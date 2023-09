Pushbacks an Griechenlands Grenze: Behörden geben Warnschüsse auf Geflüchtete ab

Von: Erkan Pehlivan

Elf Menschen aus der Türkei wollten heute nach Griechenland flüchten. Bei dem Versuch sei auf sie geschossen worden – „von beiden Seiten“.

Athen - Auf dem Grenzfluss Evros ist es am Donnerstag (14. September) erneut zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Mit einem Schlauchboot wollten elf Frauen und Männer aus der Türkei nach Griechenland flüchten. Dabei wurde offenbar auf Schutzsuchenden geschossen – offenbar von beiden Seiten. Auf zwei Videos sieht man die verängstigten Menschen im Fluss, wie sie um Hilfe bitten.

„Freunde, ich weiß nicht, ob ihr uns hören könnt. Wir sind mitten im Evros. Eine Freundin ist ertrunken. Während wir versuchten, sie zu retten, ist noch jemand ertrunken. Sowohl griechische als auch türkische Soldaten schießen auf uns. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Beide Seiten schießen. Wir werden zu Opfern gemacht. Wir wurden am selben Tag dreimal zurückgeschickt. Hört uns jemand?“ Allerdings sollen beide Personen dennoch gerettet worden sein, schreiben andere Quellen.

Auf unsere Anfrage zu den Hintergründen der Geschehnisse auf beiden Videos hat das griechische Außenministerium bislang nicht geantwortet.

Proteste vor dem griechischen Parlament gegen Pushbacks. © George Panagakis/IMAGO

Bei Pushback in die Türkei drohen lange Haftstrafen

Das Video hatte zunächst die Exiljournalistin Meltem Oktay auf „X“ (vormals Twitter) veröffentlicht. Die Videos habe Ruken Varol gemacht, eine ehemalige Kollegin von Oktay. „Auch vorher wurde sie bei dem Versuch, nach Griechenland zu gelangen, zurückgedrängt und verhaftet. Sie war fast vier Jahre lang im Gefängnis. Wir waren zusammen im Gebze-Gefängnis inhaftiert“, schreibt Oktay und warnt: „Wenn Griechenland die elf Personen wieder zurückschickt, ist die Freiheit unserer Freunde in Gefahr.“

Pushback in die Türkei für bedeutet für Betroffene „zurück in die Hölle“

Diese sogenannten „Pushbacks“ in die Türkei bedeutet für die Betroffenen häufig viele Probleme. Sie werden von türkischen Soldaten verhaftet und ins Gefängnis geschickt. Die Betroffenen erwarten oftmals Gerichtsverfahren wegen Terrorismus und langjährige Haft. Bei ihnen handelt es sich mitunter um politische Gegner der AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es sind Kurden oder vermeintliche Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung, die Präsident Erdogan seit dem Putschversuch 2016 als Terrororganisation ansieht, weil sie hinter dem Umsturzversuch stecken sollen. Eine internationale Untersuchung der Geschehnisse vor über sieben Jahren hatte der mächtige Mann aus Ankara bislang stets abgelehnt.

Pushback – was ist das? Pushbacks sind staatliche Maßnahmen, bei denen flüchtende und migrierende Menschen – meist unmittelbar nach Grenzübertritt – zurückgeschoben werden, ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder deren Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Pushbacks verstoßen u.a. gegen das Verbot der Kollektivausweisung, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist.

Die Exiljournalistin Oktay geht im Gespräch mit unserer Redaktion offenbar davon aus, dass auch weiterhin viele Menschen das Land wegen politischer Verfolgung verlassen werden. „Jeder, der sich dem Erdogan-Regime in der Türkei widersetzt, wird untersucht, inhaftiert oder verhaftet. Leider wird diesen Menschen nicht die Möglichkeit gegeben, ihr Leben in der Türkei in Freiheit und Würde fortzusetzen“.

Nach der Flucht „Grausamkeiten des griechischen Staates“ zu erwarten

Auch bei der Flucht haben die Menschen mit massiven Repressionen zu kämpfen, erzählt Oktay. „Menschen, die nach Griechenland flüchten wollen, sind diesmal der Grausamkeit des griechischen Staates ausgesetzt. Es gibt keine Lebenssicherheit an den Grenzen.“ Heute wurden elf Menschen zum Tode freigegeben, sagt uns die Journalistin, die in ihrem europäischen Exil für Meday Haber die Zeitung Yeni Özgür Politika schreibt.

Viele, die in dem Land einen Asylantrag stellen wollten, wurden Opfer der brutalen Pushback-Maßnahmen. Fr.de von IPPEN.MEDIA hatte mehrfach Beispiele gezeigt, in denen die gefürchteten illegalen Rückführung an kriminelle Gruppen ausgelagert wurden. Griechische Grenzschützer übergeben dann die Betroffenen maskierten Männern, die sie dann über den Grenzfluss zurückbringen. Zuvor werden die Schutzsuchenden allerdings ausgeraubt und oft auch zusammengeschlagen.

Nach noch unbestätigten Meldungen sollen neun der elf Personen inzwischen auf griechischem Boden sein. Drei von Ihnen sollen zudem schon von griechischen Grenzbeamten registriert worden sein.