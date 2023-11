„Propaganda!“: Boris Palmer macht sich Sorgen um Deutschland

Von: Niklas Noack

Boris Palmer macht sich Gedanken über Deutschland. © ULMER/IMAGO

Boris Palmer war bei einer Veranstaltung zu Windrädern, bei der viele Gelbwesten waren. Danach machte er sich Sorgen um Deutschland.

Tübingen - Der Tübinger Oberbürgermeister ist selbst immer wieder für einen Skandal gut. Bei BW24 lesen Sie aber jetzt, weshalb es bei einem Bürgerdialog mit Boris Palmer zu tumultartigen Szenen kam und was sich der OB aus dem Publikum alles anhören musste.

Der Grünen-Politiker ist allerdings ruhig geblieben. Im Gegensatz zu Veranstaltungen in der Vergangenheit: Im April 2023 waren es linke Aktivisten, die ihn bei einer Veranstaltung an der Goethe-Uni in Frankfurt aus der Ruhe brachten. Die skandierten gegenüber dem OB, der schon häufiger mit rassistischer Sprache aufgefallen war, die Worte „Nazis raus!“. Daraufhin begann Palmer zu diskutieren und verwendete mehrfach das sogenannte „N-Wort“. Außerdem warf er den Studierenden vor: „Das ist nichts anderes als ein Judenstern.“ Nach diesem Vorfall, für den Palmer massig Kritik einstecken musste, nahm sich der ehemalige Grünen-Politiker eine Auszeit, um über sein eigenes Verhalten zu reflektieren.