Kreml nennt Kriegsrecht-Ansprache Putins „fake“ - Eklat in Russlands Grenzregionen

Von: Fabian Müller

Wladimir Putin bei einer Videokonferenz mit dem russischen Sicherheitsrat im Kreml (Archivbild). © GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Eine vermeintliche Radioansprache Wladimir Putins sorgt in Russland für Aufregung. Der Kreml bezeichnete die Ansprache als „fake“, die Sender seien gehackt worden.

Moskau - In drei grenznahen russischen Regionen haben Radiosender offenbar eine vermeintliche Notstandsansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin aus. Nun hat der Kreml diese Ansprache als „fake“ bezeichnet. Betroffen waren die Regionen Rostow, Belgorod und Woronesch. Zu hören war offenbar, wie Putin als Reaktion auf einen angeblichen „Überfall“ ukrainischer Streitkräfte auf Russland das Kriegsrecht ausrief.

„All diese Botschaften waren eine einzige Fälschung“, zitierte die amtliche russische Nachrichtenagentur RIA Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. Demnach hatten mehrere Radiostationen den Beitrag gesendet. Darin hatte der vermeintliche Putin konkret verkündet, ukrainische Soldaten seien in die russischen Regionen Kursk, Belgorod und Brjansk eingedrungen. Den Bewohnern wurde geraten, sich „tief nach Russland zu evakuieren“. Zu hören war außerdem, dass im Land eine „allgemeine Mobilisierung“ stattfinden werde.

Russische Radiosender gehackt? Kreml bezeichnet Putin-Ansprache als „fake“

Die regionale Regierung in Woronesch bestätigte auf Telegram, es habe einen Hack gegeben, die lokalen Radiosender seien alle unter behördlicher Kontrolle. Auch Beamte in der Region Belgorod führten die Übertragung auf Hacker zurück, die „Panik säen“ wollten, und betonten, dass „kein Grund zur Sorge“ bestehe. Laut der Nachrichtenagentur TASS sagte auch Peskow, dass es sich um einen „Hack“ handele.

Die Regierung in Kiew hat bislang zurückgewiesen, mit Soldaten die Grenze überschritten zu haben. Laut russischem Verteidigungsministerium wurde am Sonntag ein ukrainischer Versuch abgewehrt, in die Provinz Belgorod zu gelangen. Mehr als zehn ukrainische Kämpfer seien dabei getötet worden, meldete RIA unter Berufung auf das Ministerium. Am Sonntag hatte eine aus russischen Kämpfern bestehende pro-ukrainische Gruppe mitgeteilt, sie habe bei einem Überfall in Belgorod mehrere Soldaten gefangengenommen und werde sie den ukrainischen Behörden übergeben. (fmü/Reuters)