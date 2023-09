Putin und Berg-Karabach: In Eurasiens „großem Spiel“ überdenken die Spieler ihre Einsätze

Aus „Foreign Policy“

Russlands Krieg in der Ukraine hat Moskau auch anderswo verunsichert. In Zentralasien finden beispiellose diplomatische Entwicklungen statt. Eine Analyse von „Foreign Policy“.

Moskau – Während Russland seinen langwierigen Krieg in der Ukraine fortsetzt und China Taiwan ins Visier nimmt, nehmen andere Spannungen in den Räumen zwischen den beiden Großmächten zu. Der Südkaukasus und Zentralasien sind Zeugen besorgniserregender Sicherheitsrisiken sowie beispielloser diplomatischer Entwicklungen, zuletzt in dem seit langem umstrittenen Gebiet Berg-Karabach.

Kaukasus: Monatelange Blockade einer wichtigen Versorgungsroute für Berg-Karabach

Im Kaukasus ist die monatelange Blockade einer wichtigen Versorgungsroute für das isolierte Berg-Karabach durch Aserbaidschan eine Quelle für weitere Zusammenstöße zwischen zwei erbittert verfeindeten Nationen. Die aserbaidschanischen Streitkräfte starteten am 19. September eine, wie Baku es nennt, „Anti-Terror-Operation“ in der Region.

In der Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion führten Aserbaidschan und Armenien von 1988 bis 1994 einen Krieg um das Gebiet, der mit einem armenischen Sieg und der Gründung einer abtrünnigen Republik in Berg-Karabach endete, die von fast niemandem außer Eriwan anerkannt wird. Aserbaidschan revanchierte sich im November 2020, als es in einem kurzen Konflikt einige Gebiete in und um Berg-Karabach zurückerobern konnte, die es zuvor verloren hatte. Seitdem konnten sich die beiden Länder nicht mehr über die Umsetzung des von Russland vermittelten Abkommens einigen, das auf den Konflikt folgte.

Aserbaidschan will seinen militärischen Sieg im Jahr 2020 in erster Linie dazu nutzen, die wirtschaftliche Entwicklung und die Anbindung der Region zu fördern, insbesondere durch die Sicherung des Straßen- und Schienenzugangs zu seiner Exklave Nachitschewan und darüber hinaus zur Türkei. Dies erfordert die Durchquerung armenischen Territoriums, und die Verhandlungen zwischen Baku und Eriwan über diese und damit zusammenhängende politische Fragen, wie etwa Sicherheitsgarantien für diesen Zugang, haben ein Auf und Ab erlebt, ohne dass eine konkrete Lösung gefunden wurde. Selbst als am 18. September einige humanitäre Hilfsgüter nach Berg-Karabach gelangen durften, handelte es sich dabei um eine begrenzte Maßnahme, die noch nicht zur Lösung der zugrunde liegenden Krise beigetragen hat.

Russland will Status als dominierende Regionalmacht wahren - und nicht Frieden garantieren

Erschwerend kommt die Position Russlands hinzu, dessen Interesse im Berg-Karabach-Konflikt darin besteht, seine Rolle als dominierende Regionalmacht zu wahren und nicht unbedingt den Frieden zu garantieren. Dies erklärt, warum trotz der Entsendung von 2.000 russischen Friedenstruppen nach Berg-Karabach im Anschluss an den Krieg von 2020 der Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan weiterhin verletzt wird.

Armenien, ein langjähriger Verbündeter und Mitglied der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), ist zunehmend frustriert über die Haltung Moskaus und hat sich kürzlich von der Ausrichtung von OVKS-Übungen zurückgezogen, um stattdessen vom 11. bis 20. September gemeinsame Militärübungen mit den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Armeniens Schritte signalisieren nicht unbedingt eine breitere Abkehr von Russland, da die wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und politischen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern einfach zu tief verwurzelt sind. Es zeigt jedoch, dass die Position Moskaus in der Region schwächer geworden ist. Russlands Krieg in der Ukraine hat nicht nur den Großteil der russischen Streitkräfte auf diesem Schauplatz konzentriert, sondern auch die diplomatische Position Moskaus in Frage gestellt, das den Status quo in Karabach zu seinen eigenen Bedingungen aufrechterhalten will.

Hoffnungsvolle geopolitische Veränderungen aus US-amerikanischer Sicht

In der Zwischenzeit sind Akteure wie die Türkei, die Aserbaidschan bevorzugt, und der Iran, der Armenien bevorzugt, bei der Gestaltung der regionalen Dynamik aktiver geworden, während die Vereinigten Staaten eine Gelegenheit witterten, Armeniens Enttäuschung über Russland in eine verstärkte (wenn auch begrenzte) Form des sicherheitspolitischen Engagements umzumünzen.

