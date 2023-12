Putin lässt die eigenen Rekruten durch Demütigungen und Schikane brechen

Von: Foreign Policy

Der russische Präsident Wladimir Putin (links) trifft Soldaten während eines Besuchs in einem militärischen Ausbildungszentrum des Westlichen Militärbezirks für mobilisierte Reservisten außerhalb der Stadt Rjasan. (Archivbild) © MIKHAIL KLIMENTYEV/afp

In der russischen Armee ist das brutale Schikanieren ein einzigartiges kulturelles Merkmal und ein prägender Teil der militärischen Identität. Die betroffenen Soldaten lassen es an Zivilisten aus.

Das Schikanieren ist ein bewusster Teil der russischen militärischen Indoktrination

Es gibt Fälle von Vergewaltigung und Zwangsprostitution sowie entsprechende Drohungen.

Die interne Gewalt in der russischen Armee hat sich verschlimmert

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 10. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Moskau – Aufgrund von Erfrierungen mussten dem russischen Gefreiten Andrei Sychyow Anfang 2006 Beine und Genitalien amputiert werden. Zuvor waren er und mindestens sieben weitere Wehrpflichtige während der Silvesterfeierlichkeiten gezwungen worden, stundenlang im Schnee zu hocken, wobei sie brutal geschlagen wurden. Es dauerte drei Tage, bis er medizinische Hilfe erhielt. 2018 wurde dem Gefreiten Artjom Pachotin zur Strafe für das Rauchen in der Kaserne das Wort „petuh“ (Hahn) in die Stirn geritzt (im übertragenen Sinne: „Gefängnisschlampe“). Zwei Wochen später tötete er sich mit seiner AK. Am 25. Oktober 2019 eröffnete der Wehrpflichtige Ramil Schamsutdinow das Feuer auf seine Kameraden und tötete acht von ihnen, nachdem er nach eigenen Angaben über einen längeren Zeitraum geschlagen und mit Vergewaltigung bedroht worden war.

Alle sechs Monate werden etwa 130.000 russische Wehrpflichtige zu ihrem Dienstjahr einberufen, wo die meisten von ihnen sadistischen Schikanen ausgesetzt sind. Auf Russisch heißt das Dedowschtschina, ein brutales internes Armeeregime, das in der Sowjetzeit begann, aber in der modernen Militärkultur fest verankert ist. Westliche Streitkräfte haben hart daran gearbeitet, Mobbing und Schikanen in den Reihen der Soldaten zu reduzieren – mit einigem, aber nicht vollständigem Erfolg. Doch in der russischen Armee ist die Dedowschtschina ein einzigartiges kulturelles Merkmal und ein prägender Teil der militärischen Identität. Es ist ein Prozess, der russische Soldaten brutalisiert und traumatisiert und sie lehrt, anderen Schmerz zuzufügen.

Das Schikanieren ist ein bewusster Teil der russischen militärischen Indoktrination

Mehrere Quellen, sowohl solche, die zu Sowjetzeiten gedient haben, als auch solche mit Erfahrung in den modernen russischen Streitkräften, haben mir dieses Schikanieren als nicht nur ein Nebenprodukt des Dienstes, sondern als bewussten Teil der russischen militärischen Indoktrination beschrieben. (Ich habe diese Quellen während meines Geschichtsstudiums und meiner frühen journalistischen Arbeit zu diesem Thema befragt und viele von ihnen für diesen Artikel erneut kontaktiert.) Die gleiche Einstellung findet sich überall im russischen Internet. Wie Lenta.ru berichtete, gab der damalige Generalstaatsanwalt Russlands, Wladimir Ustinow, 2006 in einer Rede vor Präsident Wladimir Putin und seinen Staatsanwaltskollegen sogar zu, dass er „nicht in der Lage ist, etwas gegen die Kriminalität in den Streitkräften zu unternehmen“.

Die Überlebenden dieser Schikanen sagen, dass das Hauptziel darin besteht, junge Männer zu brechen. Sie werden in unterwürfige, eingeschüchterte und gehorsame Drohnen verwandelt, die weder unnötige Fragen stellen noch unabhängige Gedanken oder Initiative zeigen. Die Methoden sind brutal. Nehmen Sie das Stanzen des Sperrholzes, das als sogenanntes Härtetraining und auch als eine Form der Kollektivstrafe eingesetzt wird. Die Soldaten stehen in Formation in einer einzigen Reihe und stehen stramm. Eine Autoritätsperson, die an der Formation vorbeigeht, schlägt jedem der stehenden Soldaten mit dem Gewehrkolben eines AKM-Sturmgewehrs auf die Brust, bis der Bolzen im Rahmen zuckt. Soldaten, die das mitgemacht haben, sagen, dass die Brust mindestens eine Woche lang schwarz und geprellt bleibt.

