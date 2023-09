Putin freundlich und warmherzig? Ex-Vertrauter offenbart neue Seite – und warum sich das änderte

Von: Marcus Giebel

Teilen

Am Ende seines Weges als Präsident angekommen: Wladimir Putin gerät mutmaßlich auch von seinen Vertrauten mehr und mehr unter Druck. © IMAGO / ITAR-TASS

Ein ehemaliger Weggefährte von Wladimir Putin spricht über gemeinsame Termine. Der Kreml-Chef zeigte sich dabei von seiner besten Seite.

Moskau – Wladimir Putin steht seit Beginn des Ukraine-Kriegs in weiten Teilen Europas für das abgrundtief Böse. In nicht wenigen Augen für den Teufel in Menschengestalt. Oder die Reinkarnation Adolf Hitlers. Scheint er doch sogar damit zu kokettieren, einen weiteren Weltkrieg zu provozieren.

Putin-Vertrauter: Bei Meetings immer total rational aufgetreten

Dabei geht es dem Kreml-Chef letztlich wie jedem Herrscher vor allem um seinen Machtgehalt und die absolute Kontrolle. Das verdeutlicht der Politologe Abbas Galljamow in einem Beitrag für das US-Portal Newsweek. Als Redenschreiber lernte er Putin auch ganz anders kennen.

Bei Meetings sei der heute 70-Jährige stets total rational aufgetreten, bei der Suche nach vernünftigen Entscheidungen logisch vorgegangen. Niemals sei er jemand anderem gegenüber respektlos geworden. Galljamow attestiert seinem einstigen Chef ein stets angemessenes Verhalten.

Putin als warmherziger Machthaber: Kreml-Chef will über Probleme statt Erfolge sprechen

In Erinnerung blieb ihm vor allem ein Termin. Bei diesem hielt Putin vor Journalisten eine Eröffnungsrede, nach der die Medienvertreter den Raum verlassen mussten. Im kleinen Kreis bat er demnach die Gouverneure darum, nicht etwa ihre vorbereiteten Reden über Erfolge und Errungenschaften vorzutragen, sondern frei heraus zu berichten, mit welchen Schwierigkeiten sie sich konfrontiert sehen. So sollte gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden.

Als einer der Männer damit komplett überfordert zu sein schien und doch alles Positive von seinem Skript ablas, habe Putin ihn warmherzig und freundlich darauf hingewiesen, was er bei diesem Treffen bezweckte. Als andere Teilnehmer des Treffens begonnen hätten zu lachen, habe der Präsident um Ruhe gebeten.

Galljamow mutmaßt rückblickend, dass Putin damals so gelassen auftreten konnte, weil er nichts und niemanden zu fürchten hatte. Er hatte ein stabiles System aufgebaut, das einer klaren Hierarchie folgte, in der er selbst die Top-Position einnahm. An Putins Status wurde nicht gezweifelt.

Video: Das erwarten die Russen vom nächsten Präsidenten

Putin und der Kampf um die Macht: Dreimal geht er zum Angriff über

So stellte er über den Moskauer Machthaber fest: „Er ist sich selbst gegenüber absolut nachsichtig. Er glaubt, dass alles möglich ist, wenn er es für notwendig hält – es sollte keine Regeln und Einschränkungen geben. Er ist in dieser Hinsicht ziemlich archaisch.“

Dies gelte jedoch nur für die in seinen Augen „guten Jungs“: Putin selbst und seine Vertrauten. Alle anderen hätten sich strengen Regeln zu unterwerfen. Damit ist das ganze System von vornherein auf Spannungen aufgebaut.

Wie Putin darauf reagiert, wenn ihm die Kontrolle zu entgleiten droht, bekam die Welt laut Galljamow dreimal zu spüren: 2008, 2014 und seit 2022.

Putin und der Kaukasuskrieg: Angriff für Annäherung an Medwedew?

Vor 15 Jahren musste er sich vorübergehend vom Präsidentenposten trennen, weil das mittlerweile angepasste russische Gesetz zu jener Zeit eine zweite Wiederwahl noch ausschloss. So wurde Dmitri Medwedew zum starken Mann im Kreml, und er schien dem Westen gegenüber deutlich aufgeschlossener zu sein als Ministerpräsident Putin. „Ich arbeitete damals in der Regierung und erinnere mich noch gut an die Spannungen, die zwischen Medwedews Kreml und Putins Kabinett zunahmen“, schreibt Galljamow.

Es folgte der mutmaßlich von langer Hand geplante Kaukasuskrieg, in dem Putin seine Truppen nach Georgien einmarschieren ließ. In der Folge näherten sich das Putin-Lager und Medwedews Kreml an. Galljamow geht davon aus, dass der Krieg provoziert wurde, um einen Keil zwischen Medwedew und die demokratische Welt zu treiben.

Putin und die Ukraine: Krim-Übernahme als Reaktion auf Janukowytsch-Flucht?

