem Kandidaten selbst, wobei sie manchmal Strategiepapiere oder Entwürfe für Durchführungsverordnungen in Umlauf bringen, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.



„Niemand hat etwas dagegen, dass sie Ideen zusammenstellen, aber wir sind es nicht“, sagte ein Wahlkampfberater. „Diese Gruppen sagen, dass sie den gesamten Übergang geplant haben werden. Ich bin sicher, dass einige dieser Leute gut sind und Trump sie ernennen wird, aber das ist nicht das, was er im Moment im Kopf hat. Ich bin sicher, dass er mit einigen ihrer Anordnungen einverstanden wäre.“



Es wird allgemein erwartet, dass zu Trumps Kerngruppe von Beratern im Westflügel für eine zweite Amtszeit auch Stephen Miller gehören wird, der Architekt von Trumps harter Einwanderungspolitik, einschließlich der Familientrennung, der die Politik der Biden-Administration über eine konservative Organisation namens America First Legal vor Gericht angefochten hat. Miller reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.



Die Ehemaligen haben auch Listen mit früheren Ernennungen gespeichert, die in einer zweiten Trump-Administration nicht willkommen wären, sowie mit Berufsbeamten, die sie als unkooperativ ansehen und die sie auf der Grundlage einer Durchführungsverordnung zur Schwächung des Schutzes des öffentlichen Dienstes entlassen würden.



Bei anderen Ernennungen könnte Trump auf die vom Projekt 2025 erstellten Personalaufstellungen zurückgreifen. Dans, ein ehemaliger Stabschef des Office of Personnel Management, verglich die Datenbank mit einem „konservativen LinkedIn“, das es Bewerbern ermöglicht, ihre Lebensläufe auf öffentlichen Profilen zu präsentieren, und gleichzeitig einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Heritage und Partnerorganisationen bereitstellt, um die Kandidaten zu überprüfen und Empfehlungen abzugeben.



„Wir wollen keine Karrieristen, wir wollen hier keine Opportunisten“, sagte er. „Wir wollen konservative Kämpfer.“



Zu den Autoren Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Marianne LeVine und Karen DeYoung trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.