Aus amerikanischer Sicht gibt es in Zentralasien eine Reihe hoffnungsvoller geopolitischer Veränderungen. Am 19. und 20. September wird US-Präsident Joe Biden am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York an einem Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter mit den fünf Präsidenten der zentralasiatischen Länder Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Tadschikistan teilnehmen. Das Format dieses Treffens, die C5+1, gibt es zwar schon seit 2015, aber es ist das erste Mal, dass es unter Beteiligung des US-Präsidenten stattfindet.

Der wirtschaftliche Wettbewerb in Zentralasien hat an Dynamik gewonnen. China hat sich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Akteur in Zentralasien entwickelt, das aufgrund der Energie- und Bodenschätze der Region und der geografischen Nähe zu China ein wichtiger Schwerpunkt seiner Gürtel- und Straßeninitiative ist. Peking ist zum größten Handels- und Investitionspartner der Region geworden und hat den Bau umfangreicher Erdöl- und Erdgaspipelines sowie von Straßen- und Schieneninfrastrukturen in ganz Zentralasien vorangetrieben.

Russlands Ukraine-Invasion wird von Partnern in Zentralasien nur lauwarm aufgenommen

Chinas zunehmende wirtschaftliche Durchdringung Zentralasiens hat auch zu wachsenden politischen und sicherheitspolitischen Verflechtungen geführt, einschließlich seines eigenen C+C5-Engagements und des Baus von Militäreinrichtungen in Tadschikistan. Pekings Auftreten wurde bisher sorgfältig mit Moskau abgestimmt, da sich China der Position Russlands als wichtigste externe Macht in der Region bewusst ist.

Die beiden Länder haben eine Art Arbeitsteilung eingeführt, bei der Moskau der dominierende Sicherheitsakteur bleibt (wie die von Russland geführte OVKS-Intervention in Kasachstan im Januar 2022 zeigt), während Peking weiterhin wirtschaftliche Verbindungen nach Zentralasien aufbauen kann. China hat wesentlich dazu beigetragen, dass Russland sich wirtschaftlich über Wasser halten und seinen Krieg in der Ukraine fortsetzen konnte, während Moskau im Falle einer chinesischen Intervention (militärisch oder anderweitig) in Taiwan möglicherweise dasselbe für Peking tun könnte.

Kühle Reaktion der zentralasiatischen Staaten auf russische Kriegsbemühungen

Doch Moskaus Position ist in den letzten Monaten unter Druck geraten, da Russlands Krieg in der Ukraine von einigen seiner traditionellen Partner in Zentralasien nur lauwarm aufgenommen wurde. Keiner der zentralasiatischen Staaten (auch nicht die des Kaukasus) hat Russland bei seinen Kriegsanstrengungen unterstützt, während einige regionale Führer die Bedeutung der Wahrung der territorialen Integrität hervorgehoben haben.

Dies sollte jedoch auch nicht als Zeichen einer größeren strategischen Abkehr von Russland gewertet werden. Viele dieser Staaten verfolgen mit einer solchen Position ihre eigenen politischen Interessen und haben sich insbesondere nicht den Bemühungen des Westens um eine Isolierung Moskaus angeschlossen, sondern ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland beibehalten oder ausgebaut, wobei sie in einigen Fällen von der größeren Not Moskaus aufgrund der westlichen Sanktionen profitierten.

Kasachstan, Usbekistan und zunehmend auch Armenien sind offen für eine „multivektorale“ Außenpolitik

Dennoch haben die zentralasiatischen Staaten, genau wie ihre Nachbarn jenseits des Kaspischen Meeres, eine größere Bereitschaft gezeigt, ihre außenpolitischen Beziehungen zu diversifizieren, um die beträchtliche geopolitische Dynamik zu bewältigen, die sich sowohl innerhalb der Region als auch außerhalb an den entgegengesetzten Enden Eurasiens abspielt. Kasachstan, Usbekistan und zunehmend auch Armenien sind offen für eine „multivektorale“ Außenpolitik.

Daraus ergeben sich Chancen, die die Vereinigten Staaten eindeutig zu nutzen versuchen, aber es werden auch die Risiken eines sich verschärfenden und schneller werdenden Wettbewerbs deutlich. Angesichts der Verbindungen Russlands zu beiden Schauplätzen und der zunehmenden Verflechtungen zwischen den kaspischen Staaten selbst kann die Instabilität im Kaukasus schnell auf Zentralasien übergreifen und vice versa. Solche potenziellen Sicherheitsrisiken müssen in Washingtons Engagementstrategie in der kaspischen Region sorgfältig abgewogen werden, da sich die Auseinandersetzung mit Moskau und Peking auf den gesamten eurasischen Superkontinent ausweitet.

Zum Autor Eugene Chausovsky ist ein leitender Analyst des Newlines Institute. Zuvor war Chausovsky mehr als 10 Jahre lang als leitender Eurasien-Analyst bei der geopolitischen Analysefirma Stratfor tätig. Seine Arbeit konzentriert sich auf politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen in Bezug auf Russland, Eurasien und den Nahen Osten.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor, er wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt. Dieser Artikel war zuerst am 19. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

