„Kiews Führer“ statt Präsident: Putin schreibt Russlands TV die Anrede von Selenskyj vor

Von: Nadja Zinsmeister

Putin soll russischen Medien vorschreiben, wie sie den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Zukunft bezeichnen. Die Maßnahme empört Redaktionen.

Moskau - Russlands Propaganda spitzt sich offenbar weiter zu. Berichten zufolge soll der russische Präsident Wladimir Putin Medien im eigenen Land vorschreiben, wie sie künftig den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj öffentlich bezeichnen. Insbesondere seine Anerkennung als politischer „Präsident“ der Ukraine soll dadurch untergraben werden.

Putin verbietet russischen Medien die Bezeichnung von Selenskjy als „Präsident“

Wie die unabhängige Zeitung The Moscow Times unter Berufung auf die russischsprachige Zeitung Holod berichtet, hat der Kreml den Staatsmedien in Russland neue Anweisungen im Hinblick auf ihre Berichterstattung der Ukraine gegeben. Die Direktive der Präsidialverwaltung in Russland soll ab sofort untersagen, Wolodymyr Selenskyj konkret als „Präsidenten“ zu bezeichnen. Stattdessen habe man aufgetragen, Selenskyj zum Beispiel nur noch mit seinem reinen Namen zu nennen. Auch die Bezeichnung „Selenskyj-Regime“ sei eine Option.

Kreml-Führer Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/AFP

Die Anweisungen sollen Holod zufolge am vergangenen Freitag erfolgt sein. Anonyme Mitarbeiter in russischen Redaktionen hätten auf die neue Auflage des Kremls mit "Empörung“ und „Rücktrittsdrohungen“ reagiert, heißt es im Bericht von The Moscow Times weiter. Trotzdem sei die Umsetzung bereits spürbar. So habe die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti Wolodymyr Selenskyj seitdem tatsächlich nicht mehr als Präsidenten bezeichnet, während die Nachrichtenagentur Regnum auf Alternativ-Bezeichnungen wie „Kiews Führer“ oder „Chef des Kiewer Regimes“ ausweiche.

Aktuell beschränke sich die Vorgabe auf Überschriften von Nachrichten. Ziel des Kremls sei, dass Selenskyjs Name dadurch generell in Nachrichtenagenturen ohne offiziellen Status auftaucht.

Wolodymyr Selenkyj in russischen Medien kein „Präsident“ mehr - Putin spitzt Zensur zu

Dass staatliche russische Medien streng unter der Kontrolle des Kremls liegen, ist keine Neuigkeit. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs „existiert in Russland praktisch keine Medienfreiheit mehr“, heißt es in einer Einschätzung der Organisation „Reporter ohne Grenzen“. Dabei ist Journalismus in Russland nicht erst seit dem Einmarsch in die Ukraine streng zensiert. „Bereits zuvor hatte der Kreml mehr als einhundert Journalist*innen zu angeblichen „ausländischen Agenten“ erklärt, diverse kritische Medien geschlossen und die Zensur im Internet massiv verschärft“, heißt es weiter.

Seit Wladimir Putin sein Amt als Präsident 2012 angetreten hat, sind laut Informationen der Organisation insgesamt 37 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit ermordet worden. Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten würde nur in seltenen Fällen bestraft werden. (nz)