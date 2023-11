Todesgerüchte über Putin: Kreml soll Fake News selber streuen – als Test

Teilen

Spekulationen über Putins Tod ploppen seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer mal wieder auf. Offenbar verfolgen die Gerüchte ein bestimmtes Kreml-Kalkül.

Moskau - Insbesondere seit Beginn vom Ukraine-Krieg tauchen in den sozialen Medien immer wieder Gerüchte rund um die Gesundheit und das vermeintliche Ableben von Russlands Präsident Wladimir Putin auf. Damit verbunden sind auch Spekulationen zu Putin-Doppelgängern, die seinen Posten übernommen hätten. Der Kreml dementiert solche Verdachtsfälle regelmäßig, könnte aber selbst aus ganz bestimmten Gründen an der Lancierung der Falschmeldungen interessiert und beteiligt sein. Das berichtet das Online-Portal businessinsider.com.

Wirkte in dieser Woche noch recht lebendig trotz wiederkehrender Todesgerüchte: Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem Präsidenten Äquatorialguineas, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Anfang November. © IMAGO / ITAR-TASS

Putin tot? Kreml streut angeblich Fake News über Gesundheitszustand – als Test

In Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst schreibt das Portal, dass der Kreml Falschmeldungen zu Wladimir Putins Tod oder den Gesundheitszustand nutze, um die Resonanz der russischen Bevölkerung auszutarieren. Andriy Yusov, Sprecher der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, erklärte jüngst im ukrainischen Radio NV: „Der Hauptzweck von Fake News besteht darin, zu untersuchen, wie die Gesellschaft zahlenmäßig und dynamisch reagiert, und die Reaktionen von Einzelpersonen, der Elite und den Medien zu untersuchen.“

Erst in der vergangenen Woche wieder kursierte auf Social Media das Gerücht, dass Putin verstorben sei. Initiiert wurde dieses offenbar vom anonymen und in Russland bekannten sowie häufig gelesenen Telegram-Konto General SVR, einer berüchtigten Quelle für pikante, jedoch nicht untermauerte News zu Putin, wie businessinsider.com erklärt. Demnach hätten Ärzte noch versucht, den Kreml-Führer wiederzubeleben, ihn später aber - nach vermeintlicher Verschlechterung des Gesundheitszustandes - für tot erklärt. Wie Yusov konstatierte, versuche der russische Staat mit solchen Falschmeldungen aber nicht nur die eigene Bevölkerung zu testen, sondern auch Putins Verbündete sowie die Medien: „Das ist eine interne Geschichte, die für das russische Publikum gedacht ist.“

Zerstörte russische Panzer in Kiew: Ukraine freut sich auf Militärparade Fotostrecke ansehen

Putin tot oder krank, Doppelgänger – Kreml sorgt für Gerüchte um Gesundheit

Weiterhin verortete Andriy Yusov die Putin-Gerüchte zu dessen Gesundheit im Radio-Interview in das „Spielbuch des Kremls“, um auf alle Eventualitäten und inneren Gefahren vorbereitet zu sein: „Auf diese Weise lernt das Imperium, das auf der Arbeit von Geheimdiensten aufgebaut ist, wie es weiter regieren kann.“ Dennoch weist der Kreml entsprechende Spekulationen natürlich stets aktiv und mit Vehemenz zurück, so auch im jüngsten Fall, der Putins Sprecher Dimitri Peskow dazu veranlasste, gleich zweimal mit einer Klarstellung an die Öffentlichkeit zu gehen und die Todes-Gerüchte als „Schwindel“ und „absurd“ zu betiteln. Darüber hinaus ordnete Peskow die Social Media-Fake News als Produkte westlicher Propaganda ein.

In der jüngsten Vergangenheit wurde schon häufiger über Putins Tod sowie vermeintlich schlechten Gesundheitszustand gemunkelt. Die Gerüchte ranken sich hierbei um Diagnosen wie Krebs oder Parkinson, wie etwa ein russischer Geheimdienstler Ende 2022 in der britischen Boulevardzeitung The Sun behauptete. Dieser teilte mit: „Ich kann bestätigen, dass er Parkinson im Frühstadium hat. Doch die Krankheit schreitet voran.“ Eine Bestätigung solcher Informationen lässt sich unabhängige indes nicht einholen, der Kreml wiederum tritt Aussagen dieser Art regelmäßig entgegen. (chnnn)