Pussy Riot im Kampf gegen den Kreml

Pussy Riot im Volksbühne Theater in Berlin (Symbolbild). © Sean Smuda/Imago

Die Band Pussy Riot singt in den USA gegen den Ukraine-Krieg und positioniert sich gegen das „faschistische“ Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Mehr als ein Jahr, nachdem die Mitglieder der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot, Maria Alyokhina und Lucy Shtein, als Lebensmittelkuriere verkleidet aus Moskau und damit aus Russland geflohen sind, tourt die feministische Punk-Protestband mit einer neuen Antikriegshymne durch die USA. Im Song schimpfen sie wütend auf die Kreml-Propagandisten, denen sie vorwerfen, die russische Bevölkerung zu vergiften.

Die Gruppe nimmt Anleihen bei Tschaikowskis Schwanensee - Musik, die in den Köpfen der Russen als Synonym für finstere offizielle Zensur gilt - für ihr Lied über das Gift des staatlichen Fernsehens in einem Land, in dem, so der Text, „das Glück des Mutterlandes wertvoller ist als das Leben“.

Erfundene Anklagen und Haft für Pussy Riot in Russland

Alyokhina wurde 2012 zusammen mit zwei anderen Pussy Riot-Mitgliedern für fast zwei Jahre wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“ inhaftiert, nachdem sie in jenem Jahr in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale einen Punk-Auftritt absolviert hatten. Im Januar 2021 wurde sie erneut verhaftet, weil sie Proteste gegen die Inhaftierung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny organisiert hatte.

Monatelang sah sich Aljochina mit einer Reihe erfundener Anklagen konfrontiert, wie z. B. Verbreitung von „Nazi-Propaganda“ oder „Aufstachelung zum Hass“. Sie wurde immer wieder in Gewahrsam genommen - oft wurde sie erneut verhaftet, wenn sie das Gefängnistor verließ - oder zu Hausarrest verurteilt, wobei die Moskauer Wohnung, die sie mit ihrer Freundin Shtein teilte, ständig von einem Polizeiauto überwacht wurde.

Bei einer sorgfältig geplanten Flucht im Frühjahr 2022 verließ Shtein die gemeinsame Wohnung, verkleidet als grüner Lebensmittelkurier, und floh über Belarus aus Russland. Wochen später verließ Alyokhina Russland in derselben Verkleidung.

Pussy Riot gegen das „faschistische“ Regime von Wladimir Putin

„Es gab keine beängstigenden Momente“, sagte Aljochina in einem Telefoninterview nach einem der Auftritte der Gruppe. Sie wurde 2014 in Sotschi zusammen mit anderen Mitgliedern der Gruppe von Kosakenmilizen verprügelt und ist so oft verhaftet worden, dass sie gelernt hat, ihre Angst zu zügeln - eine Eigenschaft, die sie scherzhaft als „Deformation“ bezeichnet.

Auf ihrer ersten Nordamerika-Tournee seit der Flucht protestieren Pussy Riot vor einem US-Publikum, das in der Frage der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Invasion zunehmend gespalten zu sein scheint, gegen die Schrecken des „faschistischen“ Regimes von Präsident Wladimir Putin.

Pussy Riots „Schwanensee“ erzählt eine Geschichte über die bedrohlichen sozialen Themen, die sich in Russland vor dem Hintergrund des Krieges entfalten - die erschreckenden Opferzahlen, die Forderungen russischer Politiker, dass Frauen zu Hause bleiben und viele Kinder zur Welt bringen sollen, die Inhaftierung von Kriegsgegnern und die zunehmende Militarisierung der Bildung.

Die Texte lauten:

Der Wert des Lebens wird überschätzt

Frauen sollten mehr gebären

Schont die Soldaten nicht

Unsere Frauen werden mehr Kinder gebären

Sie betrachten uns hier nicht als Menschen.

Im Video zu dem Lied läuft die Gruppe in jungfräulichen weißen Baumwollkleidern barfuß auf einem landwirtschaftlichen Feld vor einem Holzhäuschen. Drinnen spielt ein kleiner Junge vor einem Fernseher mit Spielzeugsoldaten und findet plötzlich seine Hände blutverschmiert.

Der Krieg ist ein Fest, alles ist gut.

Schwanensee als Symbol für Zensur in Russland

Pussy Riot hat für das Video mit Künstlern zusammengearbeitet, die sich noch in Russland aufhalten, darunter Alisa Gorshenina aus Nizhny Tagil, einer Stadt im Ural, die mit Textilien und anderen Medien arbeitet.

„Wir verwenden das Schwanensee-Thema, weil dieses Thema während der Sowjetunion zur Zensur von Nachrichten verwendet wurde“, so Aljochina.

Es wurde im staatlichen Fernsehen gespielt, als sowjetische Führer starben und während des Putsches gegen den sowjetischen Führer Michail Gorbatschow 1991. Das neue Lied wurde von Aljochina, Shtein, Olga Borisova und Diana Burkot geschrieben.