Das Elchpfählen ist besonders bei der russischen Luftwaffe bekannt

Dann gibt es noch das Elchpfählen, das besonders bei der russischen Luftwaffe bekannt ist. Der Soldat legt seine Hände auf die Stirn, wobei die Handflächen nach außen zeigen, wie das gespreizte Geweih eines Elchs. Sein Peiniger schlägt mit seinen Fäusten, einem Gewehrkolben, einem Hocker oder was auch immer gerade zur Hand ist, auf die Mitte der gekreuzten Handflächen. Die Aufgabe des „Elchs“ besteht darin, stehenzubleiben. Gelingt ihm das nicht, hat dies zweifellos noch härtere Schläge und andere Strafen zur Folge. Es gibt verschiedene Varianten davon, z. B. den „selbstmörderischen Elch“, bei dem eine weit entfernte Wand ausgewählt wird und der Rekrut gezwungen ist, so schnell wie möglich darauf zuzulaufen, bis sein „Geweih“ dagegen knallt. Wenn sie nicht schnell genug rennen, gibt es weitere Schläge.

Nicht alle Bestrafungen sind körperlich. In einem Blog mit dem Titel „Army Diary of a Conscript 2012-13“ schreibt der Autor, der sich nur „Sergei“ nennt: „Es ist eine Sache, wenn man nachts durch einen Schlag auf den Kopf mit einem Schemel geweckt wird und danach nur zum ‚Spaß‘ schikaniert wird, und eine andere, wenn zum Beispiel jüngere Wehrpflichtige überhaupt erst zu harter und unehrenhafter Arbeit geschickt werden. Der Unterschied liegt in den Zielen – manchmal ist das Leiden und die Demütigung der Hauptzweck, manchmal ist es ein Nebeneffekt“.

Ein anderer ehemaliger Wehrpflichtiger berichtete über seine Erfahrungen in einem Link, der jetzt nur noch über die Waybackmachine zugänglich ist: „Furcht. Missverständnis. Und wieder Angst. Bis zu dem Punkt, an dem man in den Knien zittert. Es ist ein seltsames Gefühl. Ich bin überrascht, dass es so weit verbreitet ist. Wir waren nicht ‚Gäste für drei Tage‘ in der alten Armeetradition. Wir wurden in der ersten Nacht abgeholt und verprügelt.“

Mit „Gäste für drei Tage“ ist die ungeschriebene Regel aus Sowjetzeiten gemeint, bei der die Wehrpflichtigen drei Tage lang mit übertriebener Freundlichkeit und Höflichkeit behandelt wurden, bevor das Grauen begann, nur um zu sehen, was für Menschen sie sind und wie sie sich in Stresssituationen verhalten würden. Solche Nettigkeiten sind weitgehend verschwunden.

Es gibt Fälle von Vergewaltigung und Zwangsprostitution sowie entsprechende Drohungen

Aber das sind nur die üblichen Methoden. Einige der Methoden, mit denen die jungen Wehrpflichtigen eingeweiht oder gebrochen werden, sind wirklich beunruhigend, und diejenigen, die gedient haben, wollen nur selten über die schlimmsten Erfahrungen sprechen, die sie gemacht haben. Das ist nicht verwunderlich, denn oft stehen sie auf der gleichen Stufe wie die schlimmsten Strafen in der Gefängniskultur und weisen Parallelen zu den heutigen Fällen von Polizeifolter in Russland auf. Es gibt Fälle von Vergewaltigung und Zwangsprostitution sowie entsprechende Drohungen. Hinzu kommen Misshandlungen wie das berüchtigte Sitzen auf einer Flasche, das von Ramsan Kadyrows tschetschenischen Einheiten häufig zur Bestrafung von Gegnern eingesetzt wird. Alles dreht sich um Demütigung, die zum Teil von der Ponyatiya, dem sadistischen Regime der russischen Gefängniskultur, übernommen wurde.

Wie der Name, wörtlich die „Herrschaft der Alten“, schon sagt, beruht die Dedowschtschina auf der Überlegenheit der Veteranen gegenüber den Neulingen. Mobbing gab es zwar schon immer, schon im zaristischen Militär, aber die sowjetische Dedowschtschina begann direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Armee durch die Kriegseinberufung noch stark angeschwollen war. Natürlich war sich die Militärführung darüber im Klaren, dass Schikanen eine törichte Idee waren, aber der Armee fehlte es aufgrund der immensen Zahl von Verlusten, die sie erlitten hatte, an Arbeitskräften, und man hatte wenig Lust, gegen die Soldaten vorzugehen. Aufgrund des Personalmangels wurden außerdem häufig Gefangene in die Armee überstellt, was zur Verbreitung ihrer eigenen ungeschriebenen Gesetze, der Ponyatiya, in den Streitkräften führte.

