Schwerer Schlag für Russlands Panzer: Putins Bataillone werden reihenweise von der Ukraine zerstört

Von: Christoph Gschoßmann

Russische Panzer leben aktuell gefährlich: Laut neuen Zahlen aus der Ukraine werden die schweren Gefährte im Ukraine-Krieg geradezu massenweise zerstört.

Kiew – Aus russischen Panzern wird in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine reihenweise Schrott: Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die Streitkräfte Kiews drei russische Panzerbataillone zerstört. Laut einem Update der ukrainischen Militärkommunikationsplattform vom Montag (27. November 2023) fielen dem ukrainischen Militär zwischen dem 20. und 26. November insgesamt 81 Panzer zum Opfer, was etwa drei russische Panzerbataillonen entspricht. Laut Kiew wurden im gleichen Zeitraum rund 5760 russische Soldaten sowie 108 gepanzerte Fahrzeuge außer Gefecht gesetzt.

Russland verliert Panzer im Ukraine-Krieg: Verluste an der Front aktuell hoch

Allein in den 24 Stunden von Sonntag auf Montag habe Russland sieben Panzer im Ukraine-Krieg verloren. Damit beläuft sich laut Kiew die Gesamtzahl der russischen Panzerverluste seit Kriegsbeginn im Februar 2022 auf 5520. Vergangene Woche hatte Kiew berichtet, Russland habe an einem einzigen Tag 30 Panzer verloren, da Moskau sich weigerte, im Umkreis der umkämpften Donezker Stadt Awdijiwka nachzugeben.

Die ukrainische Militärführung berichtete am Sonntag (26. November) von einer Serie russischer Angriffe vor allem im Osten des Landes. Rund um Awdijiwka seien fünf russische Angriffe abgewehrt worden. Aus der Region Cherson im Süden der Ukraine wurden starke russische Artillerieangriffe gemeldet.

Die Ukraine hat im Ukraine-Krieg bereits über 13.500 gepanzerte Fahrzeuge von Russland verloren

Die russischen Streitkräfte erlitten im Ukraine-Krieg nach ukrainischer Darstellung in der vergangenen Woche schwere Verluste in den verschiedenen Kampfzonen. „6260 Besatzer und 672 Einheiten an Bewaffnung und militärischer Technik wurden vernichtet“, zitierte die Agentur Unian den stellvertretenden Verteidigungsminister, Olexandr Pawljuk, am 26. November. Zu den zerstörten Waffensystemen gehörten demnach 78 Panzer, 113 Schützenpanzer und 130 Artilleriesysteme.

Ein zerstörter Militärpanzer in der Ukraine. (Archivbild) © IMAGO/Sofiia Potanina

Die Zahlen der Verluste im Ukraine-Krieg sind nicht unabhängig überprüfbar. Fakt ist aber: Beide Seiten haben in den 21 Monaten des Krieges schwere Verluste an Ausrüstung erlitten, nicht zuletzt bei den Beständen an Kampfpanzern. Die Kampfpanzerflotte der Ukraine aus der Sowjetzeit wurde durch Bataillone westlich hergestellter Panzer ergänzt, darunter die deutschen Leoparden, die britischen Challenger 2 und die M1 Abrams der US-Armee. Laut russischen Angaben habe die Ukraine ihrerseits bereits 13.629 gepanzerte Kampffahrzeuge verloren.

Ukraine befürchtet Einnahme von Industriestadt Kupjansk im Ukraine-Krieg

Am Sonntag hatte das ukrainische Militär angesichts der laufenden russischen Offensive im Osten des Landes vor der Gefahr einer neuen Einnahme der Industriestadt Kupjansk im Gebiet Charkiw gewarnt. „Die russischen Besatzer haben die Absicht nicht aufgegeben, die Stadt Kupjansk anzugreifen, sie wollen sie wieder besetzen“, sagte der Sprecher der ukrainischen Heerestruppen, Wolodymyr Fitjo. (cgsc mit dpa)