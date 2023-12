Erschütternde Aussagen im Giuliani-Prozess: Ex-Wahlhelferin spricht von „verrückten Lügen“

Wandrea „Shaye“ Moss, eine ehemalige Wahlhelferin aus Georgia, wird emotional, als sie vor dem Ausschuss zur Untersuchung des Anschlags vom 6. Januar auf das Kapitol der Vereinigten Staaten am 21. Juni 2022 aussagt. © Jack Gruber/Imago

Der ehemalige Anwalt von Donald Trump beschuldigte 2020 eine Wahlhelferin des Wahlbetrugs. Im Prozess um den Fall fielen nun erschütternde Aussagen.

Eine ehemalige Wahlhelferin in Fulton County, Georgia, beschrieb am Dienstag (12. Dezember) in erschütternden Details, wie ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde, nachdem Rudy Giuliani sie und ihre Mutter fälschlicherweise beschuldigt hatte, Donald Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stehlen, während sie in Atlanta Briefwahlunterlagen ausfüllte.

Es begann am 4. Dezember 2020, sagte Wandrea „Shaye“ Moss aus - an dem Tag, nachdem Giuliani, der ehemalige Trump-Anwalt und Bürgermeister von New York City, ein Überwachungsvideo von einer Stimmauszählung in Atlanta getwittert und fälschlicherweise „Aufseher“ beschuldigt hatte, Koffer voller Stimmzettel unter einem Tisch hervorgezogen zu haben, nachdem die Wahlhelfer nach Hause gegangen waren.

„Das war der Tag, an dem sich alles änderte, alles in meinem Leben änderte. . . . Alles wurde einfach auf den Kopf gestellt. . . An diesem Tag wurden Lügen über mich und meine Mutter verbreitet... verrückte Lügen“, sagte Moss in einem Bundesgericht in Washington.

Moss beschrieb, dass sie Angst hatte, als sie in jener Nacht drei Blocks zum Parkplatz ging, dass sie weinte, als sie die Nachrichten las, darunter eine, in der sie als „dreckige f---ing n----r b---h“ bezeichnet wurde, und dass sie einen besonderen Ausflug zum Friseur plante, um sich die Haare schneiden und färben zu lassen, um ihr Aussehen zu ändern.

Die Auswirkungen waren auch nachhaltig, sagte Moss, 39,. Sie begann, unter Panikattacken zu leiden, und schließlich wurde bei ihr eine akute Belastungsstörung und eine schwere depressive Störung diagnostiziert. Im April 2022 kündigte sie ihren 39.000-Dollar-Jahresjob beim Fulton County Department of Registration and Elections, obwohl sie ihren Job liebte, den sie mit dem Gewinn eines goldenen Tickets von Willie Wonka verglich.

„Ich wollte wie meine Großmutter als Bezirksangestellte in den Ruhestand gehen und sie und meine Mutter stolz machen. Aber ich habe es nicht geschafft“, sagte Moss und war den Tränen nahe.

Ex-Trump-Anwalt wirft Wahlhelferin Wahlbetrug vor: „Verletzend, unwahr und unfair“

Moss‘ Aussage erfolgte am zweiten Tag eines Schadenersatzprozesses gegen Giuliani, den Moss und ihre Mutter, Ruby Freeman, vor einem Bundesgericht im Bezirk wegen Verleumdung verklagt hatten. Die US-Bezirksrichterin Beryl A. Howell erließ im August ein Versäumnisurteil gegen Giuliani, weil er zugegeben hatte, Beweise in dem Fall nicht vorgelegt zu haben. Die Aufgabe der Geschworenen bei der Verhandlung in dieser Woche beschränkt sich darauf, festzustellen, welchen Schadenersatz Giuliani zahlen muss. Moss und Freeman fordern bis zu 47 Millionen Dollar Schadenersatz.

Während der gesamten Aussage von Moss saß Giuliani regungslos am Tisch der Verteidigung und sah zu. Gelegentlich machte er sich mit dicken farbigen Stiften Notizen. Moss weinte wiederholt und ließ oft den Kopf hängen, während sie sprach. Sie sagte, dass neben dem emotionalen Tribut die Ungläubigkeit darüber, dass jemand von Giulianis Format ihr Leben so rücksichtslos zerstören konnte, die bleibende Wirkung der ganzen Erfahrung war.

