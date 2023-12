Putin poltert mit Sekt in der Hand: „Sie sind völlig verrückt geworden“

Von: Nils Hinsberger

Drucken Teilen

Wladimir Putin (2017) bei einer Verleihung von Auszeichnungen an Militärangehörige (Archivbild) © KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP

Putin nimmt bei einer Verleihung von Militärmedaillen kein Blatt vor den Mund. Der Sieg über die Ukraine scheint für den Diktator schon festzustehen.

Moskau – Laut Wladimir Putin sei Russlands entscheidender Vorteil im Ukraine-Krieg, dass er sein Land bereits auf Kriegswirtschaft umgestellt habe. Das sagte er zumindest laut Bild-Informationen bei der Verleihung von Goldstern-Medaillen an russische Militärs. „Unsere Industrie gewinnt an Fahrt. Wir haben begonnen, ein Vielfaches zu produzieren.“

Alles nur Putin-Propaganda?

Mit seinen Aussagen zur Überlegenheit Russlands schürt der russische Machthaber vor allem die Angst vor Russlands Kriegsmaschinerie. Seit dem Überfall auf die Ukraine hat Russlands Propaganda deutlich an Fahrt aufgenommen. Aber liegt er mit seinen Aussagen komplett daneben?

Dass die Unterstützung der westlichen Verbündeten für die Ukraine sinkt, ist lange kein Geheimnis mehr. Jüngst vermeldeten die USA, dass die Mittel für die Ukraine zu 96 Prozent aufgebraucht seien. Damit gerät die Regierung in Kiew massiv unter Druck. Genau das weiß Putin für sich zu nutzen und lässt verlauten: „Ich weiß, dass wir noch nicht genug von allem haben. Aber ihnen gehen sie aus“, sagt der russische Diktator und meint damit die Waffen für den Ukraine-Krieg.

„Völlig verrückt geworden“ – Putin wettert mit Sektglas gegen Selenskyj

Beim Empfang im Kreml gab sich Putin besonders siegessicher und wetterte mit einem Glas Sekt gegen die Kiewer Regierung und deren Präsident Wolodymyr Selenskyj. Diese seien alle „Idioten und Neofaschisten“, wie die Bild berichtet. Die Ukraine sei „völlig verrückt geworden, oder um es einfacher auszudrücken, sie sind völlig unverfroren geworden.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022 und sollte eigentlich in wenigen Tagen beendet sein. Offiziell spricht Putin dabei von einer „Sonderoperation“ und vermeidet den Angriff als das anzuerkennen, was er im Kern ist – ein brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine. (nhi)