„Das ganze Lied ist unser Protest gegen die russische Propaganda“, sagte Aljochina. „Seit dem Beginn der umfassenden Invasion haben sie begonnen, den Kindern eine Gehirnwäsche mit neuen patriotischen Lektionen zu verpassen, die sie geschaffen haben. Sie haben die Kinder gezwungen, die so genannte neue Geschichte Russlands zu lernen“.

Pussy Riot auf Tournee unter dem Motto „Riot Days“

Pussy Riot agiert als kreatives Aktivistenkollektiv mit wechselnder Beteiligung an Auftritten und Aktionen. Sie veranstalten Proteste, treten in verschiedenen Gruppierungen auf, organisieren Ausstellungen, halten Reden, schreiben Bücher und veröffentlichen politische Lieder.

Aljochinas Memoiren aus dem Jahr 2017, „Riot Days“, erzählen von ihrem Aktivismus und ihrer Zeit im Gefängnis sowie von ihrem Beharren auf ihrer Würde - sie widersetzte sich Gefängniswärtern, die ihr befahlen, sich zu entkleiden. Sie schreibt gerade an einem neuen Buch, das nächstes Jahr erscheinen soll.

Die Tournee der Gruppe mit dem Titel Riot Days ist eine Mischung aus Musik, Performance und Protest, die dem Publikum zeigen soll, „wer Wladimir Putin ist und was er tun wird. Das Hauptziel dieses Regimes ist es, den toten Körper der Sowjetunion mit Panzern, Raketen, der Armee und allem, was sie haben, wieder aufzubauen“, sagte Aljochina.

Pussy Riot trat am Samstag (2. Dezember) in Washington auf und wird diese Woche in anderen Städten an der Ostküste auftreten.

Unterdrückung der freien Meinung in Russland als Inspiration

Angeregt wurden sie zum Schreiben von Schwanensee durch einen Vorfall an der Schule Nr. 22 in Jekaterinburg im September 2022, als die Lehrer die Kinder aufforderten, Unterstützungsbriefe an russische Soldaten zu schreiben, die in der Ukraine kämpfen.

Ein Fünftklässler namens Timofei schrieb einen Brief, in dem er den Empfänger anflehte, niemanden zu töten, wie der lokale Medienkanal It‘s My City berichtet. Er wurde von seinem Lehrer dafür gerügt, dass er die falsche Botschaft vermittelt hatte.

Ein weiterer Vorfall, der das Lied inspirierte, betraf die 12-jährige Masha Moskalyova, die von ihrer Schule bei der Polizei angezeigt und in einem Waisenhaus untergebracht wurde, nachdem sie ein Antikriegsbild gemalt hatte, das gegen den Krieg protestierte.

Ihr alleinerziehender Vater, Alexei Moskalyov, wurde wegen Online-Kommentaren über den Krieg zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Tochter lebt jetzt bei ihrer Mutter, von der sie sich entfremdet hatte.

„A Punk Prayer“ als prophetische Warnung vor Russland

Das Protestlied von Pussy Riot aus dem Jahr 2012, „A Punk Prayer“, stieß bei den Russen auf wenig Gegenliebe. 42 Prozent von ihnen sahen darin einen Angriff auf die russisch-orthodoxe Kirche. Eine Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada Center ergab damals, dass nur 6 Prozent der Russen mit der Gruppe sympathisierten.

Das Lied beschwor die vergoldete Korruption der Kirche in giftiger Symbiose mit Putin, dem „obersten Heiligen des KGB“, der herabsteigt, um die Freiheit zu ersticken, LGBTQ+ Menschen in Ketten zu legen und „Punks in Gefängniswagen“ zu schicken.

Elf Jahre später, während der Kreml eine regressive „traditionelle“ orthodoxe Agenda vorantreibt, die „internationale LGBT-Bewegung“ als „extremistisch“ verbietet, die Abtreibung einschränkt, Transgender-Personen die Transition verbietet und Krieg gegen die Ukraine führt, scheint der Protest in der Kathedrale nun eine prophetische Warnung zu sein.

Dennoch bleibt die öffentliche Unterstützung für den Ukraine-Krieg dank der staatlichen Propaganda hoch.

Für Pussy Riot gibt es keinen Weg zurück nach Russland – vorerst

Aljoschina saß am 24. Februar 2022 allein in einer Gefängniszelle, als sie im Radio hörte, dass Russland in die Ukraine einmarschiert war.

„Es ist sinnlos zu schreien, wenn man allein ist, aber ich wollte schreien“, sagte sie. „Aber statt zu schreien, habe ich einfach angefangen zu schreiben. Ich wollte einfach alles aufschreiben, was ich fühlte.“

Sie arbeitet fieberhaft daran, ihre Protestaktion außerhalb Russlands fortzusetzen und fühlt sich von ihrem Land losgerissen, obwohl es keinen Weg zurück gibt, solange Putin an der Macht bleibt.

„Ich kann mir ein Leben ohne Russland nicht vorstellen“, sagt sie. „Deshalb bin ich jetzt auf der Straße, und ich betrachte meinen Weg nicht als endgültige Flucht, denn ich kann ohne dieses Land einfach nicht leben.“

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.