Putins Ex-Leibwächter stirbt im Gefängnis – kurz vor Entlassung und unter mysteriösen Umständen

Von: Marcus Giebel

Mit Gennadi Lopirew stirbt ein weiterer einstiger Vertrauter von Wladimir Putin unter mysteriösen Umständen. Die Symptome erinnern an Alexej Nawalny.

Rjasan – Ein weiterer Todesfall aus dem Umkreis von Wladimir Putin gibt Rätsel auf. Wie mehrere Medien, darunter Daily Mail aus Großbritannien und Newsweek aus den USA, berichten, starb mit Gennadi Lopirew ein ehemaliger Generalleutnant und Kreml-Leibwächter. Er saß seit 2017 hinter Gittern, wurde 69 Jahre alt und hatte offenbar keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen, ehe er in dieser Woche – beim genauen Datum widersprechen sich die Berichte – über Atembeschwerden klagte und trotz der Einlieferung in ein Krankenhaus nicht mehr gerettet werden konnte.

Ex-Leibwächter von Putin tot: Seit 2017 wegen Bestechungsvorwürfen im Gefängnis

Anscheinend soll bei ihm eine zuvor nicht diagnostizierte Leukämie-Erkrankung festgestellt worden sein. Zitiert wird Viktor Boborykin von der Öffentlichen Überwachungskommission, demzufolge Lopirew keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Der Verstorbene verbrachte seine letzten Lebensjahre in einer Strafkolonie nahe der Stadt Rjasan, die rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau liegt.

Wegen Vorwürfen der Bestechlichkeit und des illegalen Besitzes von Munition, die er stets bestritt, war Lopirew von einem Militärgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings soll er bereits ein Gesuch vorbereitet haben, um den Rest der Strafe auf Bewährung verbringen zu können.

Seine letzten Momente in Freiheit: Gennadi Lopirew wird Ende 2016 wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt. (Archivbild) © IMAGO / ITAR-TASS

Symptome wie bei Nawalny: Ex-FSB-Mann Lopirew stirbt nach wenigen Stunden auf der Intensivstation

Der in der Regel gut informierte russische Telegram-Kanal VChK-OGPU eines Investigativ-Teams schrieb, bei Lopirew seien während seiner Haftzeit lediglich Herzrhythmusstörungen festgestellt worden. Er sei täglich 15 Kilometer spazieren gegangen und hätte regelmäßig Gymnastik gemacht. Die urplötzlich aufgekommenen Symptome Atembeschwerden und Heiserkeit seien dieselben, die auch Kreml-Kritiker Alexej Nawalny beschrieben habe, als versucht worden sei, ihn zu vergiften.

Im ersten Krankenhaus im nahegelegenen Skopin seien die Ärzte nicht in der Lage gewesen, eine Diagnose zu stellen. Daraufhin sei er ins Regional-Krankenhaus von Rjasan gebracht worden, wo völlig überraschend Leukämie festgestellt worden sei. Noch am Abend sei Lopirew auf die Intensivstation verlegt worden, wo er starb. „Es ist merkwürdig, dass eine so schwere Krankheit nicht früher erkannt wurde und der Patient so schnell starb“, heißt es. Zudem hätten EKG und CT-Untersuchung keine Auffälligkeiten zutage gefördert.

Der in den USA lebende ukrainische Blogger und ehemalige Journalist Viktor Kowalenko schrieb auf Twitter über Lopirew, dieser sei in den 13 Jahren vor seiner Inhaftierung der Verantwortliche im russischen Geheimdienst FSB für die Nordkaukasus-Region gewesen. Zugleich verwies er auf die Vorfälle rund um die Olympischen Winterspiele von Sotschi im Jahr 2014, „als FSB-Agenten dabei erwischt wurden, wie sie in Testbehälter russischer Athleten pinkelten und die Laborangestellten bedrohten, damit sie die Dopingtests fälschten“.

Lopirew und Putin: Verstorbener Ex-Leibwächter beaufsichtigte Bau vom Palast nahe Sotschi

In anderen Medien kommt angesichts von Lopirews Tod eine andere Episode aus seinem Leben zur Sprache. So war er als einstiger Leiter des Sicherheitsdienstes im Kaukasus beim Föderalen Dienst für Bewachung der Russischen Föderation (FSO) für die Sicherheit von Putin und dessen Regierungsmitgliedern verantwortlich. Damit auch für die Sicherheit staatlicher Einrichtungen im Süden von Russland.

In diesem Zusammenhang beaufsichtigte Lopirew auch den Bau eines Palastes in der Nähe von Sotschi – eben jenes Bauwerk schrieb das Team um den ebenfalls inhaftierten Nawalny nach einer aufwendigen Recherche Putin zu. Das Bauwerk am Schwarzen Meer, um das sich die Doku „Ein Palast für Putin“ dreht, soll einen 16-stöckigen unterirdischen Komplex beinhalten, in dem sich ein Atomschutzbunker, aber auch eine Loggia und ein riesiger Weinkeller befinden. Die Kosten für das gesamte Grundstück, das fast 40 Mal so groß sein soll wie das Fürstentum Monaco, belaufen sich laut Schätzungen auf 1,3 Milliarden Euro.

Blick nach oben: Ob Wladimir Putin in solchen Momenten auch einen Gedanken an die vielen ums Leben gekommenen Ex-Weggefährten denkt? © IMAGO / ITAR-TASS

In dieser Woche verbreitete sich auch die Meldung des Tods von Gennadi Schidko, einem Generaloberst und früheren stellvertretenden russischen Verteidigungsminister. Er wurde 57 Jahre alt, hatte von Ende Mai 2022 an für einige Monate die Leitung der russischen Verbände im Ukraine-Krieg inne. Schidko starb offiziell nach langer Krankheit, dem für seine unabhängigen Berichte bekannten russischen Journalisten Dimitri Kolesew zufolge handelte es sich um Krebs. (mg)