Einladung zum Gegenbesuch angenommen: Putin will weiter Deals mit Nordkorea machen

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un beim Besuch des Kosmodroms von Wostotschny. © Artem Geodakyan/Imago

Der eine braucht Waffen, der andere Hilfe beim Atomprogramm: Putin und Kim Jong Un wollen ihre Geschäfte ausbauen. Die Einladung zum Gegenbesuch steht.

Seoul – Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un wird am Donnerstag (14. September) Luftfahrtfabriken besuchen und die russische Pazifikflotte inspizieren und sich an seinem dritten Tag im Fernen Osten Russlands weiterhin auf militärische Fragen konzentrieren.

Kim Jong Un in Russland: Putin nimmt Einladung für Gegenbesuch an

Nach einem Tag mit herzlichen Worten und Trinksprüchen am Mittwoch hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Einladung Kims angenommen, Nordkorea „in Zukunft“ einen Gegenbesuch abzustatten, wie die offizielle koreanische Zentrale Nachrichtenagentur am Donnerstag berichtete.

In der Zwischenzeit werde der russische Außenminister Sergej Lawrow im nächsten Monat zu weiteren Gesprächen nach Pjöngjang reisen, teilte der Kreml mit.



Das international geächtete Paar hat in dieser Woche eine Show der Unterstützung und Kameradschaft veranstaltet und damit den Bemühungen der USA, Putin wegen seiner Invasion in der Ukraine und Kim wegen seines Strebens nach Atomwaffen und ballistischen Raketen zu isolieren, eine klare Abfuhr erteilt.

Treffen von Putin und Kim auf dem Weltraumbahnhof: Verkauft Nordkorea bald Waffen?

Putin empfing Kim am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Vostochny Cosmodrome, wo sie fast fünf Stunden lang Gespräche führten und zu Abend aßen. Wahrscheinlich haben sie über Waffenverkäufe von Nordkorea an Russland und Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea gesprochen.



Am Donnerstag wird Kim, der in einem Sonderzug nach Russland reiste, nach Angaben des Kremls in die Stadt Komsomolsk am Amur reisen, um militärische und zivile Flugzeugwerke zu besuchen. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, Kim werde voraussichtlich eine Fabrik besuchen, in der Sukhoi-Kampfjets hergestellt werden. Anschließend wird der nordkoreanische Staatschef nach Wladiwostok reisen, um die Pazifikflotte zu inspizieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin bei der Begrüßung des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un während eines Besuchs des Kosmodroms von Wostotschny in der Region Amur, Russland. © Mikhail Metzel/Imago

Treffen mit Kim: Putin braucht Unterstützung im Ukraine-Krieg – Nordkorea Hilfe beim Atomprogramm

Das Treffen zwischen Kim und Wladimir Putin am Mittwoch folgt auf monatelange Einschätzungen der US-Geheimdienste, wonach Russland mehr nordkoreanische Waffen erwerben möchte, um seine schwindenden Vorräte für den Krieg in der Ukraine aufzufüllen, während Pjöngjang versucht, seine angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln und Moskau dazu zu bringen, fortschrittliche Technologie für seine Satelliten- und Atomprogramme zu liefern.

Treffen von Putin und Kim: Um diese Waffen geht es

Es wird vermutet, dass Nordkorea über einen großen Vorrat an veralteten Artilleriegranaten und Raketen verfügt, die mit den in der Ukraine eingesetzten sowjetischen und russischen Waffensystemen kompatibel wären, und über Produktionskapazitäten verfügt, die Russland helfen würden, seine hohe Munitionsverbrauchsrate aufrechtzuerhalten, während der Kreml versucht, die inländische Produktion zu erhöhen.

Jüngsten westlichen Schätzungen zufolge hat Russland im vergangenen Jahr bis zu elf Millionen Granaten in der Ukraine eingesetzt und wird in diesem Jahr voraussichtlich weitere 7 Millionen abfeuern, so Jack Watling, Senior Research Fellow für Landkriegsführung am Royal United Services Institute, einer britischen Denkfabrik.

Ein mögliches Waffengeschäft würde gegen die UN-Sanktionen verstoßen, die Russland als Mitgliedstaat und ständiges Mitglied des Sicherheitsrats bisher unterstützt hat.

