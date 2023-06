Putin versucht sich als Anti-Woke-Held – um US-Hilfe für Ukraine zu untergraben

Von: Foreign Policy

Kremlchef Wladimir Putin hatte im vergangenen September die Mobilmachung von rund 300.000 Reservisten angeordnet. © Ilya Pitalev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Indem er sich selbst als Held der US-Rechten darstellt, will Putin die Unterstützung für die Ukraine untergraben. Seine Taktik dürfte schon Erfolg haben.

Putins Taktik im Ukraine-Krieg : Warum er sich als Anti-Woke-Kämpfer versucht

: Warum er sich als Anti-Woke-Kämpfer versucht Historisches Vorbild aus 1960: Putin orientiert sich an Nordvietnam

Keine US-Hilfe für Ukraine : Putin mobilisiert Anti-Kriegsstimmung

für : Putin mobilisiert Anti-Kriegsstimmung Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 29. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington D.C. – Mit dem Näherrücken des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024 werden der Ukraine-Krieg und die Unterstützung Washingtons für Kiew bei den Vorwahlen der Republikaner eine größere Rolle spielen als normalerweise außenpolitische Themen. Während republikanische Kandidaten in der nicht allzu fernen Vergangenheit Russland als Feind darstellten, werden diesmal in den Vorwahlen Stimmen zu hören sein, die dem Krieg und der US-Militärhilfe durch die Zusage von Kampfjets wesentlich ambivalenter gegenüberstehen.

Zu diesen Stimmen gehören die des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, der den Krieg als „territorialen Streit“ und nicht als Teil der „lebenswichtigen nationalen Interessen“ der Vereinigten Staaten bezeichnete, und des Unternehmers Vivek Ramaswamy, der sagte, dass er im Falle seiner Wahl „keinen weiteren Dollar an die Ukraine geben“ würde. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat sich unterdessen geweigert zu sagen, wer sich seiner Meinung nach in dem Konflikt durchsetzen sollte. Diese und andere Äußerungen deuten darauf hin, dass die republikanischen Kandidaten eine Basis ansprechen, die sowohl dem Nutzen als auch der Gerechtigkeit des Kriegseinsatzes zunehmend skeptisch gegenübersteht.

Anti-Kriegsbewegungen sympathisieren mit Putin – steckt eine Taktik dahinter?

Das Gespenst einer rechten Antikriegsbewegung lässt sich nur schwer mit dem Bild in Einklang bringen, das Generationen von Amerikanern von der Antikriegsbewegung der 1960er Jahre hatten: langhaarige Hippies, die mit der Polizei aneinandergerieten und „Give Peace a Chance“ sangen. Trotz ihrer unzähligen Unterschiede haben einige derjenigen, die heute und vor einem halben Jahrhundert gegen ihre jeweiligen Kriege waren, ein gemeinsames Element: Beide begründen ihre Ablehnung mit einer tief sitzenden Kritik an der Politik und den Institutionen der USA, und beide sehen diese Kritik in den überseeischen Gegnern der Vereinigten Staaten widergespiegelt - damals die nordvietnamesische Führung, heute der russische Präsident Wladimir Putin.

Besorgniserregend ist, dass in beiden Fällen die Gegner der Vereinigten Staaten diese Ausrichtung ausgenutzt haben, um zu versuchen, innenpolitische Spaltungen für außenpolitische Zwecke auszunutzen. Republikaner, die sich gegen eine Unterstützung Kiews durch die USA aussprechen, werden sich in der Zwickmühle wiederfinden, wenn sie Putins Schachzüge nicht als das erkennen, was sie wirklich sind.

Während des Vietnam-Kriegs verbanden sich Protestierende gegen US-Hilfe

In den 1960er und 1970er Jahren war die Mehrheit der Studenten, die gegen den Vietnamkrieg protestierten, der Meinung, dass die Vereinigten Staaten, die die südvietnamesische Regierung in ihrem Kampf gegen den kommunistischen Norden und seine lokalen Verbündeten unterstützten, nichts in diesem Konflikt zu suchen hatten. Sie waren der Meinung, dass der Krieg schlecht geführt wurde und die im Ausland eingesetzten Ressourcen besser im Inland eingesetzt werden könnten. Viele der führenden Köpfe dieser Bewegung waren jedoch auch von einer anderen Überzeugung geleitet: der Überzeugung, dass ihr Kampf und der vietnamesischen Kommunisten in Wirklichkeit ein und derselbe war.

