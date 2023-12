Trotz internationalem Haftbefehl: Putin geht auf Blitztrip

Von: Franziska Schwarz

Kremlchef Putin unternimmt eine Reise – in Länder, in denen der Haftbefehl gegen ihn nicht gilt. © IMAGO / ZUMA Wire

Präsident Putin kann wegen eines internationalen Haftbefehls Russland schwer verlassen. Seine Reiseziele sind deshalb sorgfältig ausgesucht.

Moskau/Riad – Wladimir Putin reist an diesem Mittwoch (6. Dezember) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Saudi-Arabien – in beiden Ländern muss der russische Präsident trotz des gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls nicht mit einer Festnahme rechnen. Sie sind keine Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag.

„Das alles findet praktisch innerhalb von 24 Stunden statt“, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow die Kurzreise an. Wegen des Ukraine-Kriegs sind die Auslandskontakte Putins beschränkt – der Besuch wäre der erste seit Kriegsbeginn, der nicht direkten Verbündeten gilt. Seit Beginn der militärischen Gefechte in der Ukraine im Februar 2022 bereiste Putin nach offiziellen Angaben:

China

Iran

Kasachstan

Kirgistan

Weißrussland

Bei den Gesprächen in Riad geht es nach Angaben des Kreml um Handel, Investitionen und internationale Politik. Laut Peskow will Putin insbesondere über den Israel-Krieg sowie die vom Ölkartell Opec+ beschlossene Drosselung der Ölfördermengen sprechen.

Seit Kriegsbeginn versucht der Westen, Putin international zu isolieren. Im März hatte der IStGH wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Details in diesem Video:

Putin trotz Haftbefehl zurück auf die internationale Bühne?

Seit Kriegsbeginn unternahm der Kremlchef folglich nur noch wenige Auslandsreisen. So reiste er im August nicht zum Treffen der Brics-Staaten nach Südafrika und im September nicht zum Gipfel der G20-Staaten nach Indien. Im Oktober flog Putin dann aber nach China, wo er am Rande eines Treffens zum Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße von Staatschef Xi Jinping empfangen wurde.

Und nach seinem Nahost-Trip setzt Putin seine Rückkehr auf die internationale diplomatische Bühne anscheinend fort: Am Donnerstag (7. Dezember) will Putin dann den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zu Gesprächen in Moskau empfangen.

Russland und der Iran bauen derzeit ihre wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen aus. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, Russland im Ukraine-Krieg durch die Lieferung großer Mengen an Drohnen und anderer Waffen zu unterstützen. (AFP/dpa/frs)