„Wie kann jemand mit so viel Macht an die Öffentlichkeit gehen und über Dinge sprechen, von denen er offensichtlich keine Ahnung hat?“ sagte Moss. „Es ist einfach offensichtlich, dass es sich um Lügen handelt, und meine Reaktion ist, dass es verletzend, unwahr und unfair ist.“

Die Auswirkungen, sagte sie, hallten in ihrer Familie nach. Ihr damals 14-jähriger Sohn, der rassistische Texte und Anrufe auf einem Handy erhielt, das früher seiner Mutter gehörte, fiel in diesem Semester durch alle Abschlussprüfungen, sagte sie. Ihre Großmutter, bei der Moss zu dieser Zeit lebte, erhielt Pizzalieferungen von Belästigern, die sie bezahlen sollte. Eine Pizza wurde für eine Person bestellt, deren Vor- und Nachname wie ein rassistisches Epitheton klang, das wie das N-Wort klingt. In Texten, Sprachnachrichten und E-Mails wurde sie des Verrats beschuldigt und es wurde ihr gedroht, sie aufzuhängen.

Rudy Giuliani, ehemaliger persönlicher Anwalt von Präsident Trump. © Aaron Schwartz/Imago

US-Wahlen 2020: Schwere Vorwürfe gegen Wahlhelferin von Ex-Trump-Anwalt Giuliani

„Sie sagten mir immer wieder, dass darauf die Todesstrafe stehe und sie mich und meine Mutter hängen könnten. Das war meine Sorge“, sagte Moss aus. „Ich hatte Angst um mein Leben. Ich hatte buchstäblich das Gefühl, dass jemand kommen würde, um mich zu hängen, und dass es nichts gab, was man dagegen tun konnte.“

Im Kreuzverhör mit Moss versuchte Giuliani-Anwalt Joseph D. Sibley IV, nach dem Ablauf der Stimmenauszählung am Wahltag zu fragen und ob Außenstehende oder die Öffentlichkeit möglicherweise Videos falsch interpretiert haben oder von der Beobachtung der Auszählungsstelle in der State Farm Arena in Atlanta, wo die Frauen arbeiteten, ausgeschlossen wurden. Aber ihre Anwälte erhoben Einspruch und behaupteten, dass Sibleys Befragung darauf abzielte, festzustellen, dass Giulianis Aussagen fair gewesen sein könnten - etwas, das laut Howell unzulässig war. Giuliani hatte bereits die Haftung für falsche Aussagen eingeräumt.

Sibley deutete an, dass andere Personen als Giuliani für einen Teil des Schadens, den die beiden Arbeiter erlitten hatten, verantwortlich waren. „Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Herr Giuliani beabsichtigte, dass die Leute auf seine Aussagen über Sie und Ihre Mutter reagieren und Ihnen gegenüber rassistische Äußerungen machen?“ fragte er. Später fragte er: „Haben Sie Beweise dafür, dass Herr Giuliani Sie oder Ihre Mutter aufgrund seiner Äußerungen gewaltsam bedrohen wollte?“

Moss antwortete, sie glaube, dass Giuliani davon ausgegangen sei und andere zu der Annahme verleitet habe, dass Wahlhelfer, weil sie schwarz seien, Demokraten sein müssten. „Er weiß nicht, für wen ich stimme“, sagte Moss.

„Er wollte, dass man unser Haus durchsucht und uns verhaftet. Er hat nicht gesagt, wer das tun soll, also hat die Welt auf ihn reagiert“, so Moss weiter. „Trump und seine Verbündeten, darunter Mr. Giuliani und seine Leute, haben die Fackel angezündet, und sie haben damit angefangen, und eine ganze Reihe von Medien hat ihre Lügen verbreitet.

Ex-Trump-Anwalt Giuliani hält an Vorwürfen fest: „Waren damit beschäftigt, Stimmen zu verändern“

Howell begann den Tag mit einer Ermahnung für Giuliani, weil er am Vortag beim Verlassen des Gerichtsgebäudes Bemerkungen gemacht hatte, die zwei Wahlhelfer des Bundesstaates Georgia frech verleumdet haben könnten. In einer Gerichtsakte am späten Montag baten die Anwälte von Freeman und Moss Howell einzuschreiten, nachdem Giuliani, der irgendwann aussagen will, vor Reportern außerhalb des Bundesgerichtsgebäudes die entkräfteten Behauptungen wiederholte, dass die Frauen den Prozess der Stimmenauszählung 2020 manipulierten.