Diese Persönlichkeiten sahen die Vereinigten Staaten als Hauptquartier des Imperialismus, in dessen Zentrum ein militärisch-industrieller Komplex stand, der nach Macht um des Reichtums willen strebte und der Welt im Gegenzug nur Gewalt und Ausbeutung brachte. Auf einer Antikriegskundgebung im November 1965 verurteilte Carl Oglesby, Präsident der Students for a Democratic Society, die Vereinigten Staaten als einen „Koloss, der nicht verändert werden will“, eine Allianz aus Unternehmen und Regierung, die im Namen des Profits Revolutionen im In- und Ausland unterdrückt, indem sie sie als Kommunismus bezeichnet.

Er argumentierte, dass die außen- und innenpolitischen Probleme seiner Zeit aus dem gleichen Holz geschnitzt seien: „Können wir verstehen, warum die Neger in Watts rebellierten? Warum brauchen wir dann eine Teufelstheorie, um die Rebellion der Südvietnamesen zu erklären?“ Die Kämpfe im eigenen Land für Bürgerrechte, wirtschaftliche Gleichberechtigung und Geschlechterrechte waren also Teil desselben Kampfes wie der der Nationalen Befreiungsfront (NLF) gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Wie Che Guevara, ein Held für viele in der Antikriegsbewegung, erklärte, bestand der Weg, den Imperialismus zu besiegen, darin, mehr Kriege gegen das amerikanische Imperium zu führen: „zwei, drei oder viele Vietnams“ zu schaffen.

Antikriegs-Bewegungen sollten US-Unterstützung für Vietnam untergraben

Diese Überzeugung veranlasste einige Schlüsselfiguren der amerikanischen Antikriegsbewegung, die vietnamesischen Kommunisten als ihre Verbündeten im Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus im In- und Ausland zu betrachten. Auf einer Konferenz zwischen einer amerikanischen Antikriegsdelegation und einer Delegation der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams im Jahr 1967 identifizierte Tom Hayden, ein prominenter Aktivist, seine Sache mit der seiner vietnamesischen Kollegen und sagte ihnen: „Wir sind jetzt alle Vietcong“.

Nordvietnam sah in diesem sympathisierenden Publikum eine Chance und war bestrebt, aus dem innenpolitischen Versagen der USA Kapital zu schlagen, um seine Sache zu unterstützen. Der Historiker Lien-Hang Nguyen schreibt: „Der Schlüssel zu Hanois letztendlichem Erfolg im Krieg lag nicht darin, allgemeine Offensiven zu starten oder gar die Herzen und Köpfe in Südvietnam zu gewinnen; vielmehr lag er in seiner Kampagne für internationale Beziehungen, die darauf abzielte, die Unterstützung von Antikriegsbewegungen in der ganzen Welt zu gewinnen.“ Ziel war es, die innenpolitische Unterstützung für die Politik Washingtons in Vietnam zu untergraben und einen Rückzug der USA zu erzwingen - was schließlich 1973 auch geschah. Zu diesem Zweck hatte die NLF zum Beispiel die Aufgabe, die Antikriegsstimmung in Nordamerika und Westeuropa zu schüren.

Zur gleichen Zeit verabschiedete das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion einen Beschluss, in dem der KGB angewiesen wurde, Erklärungen führender politischer Persönlichkeiten im Ausland zu organisieren. Dadurch sollte die öffentliche Meinung gegen die US-Politik in Vietnam mobilisiert werden, wie aus Dokumenten des russischen Staatsarchivs für Zeitgeschichte hervorgeht. Ein Jahr später wies die Regierungspartei Nordvietnams ihren ausländischen Propagandaapparat an, „alle Kräfte und die gesamte öffentliche Meinung der Völker der Welt, einschließlich des amerikanischen Volkes, zu nutzen, um sie dazu zu bringen, der antiamerikanischen Sache unseres Volkes zur nationalen Rettung zuzustimmen und sie zu unterstützen“.

