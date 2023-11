Putin-Doppelgänger wegen Krankheit? Russland äußert sich zu Gerüchten

Von: Erkan Pehlivan

Immer wieder gibt es Gerüchte um Doppelgänger von Wladimir Putin. Der Kreml bestreitet dies jedoch – wie auch einen angeblichen Herzanfall.

Moskau – Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich öffentlich über Spekulationen um angebliche Doppelgänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig gemacht. „Jetzt rätseln Experten, ob es drei oder vier sind und wen wir da jeden Tag sehen“, sagte Peskow am Samstag (4. November) vor Jugendlichen in Moskau mit Blick auf Diskussionen in sozialen Netzwerken. „Putin - haben wir einen“, sagte Peskow auf dem Forum „Rossija“.

Putin soll laut ukrainischem Geheimdienstchef mehrere Doppelgänger haben

Peskow hatte zuletzt immer wieder Berichte zurückgewiesen, nach denen Putin Doppelgänger benutze oder krank sei. So hatte etwa der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, mehrfach behauptet, Putin sei sterbenskrank. Der „Diktator“ habe nicht weniger als drei Doppelgänger, die durch plastische Chirurgie dem äußeren Erscheinungsbild Putins angepasst worden seien.

Putin hatte selbst einmal gesagt, dass ihm aus Sicherheitsgründen in der Vergangenheit die Nutzung eines Doppelgängers bei offiziellen Terminen ans Herz gelegt worden sei. „Die Idee kam auf, aber ich habe auf Doppelgänger verzichtet“, sagte er.

Kreml dementiert Herzanfall von Putin

Über die Gesundheit des 71-Jährigen, der seit fast 25 Jahren an der Macht ist – überwiegend als Präsident, zeitweilig aber auch als Regierungschef –, wird immer wieder spekuliert. Putin selbst betont gern, dass er sich sportlich fit halte. Zuletzt hatte der Kreml dazu Internetberichte über einen angeblichen Herzanfall von Putin offiziell dementiert. „Bei ihm ist alles in Ordnung. Das ist wie üblich eine Ente“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge.

Immer wieder gibt es Gerüchte um den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Pution. © IMAGO/Mikhail Metzel

Zuvor hatte ein viel gelesener russischer Telegram-Blog behauptet, Putin habe am vergangenen Wochenende einen Herzanfall erlitten und sei von Ärzten reanimiert worden. Die Glaubwürdigkeit des Berichts ist niedrig, trotzdem sah sich der Kreml zu dem Dementi genötigt. Peskow sprach von falschen westlichen Medienberichten.

Russland wählt 2024 einen neuen Präsidenten

Wie gesund Putin ist, ist in Russland allerdings ein Thema vor der anstehenden Präsidentenwahl 2024. Deren Datum steht noch nicht genau fest. Auch hat Putin seine Kandidatur noch nicht angekündigt. Doch es wird allgemein damit gerechnet, dass er sich wiederwählen lassen wird. Der Termin für die Wahlen sei noch nicht festgelegt, sagte Peskow. „Aber sie rücken näher und werden auf jeden Fall stattfinden.“ (erpe/dpa)