Sechs Jahre später stand Putin innen- wie außenpolitisch unter Druck. So führten Massenproteste in der Ukraine dazu, dass sein Vertrauter Wiktor Janukowytsch von Kiew nach Russland flüchtete. „Hätte Putin nicht mit der Übernahme der Krim reagiert, wäre er zum Scheitern verurteilt gewesen“, mutmaßt Galljamow: „Sein Image als starker Mann – seine einzig wirkliche Legitimationsquelle – hätte sich nach dem ‚Verlust der Ukraine an Amerika‘ nicht mehr aufrechterhalten lassen.“

2022 schließlich war Putin im eigenen Land schwer angezählt, seine Zustimmungswerte waren seit 2015 von 76 auf 45 Prozent eingebrochen. „Es bahnte sich eine politische Katastrophe an. Die Russen hatten Putin satt und nicht vor, für ihn zu stimmen“, betont Galljamow. Zwar habe der Kreml-Chef die Kontrolle über den Wahlprozess und könne entsprechend manipulieren. Doch das sollte unbedingt vermieden werden.

In der Folge rollten russische Panzer über die Grenze in die Ukraine. Dass der Feldzug seither alles andere als erfolgreich verläuft, erklärt der einstige Putin-Vertraute damit, dass die Kommandeure seiner Meinung nach bis zum Beginn der Invasion davon ausgegangen seien, dass es sich nur um eine Übung handeln würde und selbst vom Einmarsch völlig überrumpelt gewesen seien. Sie hielten es demnach schlicht für Muskelspiele ihres obersten Befehlshabers – bis es schließlich bitterer Ernst wurde.

Freundlicher Blick: Wladimir Putin zeigt sich in Gesprächen offenbar alles andere als unnahbar. © IMAGO / ITAR-TASS

Putin und der Ukraine-Krieg: „Eskalation war der Schlüssel“

Galljamow geht also davon aus, dass Tausende Zivilisten in der Ukraine sterben mussten und müssen, weil Putin um jeden Preis an der Macht bleiben will und dafür auch über Unmengen an Leichen geht. So sei es ihm darum gegangen, wieder an Popularität im Land zuzulegen und zugleich den Blick der Bürger über die Grenzen hinaus zu weiten.

Denn den Menschen sei es zuletzt ziemlich egal gewesen, was in Amerika oder in anderen Teilen der Welt vor sich ging. Sie hätten darauf gepocht, dass sich ihre eigenen Lebensumstände bessern müssten. Stattdessen bekamen sie einen neuen Krieg vorgesetzt, in den Putin Russland stürzte. „Eskalation war der Schlüssel“, erklärt Galljamow die Taktik.

Fürs Erste scheint der Kreml-Chef sein Ziel erreicht zu haben. Seine Beliebtheitswerte steigen, die Bürger interessieren sich wieder für den vermeintlichen Feind im Westen.

Galljamow über Putin: „Regime an den Rand des Zusammenbruchs gebracht“

Zugleich aber habe er seinen größten Fehler in 23 Jahren Präsidentschaft begangen, findet Galljamow: „Er brachte das Regime an den Rand des Zusammenbruchs.“

Dies habe sich an der Revolte von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gezeigt, der eben kein Feind des Systems gewesen sei. Sondern ein integraler Teil von Putins Machtapparat. Dass er den Warlord mittlerweile mutmaßlich beseitigen ließ, werde ihm auch nur eine vorübergehende Verschnaufpause bringen. In wenigen Monaten gehe es von vorne los, prophezeit Galljamow.

Seine Vertrauten würden nur so lange zu Putin stehen, wie ihnen klar sei, dass sie ein Kräftemessen gegen ihn verlieren würden. Doch durch die Rückschläge auf dem Schlachtfeld in der Ukraine könnten sich Weggefährten dazu bemüßigt sehen, selbst nach der Macht zu greifen. Mit der Aussicht auf Erfolg.

Wissenswertes zu Wladimir Putin

Geburstag/-ort 7. Oktober 1952 in Leningrad (heute St. Petersburg) Präsident von Russland seit 1999 (Unterbrechung von 2008 bis 2012) Ministerpräsident von Russland von 2008 bis 2012 KGB-Mitarbeiter von 1975 bis 1990 In Deutschland tätig von 1985 bis 1990 Familienstand geschieden (zwei Kinder)

Putin und das Ende der Macht: Sucht er seinen eigenen Nachfolger?

„Sobald die Niederlage offensichtlich wird, gäbe es nur sehr wenige Gründe, warum die Bevölkerung und die Eliten dem starken Mann treu bleiben sollten, der nicht mehr stark ist“, stellt Galljamow fest. Putins Ende als Kreml-Chef könne durch einen Volksaufstand, einen Putsch oder eine Meuterei kommen. Ebenso könnte er aber auch einen anderen Ausweg wählen, selbst einen Nachfolger bestimmen und abtreten. So wie Boris Jelzin.

Um seinen Lebensabend wie sein Vorgänger friedlich gestalten zu können, müsste Putin jedoch jemandem ins Amt verhelfen, der den Krieg beendet, Verhandlungen mit anderen Staaten aufnimmt und in Russland für Reformen sorgt. Allerdings: So wirklich zuzutrauen scheint er es seinem Ex-Chef nicht. (mg)