Das nordvietnamesische Politbüro war sich seiner Zielgruppe bewusst. Es verabschiedete eine Resolution, in der es dazu aufrief, den Krieg als „Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus“ und nicht als kommunistische Revolution zu bezeichnen, um seine Sache für die Aktivisten in den Vereinigten Staaten direkter zu machen. In Anlehnung an Hayden sagte der nordvietnamesische Kulturminister Hoang Minh Giam 1969 zu David Hilliard, dem Anführer der Black Panther Party: „Ihr seid Black Panthers. Wir sind Yellow Panthers.“

Republikaner verbinden Anti-Russland-Stimmung mit Anti-Trump-Stimmung

Lange vor der Invasion in der Ukraine wurde die Haltung der Amerikaner gegenüber Russland zunehmend von der Innenpolitik geprägt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2012 machte sich Barack Obama, dessen Regierung versuchte, die Beziehungen zu Russland „neu zu justieren“, über seinen Gegner Mitt Romney lustig, weil er Russland als den größten Feind der Vereinigten Staaten bezeichnete. Die Wahl 2016 war jedoch ein Wendepunkt in dieser Hinsicht. Bis dahin sahen mehr Republikaner als Demokraten Russland als Feind an; seit der Wahl haben sich diese Meinungen jedoch umgekehrt. Während die Demokraten die russische Einmischung in die Wahl anprangerten, verbanden die Republikaner die Anti-Russland-Stimmung zunehmend mit der Anti-Trump-Stimmung und sahen in ersterer lediglich eine Möglichkeit, die Legitimität ihres Präsidenten und ihrer Partei zu untergraben.

In den Trump-Jahren erreichte auch die Obsession der Rechten mit dem so genannten „Wokeness“ ihren Höhepunkt, was zu Versuchen führte, traditionelle Vorstellungen von Geschlecht zu bekräftigen, die Vereinigten Staaten als christliche Nation - oder zumindest als jüdisch-christliche Nation - zu behaupten und eine feierliche Darstellung der US-Geschichte wiederherzustellen, die von Trumps 1776-Kommission verkörpert wird. Ausschlaggebend für diese Bemühungen war die Vorstellung, dass das „Wokeness“ die Höhen der amerikanischen kulturellen Macht - Hollywood, die Mainstream-Medien und das Hochschulwesen - erobert hatte, und zwar in dem Glauben, dass, wie Andrew Breitbart berühmt verkündet hat, „die Politik der Kultur nachgelagert ist“.

Putin versucht sich als Anti-Woke-Kämpfer, um Gegner zu untergraben

Putin, der die Chance wittert, seine Gegner zu untergraben, hat sich diese Dynamik zu eigen gemacht und stellt sich nun als Avatar der konservativen Kritik an der westlichen Gesellschaft dar. Wo einst die Nordvietnamesen für sich in Anspruch nahmen, die antiimperialistische Sache zu verkörpern, behauptet Putin nun, Anti-Wokeness zu verkörpern, und positioniert Russland - am bekanntesten durch das harte Durchgreifen gegen LGBTQ+-Rechte - als eine Bastion traditioneller christlicher Werte.

In öffentlichen Reden hat er die „Abschaffung der Kultur“, den „umgekehrten Rassismus“ und die Gender-Ideologie, die er als „Verbrechen gegen die Menschheit“ bezeichnet, angeprangert. Er verband diese Kritik mit Angriffen auf die Globalisierung und behauptete, dass diese zu einer „ungleichen Verteilung des Reichtums“ und einer „Verschärfung der Ungleichheit“ geführt habe, da einige versucht hätten, „die Grenzen anderer Länder zu öffnen, um ihre eigenen Wettbewerbsvorteile zu nutzen“. Er hat diese Politik als den Interessen einer dekadenten, kosmopolitischen Elite dienend dargestellt - ein rhetorischer Schachzug, der Parallelen zu Trumps politischer Synthese aus sozialem Konservatismus und populistischer Wirtschaft aufweist.

Zum Autor Jeremy S. Friedman ist außerordentlicher Professor an der Harvard Business School in der Abteilung für Unternehmen, Regierung und internationale Wirtschaft. Er ist der Autor von Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World (UNC Press 2015) und Ripe for Revolution: Building Socialism in the Third World (Harvard University Press 2021).

Putin hat offenbar Erfolg mit Anti-Woke-Taktik

Putin beruft sich auf die russische Geschichte, um den Mantel des traditionellen Konservatismus zu beanspruchen. Er argumentiert, dass die Wachsamkeit bereits von den Bolschewiken mit ihrer Revolution erprobt wurde: „Für uns in Russland sind das keine spekulativen Postulate, sondern Lehren aus unserer schwierigen und manchmal tragischen Geschichte.“ Indem er eine klare Trennlinie zwischen den Fallstricken der Weltoffenheit und dem Scheitern des Kommunismus zieht, bringt Putin ein Argument vor, das viele in der amerikanischen Rechten schon lange hören wollten. Seine populistische Rhetorik hält vielen der tiefsten Verwerfungen und größten Unzufriedenheiten in den Vereinigten Staaten einen Spiegel vor - und eine Alternative -, nicht anders als die nordvietnamesischen Führer vor einigen Jahrzehnten.

