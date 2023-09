Im Panzerzug zu Putin nach Russland: Bringt Kim alte Waffen für den Ukraine-Krieg mit?

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un steigt am Bahnhof von Pjöngjang in einen Zug, um nach Russland zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu fahren. © UPI Photo/Imago

Putin wird Bittsteller: Beim Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un muss Russland unbedingt alte Sowjet-Waffen heraushandeln. Die USA sind besorgt.

Seoul – Die Waffengeschäfte stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ist zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin nach Russland gereist. Dessen Regierung hat die Vorräte im Ukraine-Krieg aufgebraucht. Jetzt sollen die Waffenkammern wieder aufgefüllt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte vorab einem russischen Reporter, dass man einen „umfassenden“ Besuch mit Gesprächen zwischen den Delegationen und einem „offiziellen Abendessen“ erwarte.

Mitten im Ukraine-Krieg: Treffen von Putin und Kim in Wladiwostok besorgt die USA

Das Treffen von Kim Jong Un und Wladimir Putin in Wladiwostok dürfte die Besorgnis in Washington und gleichgesinnten Hauptstädten über eine verstärkte militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang zu einem kritischen Zeitpunkt in Russlands Krieg in der Ukraine schüren. US-amerikanische und südkoreanische Beamte haben auch davor gewarnt, dass Nordkorea möglicherweise kritische Technologien aus Russland beziehen könnte, um Pjöngjangs nukleare und waffentechnische Ambitionen zu fördern.

Bei ihren Bemühungen, den Einfluss der USA in der Region zurückzudrängen, gleichen sich die Interessen der beiden Führer zunehmend an.



Munition und alte Waffen aus Sowjetunion – das braucht Putin von Kim für den Ukraine-Krieg

Kim wird wahrscheinlich Nahrungsmittelhilfe und Waffentechnologie als Gegenleistung für die Belieferung Russlands mit Munition sowjetischer Bauart verlangen, so US-amerikanische und südkoreanische Beamte und Sicherheitsexperten. Pjöngjang dürfte auch daran interessiert sein, die Zahl der nordkoreanischen Arbeiter, die in Russland arbeiten, zu erhöhen, um trotz des UN-Verbots dringend benötigte Devisen zu verdienen.



Beamte des Weißen Hauses haben Nordkorea in den letzten Wochen nachdrücklich aufgefordert, seine Waffenverhandlungen mit Moskau einzustellen und sich an die öffentlich gemachten Zusagen zu halten, keine Waffen an Russland zu liefern oder zu verkaufen. Der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte, dass die US-Regierung die Verletzung der Sanktionen genau beobachten werde. „Wir glauben nicht, dass es sich um einen gesellschaftlichen Besuch handelt“, sagte Miller vor Reportern.

„Wir fordern die Demokratische Volksrepublik Korea auf, sich an die öffentlichen Zusagen Pjöngjangs zu halten, keine Waffen an Russland zu liefern oder zu verkaufen“, sagte Adrienne Watson, eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, und benutzte dabei ein offizielles Akronym für Nordkorea.



Treffen mit Putin: Nordkoreas Machthaber tuckert im Zug nach Wladiwostok

Laut südkoreanischen Medienberichten verließ Kim Pjöngjang am Montag in seinem für seine Langsamkeit bekannten gepanzerten Zug und unternahm damit seine erste bekannte Auslandsreise, seit er Anfang 2020 eine strikte Grenzabriegelung verhängt hat. Obwohl Pjöngjang und Wladiwostok nur 425 Meilen Luftlinie voneinander entfernt sind, wird Kim für die Reise voraussichtlich etwa 20 Stunden benötigen.

In dieser Woche findet in Wladiwostok das jährliche Ostwirtschaftsforum statt, an dem Putin nach Angaben der russischen Regierung am Dienstag teilnehmen wird. Kims Besuch ist ein Zeichen dafür, dass sich die beiden Länder auf eine Ausweitung des Waffenhandels zwischen Moskau und Pjöngjang geeinigt haben, sagte Sergej Markow, ein mit dem Kreml verbundener politischer Analyst.

Washington und seine westlichen Verbündeten unterstützen die Ukraine im Krieg mit Waffen und finanzieller Hilfe sowie mit Sanktionen gegen Moskau. Unterdessen verstärkt Präsident Joe Biden angesichts der nordkoreanischen Drohungen die Beziehungen zu Tokio und Seoul. Und Washington ist nicht bereit, die von Kim geforderten Sanktionserleichterungen zu gewähren.

Gegenoffensive im Angriffskrieg: Russlands Armee geht die Munition aus

Russland braucht einen ständigen Nachschub an Munition, um die Gegenoffensive der Ukraine abzuwehren, und ist gezwungen, sich in seiner Isolation wegen der Invasion an Pariastaaten wie Nordkorea und den Iran zu wenden, um billige und kompatible Waffen zu erhalten. Moskau wird in diesem Jahr in einem zermürbenden Zermürbungskampf mehr als sieben Millionen Schuss Artillerie abfeuern, um die Gebietsgewinne des letzten Jahres zu halten.