Veteranen, die einen Krieg überlebt hatten, in dem 8,7 Millionen ihrer Kameraden und etwa 19 Millionen sowjetische Zivilisten ums Leben gekommen waren, interessierten sich nicht für militärische Angelegenheiten in Friedenszeiten und für alltägliche Aufgaben wie Bodenwaschen oder Putzen. Sie kümmerten sich auch nicht um eine angemessene Kleiderordnung und Disziplin. Ihre Offiziere hatten oft mit ihnen im Krieg gedient und neigten dazu, sie mit wohlverdientem Respekt zu behandeln. Deshalb überließen diese Veteranen den frischen Rekruten alle täglichen Arbeiten und übernahmen es auch, ihnen die richtige Disziplin und das Ethos der Armee beizubringen, wobei sie sie bei Ungehorsam hart schlugen. Dann wurden die Veteranen demobilisiert und die früheren Opfer nahmen ihren Platz ein, wodurch ein ständiger Kreislauf der Gewalt entstand.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Dies verschärfte sich noch, nachdem Leonid Breschnew 1968 die Dienstzeit in der Armee von drei auf zwei Jahre verkürzt hatte. Da die Sowjetunion zu einer stagnierenden Bürokratie geworden war, wies die Verkürzung zahlreiche Mängel auf und wurde nachlässig und willkürlich umgesetzt. Diejenigen, die bereits ein Jahr gedient hatten, mussten noch zwei weitere Jahre dienen, während die neuen Rekruten nur zwei Jahre dienen mussten. Dies löste bei den älteren Rekruten Unmut und bei den jüngeren Hass aus, so dass die älteren Soldaten begannen, die Gewalt und Demütigung, die sie den neuen Rekruten zufügten, zu verstärken, die dann das Gleiche mit den nachfolgenden Wehrpflichtigen taten.

Nach der Einführung des Ein-Jahres-Systems, einem weiteren halbherzigen Versuch einer Militärreform Mitte der 2000er Jahre, wurden diese Schläge auf Zeit weniger formalisiert. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die Gewalt aufhörte oder sogar generell abnahm, sondern lediglich, dass sich die Gründe und das Tempo änderten. Heute verprügeln die älteren Soldaten einfach, wen sie wollen. Früher musste ein Soldat ein Jahr lang Prügel einstecken und sie dann ein weiteres Jahr lang an die neuen Rekruten weitergeben. Jetzt macht ein Wehrpflichtiger beides für jeweils sechs Monate. Einst organisierte Gewalt ist zu allgemeiner Brutalität geworden.

Schikane aus nationalen oder regionalen Gründen

Eine andere Form der Schikane ist Zemlyadstvo: Schikane aus nationalen oder regionalen Gründen. Es begann, als die verschiedenen Nationalitäten der Sowjetunion – und heute der Russischen Föderation – Cliquen bildeten und sich zusammenschlossen, um gemeinsam gegen „Außenseiter“ vorzugehen. Das Wesen von Zemlyadstvo hat sich seit der Sowjet-Ära nicht wesentlich verändert – abgesehen davon, dass einige der einst beteiligten Nationalitäten, wie Georgier und Armenier, im Allgemeinen verschwunden sind. Aber es gibt immer noch viele Minderheiten in Russland, und sie werden besonders häufig zur Wehrpflicht herangezogen. Es sind unverhältnismäßig viele Minderheiten, vor allem aus den östlichen Regionen, die die Hauptlast der russischen Invasion in der Ukraine tragen.

Obwohl sich die Sowjetunion als internationales Arbeiterparadies verkaufte, war sie alles andere als das. Die russische Kultur wurde den nationalen Republiken stets als überlegene Kultur aufgedrängt, und wenn man nicht als echter Russe galt, wurde man oft als Bürger zweiter Klasse behandelt. Wir in den baltischen Staaten waren immer „böse Nazi-Sympathisanten“, wobei die Esten besonders als langsam und dumm dargestellt wurden. Es gab eine ganze Reihe ethnischer Beleidigungen: Kaukasier waren chernye, „Schwarze“, oder „Schwarzarsch“; Zentralasiaten waren cherka, „Schwachköpfe“; Ukrainer waren nichts anderes als khohols und so weiter. Diese Einstellungen haben sich hartnäckig gehalten und zu Konflikten zwischen den ethnischen Russen, die sich selbst als überlegen betrachten, und allen anderen geführt.