„Alles, was ich über sie gesagt habe, ist wahr“, sagte Giuliani laut einem Bericht von ABC News, der von den Anwälten von Freeman und Moss zitiert wird. Er fügte hinzu: „Natürlich bedauere ich es nicht. . . . Ich habe die Wahrheit gesagt. Sie waren damit beschäftigt, Stimmen zu verändern.“

Howell schimpfte über Giuliani und sagte, seine Äußerungen könnten eine weitere Verleumdungsklage begründen und wies darauf hin, dass Sibley den Geschworenen in seiner Eröffnungsrede gesagt habe, die Kläger seien gute Menschen. Sibley hatte gesagt: „Es steht außer Frage, dass diese Kläger geschädigt wurden. Sie haben das, was ihnen passiert ist, nicht verdient“, wobei er bestritt, dass Giuliani die Schuld daran trage.

Sibley sagte Howell, er sei sich nicht sicher, ob die Äußerungen miteinander vereinbar seien, aber er sei nicht anwesend gewesen und könne nicht alle Äußerungen seines Mandanten außerhalb des Gerichts kontrollieren. Er deutete auch an, dass Giulianis Alter ein Thema sein könnte. Der Fall habe „einen Tribut von ihm gefordert“, sagte Sibley und fügte hinzu, dass Giuliani fast 80 Jahre alt sei.

Howell gab am Dienstagnachmittag dem Antrag der Anwälte von Freeman und Moss statt, Giuliani die Möglichkeit zu nehmen, zu seiner Verteidigung zu behaupten, er habe die Arbeiter nicht verleumdet, nachdem er ihnen in dem Fall Beweise vorenthalten hatte.

Die Anwälte von Freeman und Moss ließen auch zwei Zeugen auftreten, die die Untersuchung des Staatssekretärs von Georgia und die Ergebnisse beschrieben, die die Anschuldigungen gegen Freeman und Moss entkräfteten. Sie zeigten auch ein Video mit eidesstattlichen Erklärungen von Giuliani-Berater Bernie Kerik und den Anwältinnen Jenna Ellis und Christina Bobb, aus denen hervorging, dass Giuliani die Bemühungen des Trump-Rechtsteams zur Aufhebung der Wahlergebnisse für 2020 anführte, die eine Lawine von Fehlinformationen in den sozialen Medien auslösten, die teilweise auf den falschen Behauptungen aus Georgia beruhten.

Kerik räumte ein, dass ein strategischer Kommunikationsplan von Giuliani vom 27. Dezember 2020 die wichtigsten Betrugsvorwürfe in mehreren Swing States auflistete, darunter die Behauptung Nr. 1 in Georgia, das „Suitcase Gate“, um die Republikaner im Kongress unter Druck zu setzen und die Bestätigung der Wahlergebnisse zu verhindern.

Kerik gab zu, drei Wochen zuvor getwittert zu haben, dass Freeman Moss einen USB-Stick übergeben habe, um die Stimmenauszählung zu verfälschen. „Was kann sich auf diesem USB-Stick wohl befinden? Was ist so geheim, dass sie so tun müssen, als ob es sich um einen Drogendeal handelt? Oder ist das nur meine Einbildung?“

Moss und Freeman sagten, die Mutter habe ihrer Tochter ein Pfefferminzbonbon gegeben.

Die Anwälte der Kläger spielten ein Video ab, in dem Ellis wiederholt ihr Recht auf Selbstbezichtigung geltend machte, als ihr Fragen zu Aussagen gestellt wurden, die sie oder Giuliani darüber gemacht hatten, ob die Wahl 2020 gestohlen wurde. Ellis bekannte sich im Oktober schuldig, sich illegal verschworen zu haben, um Trumps Wahlniederlage 2020 in Georgia zu kippen, und gab zu, gegenüber Senatoren des Bundesstaates mehrere falsche Aussagen gemacht zu haben, darunter eine, in der sie ein Fehlverhalten von Wahlhelfern in der State Farm Arena behauptete.

Zu den Autoren Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Amy Gardner arbeitet seit 2005 bei der Post und berichtet derzeit im Democracy Team über Wahlen. Sie gehört zu dem Team, das für die Berichterstattung über den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit dem Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst 2022 ausgezeichnet wurde. Sie hat 1990 ihren Abschluss an der University of Pennsylvania gemacht und lebt mit ihrem Mann Bob in Arlington, Virginia. Sie haben zwei Söhne.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.