Das Land hat seine eigene Produktion von Artillerie hochgefahren und wird in diesem Jahr etwa 2,5 Millionen Schuss produzieren, aber das ist immer noch ein erhebliches Defizit im Vergleich zu seinem Bedarf, so Jack Watling, Senior Research Fellow für Landkriegsführung am Royal United Services Institute, einer britischen Denkfabrik.



US-Analysten zufolge ist Russland so verzweifelt auf Waffenunterstützung angewiesen, dass es jede Hilfe begrüßt - selbst von einem Kleinwaffenproduzenten wie Nordkorea, der an der Front nur wenig bewirken kann. Nordkorea verfügt nicht nur über Munitionsvorräte, die mit russischen Waffen kompatibel sind, sondern auch über Produktionskapazitäten, zu denen Russland Zugang erhalten möchte.



Treffen mit Kim Jong Un: Rächt sich Putin für Ukraine-Hilfe aus Südkorea?

Putins Entscheidung, sich mit Kim zu treffen, könnte auch eine Reaktion auf die Unterstützung Südkoreas für die Ukraine sein, indem es die US-Munitionslieferungen aufstockt und möglicherweise Waffen direkt nach Kiew liefert, so Andrei Lankov, Experte für die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea an der Kookmin-Universität in Seoul.



Seoul hat die Reaktion Moskaus auf seine öffentlichen Eingeständnisse der Waffenunterstützung für die Ukraine mit Vorsicht zur Kenntnis genommen. „Das Hauptmotiv hinter dieser ostentativen Signalisierung scheint die Sorge Russlands über die mögliche Lieferung südkoreanischer Waffen zu sein“, so Lankov. „Indem Moskau indirekt damit droht, die Zusammenarbeit mit Nordkorea zu verstärken, signalisiert es, dass Seoul mit Konsequenzen rechnen muss, wenn seine Unterstützung der Ukraine zu weit geht.“

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un am Bahnhof von Pjöngjang, bevor er mit dem Zug nach Russland fährt, um sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. © UPI Photo/Imago

Seit dem Einmarsch Russlands hat sich Pjöngjang zu einem lautstarken Unterstützer Moskaus entwickelt. Es gehört zu den fünf Ländern, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht verurteilt haben, und hat auch die illegale Annexion von Teilen der Ukraine durch Russland unterstützt.



Seit dem Scheitern der diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Nordkorea im Jahr 2019 unterstützt Russland stillschweigend die nuklearen und waffentechnischen Fortschritte Nordkoreas. Zusammen mit China hat Russland die Bemühungen des UN-Sicherheitsrates behindert, Pjöngjang für die Verletzung der Resolutionen des Rates zum Verbot ballistischer Waffentests zu bestrafen.



Russland und Nordkorea sind alte Verbündete

Am Ende des Zweiten Weltkriegs unterstützte die Sowjetunion die Einführung eines kommunistischen Regimes in der nördlichen Hälfte der koreanischen Halbinsel. Nordkoreas Gründer, Kim Il Sung, überfiel 1950 mit Unterstützung der Sowjetunion und Chinas den mit den USA verbündeten Süden.



Der Krieg endete 1953 mit einem Waffenstillstand, und Nordkorea wurde in hohem Maße von der Sowjetunion abhängig, die es wirtschaftlich unterstützte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 verschärfte die Ernährungsunsicherheit in Nordkorea, die zu einer Hungersnot führte, der schätzungsweise 3 Millionen Nordkoreaner zum Opfer fielen. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat Nordkorea seine Beziehungen zu Russland und China ausbalanciert, da das herrschende Kim-Regime bestrebt war, den Einfluss der beiden Länder auf Pjöngjang zu verringern und sich selbst zu versorgen.

Jetzt wollen die beiden Staatsoberhäupter signalisieren, dass sie zusammenarbeiten wollen, auch wenn unklar ist, ob eines der beiden Länder langfristig greifbare Vorteile aus einem solchen Gipfel ziehen würde. „Beide Seiten versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass eine militärische Zusammenarbeit unmittelbar bevorsteht, in der Hoffnung, dass dieser Eindruck als wirksames Instrument für ein diplomatisches Druckmittel dienen wird“, so Lankov.

Belton berichtete aus London. Min Joo Kim in Seoul und Adam Taylor in Washington trugen zu diesem Bericht bei.



Zu den Autoren Michelle Ye Hee Lee ist Leiterin des Tokioter Büros der Washington Post und berichtet über Japan und die koreanische Halbinsel. Catherine Belton ist eine internationale investigative Reporterin für die Washington Post und berichtet über Russland. Sie ist die Autorin von „Putin‘s People“, einem New York Times Critics‘ Book of 2020 und einem Buch des Jahres für die Times, den Economist und die Financial Times. Belton hat auch für Reuters und die Financial Times gearbeitet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.