Für einige Gruppen waren dies im Wesentlichen Schutzbündnisse, die ihre Mitglieder vor der Brutalität schützten. Mein verstorbener Vater erzählte mir, dass in seiner Einheit die Leute aus dem Baltikum in der Fahrzeugwerkstatt herumhingen und dort alle notwendigen Arbeiten verrichteten, während die Leute aus dem Kaukasus die Kantine übernahmen. Das sprach für ihre Macht, denn dort war es immer warm und sie hatten Zugang zu zusätzlichen Lebensmitteln. Keine der beiden Gruppen verbrachte viel Zeit in der Kaserne und vermied so die dort stattfindende Dedowschtschina. Diese Zusammenarbeit war von entscheidender Bedeutung, da der russische Rassismus sonst dazu führte, dass Minderheiten auf das Schlimmste schikaniert wurden - wie im tragischen Fall von Schamsutdinow, einem ethnischen Tataren aus dem Gebiet Tjumen, der ausrastete und seine Kameraden erschoss.

Dieser Fall schlug damals im russischen Internet hohe Wellen. Meine Gesprächspartner waren sich einig, dass er wegen seines „asiatischen Aussehens“ von den ethnischen Russen besonders hart behandelt worden sein muss. „Er muss über seinen Platz hinaus gesprungen sein“, sagte mir ein russischer Matrose, der derzeit in der Nordsee dient, am Telefon. „Er muss versucht haben, sich bei jemandem über die Schläge zu beschweren oder es gewagt haben, sich gegen jemanden zu wehren. Schlechte Idee. Für die Armee sind sie (die Nicht-Russen) Fleisch. Sie sind weit weg von Moskau oder Sankt Petersburg. Niemand kümmert sich darum, wenn sie sterben.“ Die russische Überlegenheit, die den Soldaten eingeimpft wurde, trägt heute zum Rassismus von Putins Krieg bei, in dem die Ukrainer als Untermenschen dargestellt werden.

Bis zu einem gewissen Grad gedieh die Dedowschtschina in Friedenszeiten, weil es nichts anderes zu tun gab, und sie nahm traditionell im Krieg ab. Da Putin jedoch aus politischen Gründen Hassgruppen im eigenen Land anheizt und unterstützt, wird es nur noch schlimmer. Ein traditioneller Aspekt der Brutalität, der sich jedoch nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass sie sich in der Regel in Gewalt gegen Zivilisten äußert. Die ukrainische Zivilbevölkerung hat unter den Kriegsverbrechen der brutalisierten Russen zu leiden, so wie die Chinesen unter den brutalisierten kaiserlichen Japanern zu leiden hatten. Auch das war eine militarisierte Gesellschaft, in der den Menschen beigebracht wurde, dass ihr Leben dem Kaiser gehöre. Die Ausbildung war brutal, und Schläge - aus wenig oder gar keinem Grund – waren häufig. Diejenigen, die dies ertrugen, wurden selbst brutal und desensibilisiert und waren in der Lage, jede Grausamkeit zu rechtfertigen. Ähnliche Parallelen lassen sich zur südkoreanischen Armee im Vietnamkrieg ziehen, deren extrem harte interne Disziplin und brutale Ausbildung zu einer grausamen Behandlung der Vietnamesen führte.

interne Gewalt in der russischen Armee hat sich verschlimmert

Und die interne Gewalt in der russischen Armee hat sich verschlimmert – selbst wenn man die aufkeimenden ethnischen Spannungen außer Acht lässt. Es gibt Berichte darüber, dass diejenigen, die sich weigern wollen, in der Ukraine zu kämpfen, oder die sich in der russischen Armee einfach nicht benehmen, von der Militärpolizei verprügelt und dann tagelang in Folterkellern festgehalten werden. Die Soldaten, die nach Hause zurückkehren, begehen Verbrechen, und die Gewalt in Russland wird immer normaler.

Das ist nichts Neues – Statistiken des US-Justizministeriums aus dem Jahr 1992 zeigen, dass 1989, als der sowjetisch-afghanische Krieg zu Ende ging, die Zahl der registrierten Verbrechen insgesamt um 31,8 Prozent gestiegen ist. Natürlich waren die letzten heimkehrenden Soldaten nicht die einzige Ursache dafür, aber sie trugen sicherlich ihren Teil dazu bei. Und dann kamen die 1990er Jahre, als die Veteranen der Tschetschenienkriege ihren Teil dazu beitrugen, dass die Mordzahlen 1994 und 2002 ihren Höhepunkt erreichten.

Eine weitere Generation wird unter dem selbstverschuldeten Elend Russlands zu leiden haben. Russische Oppositionsjournalisten sprechen bereits darüber, wie sich Russland verändert hat und wie es sein wird, nach dem Krieg dort zu leben. Doch weder diese Brutalität noch die Hassgruppen und die Kriminalität, die daraus hervorgegangen sind, werden so schnell verschwinden.

Zum Autor Kristaps Andrejsons ist Journalist in Lettland und Gründer des Podcasts The Eastern Border über die UdSSR und die moderne osteuropäische Politik. Er ist außerdem Doktorand in Kommunikationswissenschaften.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.