Bislang scheint diese Taktik einen gewissen Erfolg zu haben. Neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Unterstützung für Putin unter christlichen Nationalisten in den USA größer ist, die das Gefühl haben, dass „die liberale Demokratie ihre religiösen Überzeugungen verletzt“, so Sarah Riccardi-Swartz, Professorin für Religion und Anthropologie an der Northeastern University und Mitglied des Forschungsteams. Abgesehen von seiner lautstarken Verteidigung dessen, was manche als traditionelle christliche Werte betrachten, findet Putins Vorstellung, den Nationalismus gegen die kosmopolitische globale Elite zu verteidigen, auch in einigen Ecken der Republikanischen Partei Widerhall.

US-Senatoren orientieren sich an Putin, um Anti-Ukraine Stimmung zu verbreiten

US-Senator Josh Hawley und andere Mitglieder der rechten Trump-Partei haben sich Putins Logik scheinbar zu eigen gemacht und kürzlich getwittert: „Ihr könnt entweder die Partei der Ukraine und der Globalisten sein oder die Partei Ostpalästinas und der arbeitenden Menschen in Amerika.“ Die Vorstellung, dass „Globalisten“ darauf aus sind, alte, etablierte Identitäten - Nation, Rasse, Religion, Geschlecht - im Namen des Profits zu zerstören, veranlasst einige dazu, die Unterstützung für die Ukraine abzulehnen. Dominick Sansones Argument in der Zeitschrift American Conservative ist ein Beispiel für diese Art des Denkens: „Die eigentliche Frage, die in der Ukraine auf dem Spiel steht, ist, ob die Zukunft der internationalen Beziehungen eine fortgesetzte Ausweitung und Konsolidierung einer transatlantischen Eine-Welt-Regierung beinhalten wird.“

Es liegt auf der Hand, dass Putins moderne Anwendung einer Strategie aus den 1960er Jahren beim Zielpublikum Anklang gefunden hat, was vielleicht zum Teil auf die weitreichenden Ähnlichkeiten zwischen diesen Bewegungen zurückzuführen ist. Beide sehen ihre jeweiligen Kriege als das Produkt einer Elite, die in ihrem zügellosen Streben nach Macht und Profit den Kontakt zum Volk verloren hat. Sie sehen die Vereinigten Staaten als von Korruption und Dekadenz beherrscht, als ein Land, das seinen erklärten Idealen nicht gerecht wird.

Putin will amerikanische Demokratie taktisch untergraben

Leider haben ihre Zukunftsvisionen nur sehr wenig mit den tatsächlichen Zielen der Nordvietnamesen von damals oder Putin von heute zu tun. Als die nordvietnamesische Armee 1975 schließlich in Saigon einmarschierte, errichtete sie keine Mehrparteiendemokratie, wie viele in der Antikriegsbewegung gehofft hatten. Stattdessen annektierten sie den Süden und setzten eine gewaltsame kommunistische Umgestaltung durch, die Hunderttausende dazu brachte, um ihr Leben zu fliehen. Damals erkannten viele in der Anti-Kriegs-Bewegung ihren Fehler, doch Hayden gehörte nicht zu ihnen.

Heute versucht Putin nicht, die amerikanische Demokratie wiederherzustellen, sondern sie zu untergraben. Ein Sieg für ihn wird den Anliegen der traditionellen Moral, der Redefreiheit oder was auch immer er sonst noch zu vertreten vorgibt, nicht helfen. Seine Haltung ist taktisch, und diejenigen, die sich vorstellen, dass ein ausländischer Gegner dazu beitragen wird, die Veränderungen herbeizuführen, die sie in den Vereinigten Staaten sehen wollen, werden letztlich enttäuscht sein. Republikanische Kandidaten, die versuchen, diese Art von Opposition zu bedienen, tragen nicht dazu bei, Amerikas Größe wiederherzustellen; sie verraten sie. (von Jeremy S. Friedman)

