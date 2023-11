Putin hat wohl fünf Gefolgsleute weniger – Partisanen melden Tötung

Von: Franziska Schwarz

Partisanen haben laut einem Bericht fünf Menschen aus Putins Führungsriege getötet (Symbol-Montage). © Valeriy Sharifulin/AFP/NurPhoto/Imago/Montage: IPPEN.MEDIA

In der ukrainischen Gegenoffensive spielen auch Partisanen eine Rolle. Jetzt melden sie erneut einen Schlag gegen Russlands Führungsriege.

Moskau – Fünf weitere hochrangige Beamte aus dem Zirkel von Kremlchef Wladimir Putin sind angeblich tot. Das berichtete das „Nationale Widerstandszentrum der Ukraine“ (NRC) laut Newsweek auf Telegram. Die geheimen Einheiten der Ukraine machen Russland das Leben schwer; die Partisanen gelten als verlängerter Arm der ukrainischen Armee.

Der Vorfall soll sich am Dienstag (28. November) im russisch kontrollierten Teil der Region Cherson zugetragen haben. Laut NRC griffen die Partisanen ein Gebäude an, in dem russisches Personal eine Versammlung abhielt – „dank Informationen des Untergrunds und besorgter Anwohner“, wie Newsweek aus dem Telegram-Eintrag übersetzte.

Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Gestützt wurden sie aber durch eine ähnlich lautende Mitteilung des russischsprachigen Telegram-Kanals Astra, wie Newsweek berichtete. Vier russische Polizisten sollen demnach bei dem Angriff auf das zweistöckige Gebäude getötet und 17 weitere Mitarbeiter verletzt worden sein. Unter den Getöteten war demnach auch der Leiter der örtlichen Polizeibehörde.

Auch Partisanen fügen Russland im Ukraine-Krieg Verluste zu

Es wäre nicht der erste Angriff dieser Art. Ukrainische Partisanen haben seit Beginn der Kriegsgefechte zwischen Russland und der Ukraine bereits die Lieferung von Munition und Treibstoff für das russische Militär sabotiert. Außerdem sprengten sie wohl Anfang dieser Woche im Bezirk Melitopol ein Auto mit tschetschenischen Soldaten, die im Auftrag Russlands kämpften.

In dem russisch besetzten Teil des Gebietes Cherson sind immer wieder ukrainische Partisanen aktiv. Ein Funktionär der Kremlpartei „Geeintes Russland“ ist vergangenen Monat laut der Nachrichtenagentur dpa durch eine Autobombe in der Stadt Nowa Kachowka getötet worden. Und bei einem Giftanschlag durch ukrainische Partisanen sollen im gleichen Zeitraum 26 russische Soldaten getötet worden sein.

Die Partisanen sind also offensichtlich einer der Gründe, warum es eine „angespannte“ Lage an Front in Cherson gibt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, dass ein Waffenstillstand erst erreicht werden kann, wenn das gesamte Gebiet wieder unter die Kontrolle Kiews gelangt. (frs)